5 eletrônicos que não podem faltar na sua sala de estar

Alguns eletrônicos disponíveis no mercado prometem deixar a sala de estar de casa mais completa, confortável e tecnológica. Aparelhos como soundbar , ar-condicionado smart , robô aspirador , roteador dual-band e smart speakers são apenas algumas das opções que podem transformar o seu cômodo e deixar o ambiente mais acolhedor. Muitos desses dispositivos, inclusive, apresentam recursos que facilitam o controle remotamente, tornando a sua casa mais inteligente e facilitando as suas tarefas no dia a dia.

O TechTudo reuniu, na lista a seguir, alguns modelos de eletrônicos que não podem faltar em casa. É possível encontrar opções de soundbar por a partir de R$ 349, como é o caso da Soundbar GT 2.0, da Goldentec, além de robô-aspirador por cifras que partem de R$ 449. Para controlar os dispositivos com Wi-Fi, é possível adquirir uma caixinha com Alexa, que é encontrada na Amazon por valores a partir de R$ 229. Confira todas as opções para deixar sua sala de estar mais completa.

1 de 6 Lista reúne opções de eletrônicos que podem deixar a sua de estar mais completo — Foto: Divulgação/Samsung Lista reúne opções de eletrônicos que podem deixar a sua de estar mais completo — Foto: Divulgação/Samsung

1. Soundbar

Soundbar é um aparelho de som que vem ganhando cada vez mais espaço na sala de estar de diversos brasileiros. Isso porque o produto é uma boa opção para quem busca uma experiência mais imersiva para assistir a filmes, séries ou jogar. A barra de som é capaz de amplificar o áudio em reprodução e pode ser mais barata, com instalação simples e ocupar menos espaço, quando comparada com outros dispositivos de áudio, como os home theaters, por exemplo.

O aparelho pode ser instalado próximo à TV e distribuir o som por toda a sala com facilidade. Para isso, é necessário ficar atento à potência da barra de som e ao tamanho do ambiente em que será disposta. No mercado nacional, já é possível encontrar aparelhos que contam com assistentes de voz e sistemas de som surround.

2 de 6 A barra de som pode ser instalada próximo a TV — Foto: Divulgação/Bose A barra de som pode ser instalada próximo a TV — Foto: Divulgação/Bose

No Brasil, é possível encontrar modelos de soundbar de diversos tipos e marcas, como Goldentec, JBL, Samsung e LG. A Soundbar GT 2.0, da Goldentec, é uma opção com 80 W de potência. Ela possui conexão Bluetooth, entrada auxiliar, funciona nos canais 2.0 e pode ser adquirida por a partir de R$ 349 na Amazon.

Outro destaque na loja de varejo é a Cinema SB110, da JBL, que conta com conexão via Bluetooth, HDMI ARC e 55 W de potência RMS, que são distribuídos em dois drivers full-range e dois woofers de 2,5 polegadas. O modelo possui um subwoofer embutido que promete reproduzir graves profundos sem a necessidade de uma caixa separada. O aparelho ainda apresenta áudio Dolby Digital e pode ser encontrado a partir de R$ 689 na Amazon.

2. Alexa

3 de 6 Segunda geração da Echo Show 8 apresenta câmera de 13 MP — Foto: Divulgação/Amazon Segunda geração da Echo Show 8 apresenta câmera de 13 MP — Foto: Divulgação/Amazon

A Alexa é a assistente virtual da Amazon. Ela pode realizar diversas funções dentro de uma casa com produtos smart, e pode ser encontrada nas diversas linhas de smart speakers da loja de varejo. Os alto-falantes ou telas inteligentes também podem ler notícias, realizar ligações, reproduzir playlists dos apps de música ou vídeo e muito mais.

Os alto-falantes da linha Echo Dot são os modelos de entrada, podendo ser adquiridos por a partir de R$ 229 em modelos mais antigos. A versão mais recente, a Amazon Echo Dot 4, custa um pouco mais caro, podendo ser vista por valores que partem de R$ 279. Apesar de contar com o mesmo alto-falante de 1,6 polegadas de sua versão anterior, o produto mais atual possui saída de áudio direcional, o que pode facilitar seu posicionamento no ambiente.

Para quem busca uma versão da Alexa com mais recursos, a Amazon Echo Show 8 pode entregar uma experiência diferenciada. Ela apresenta uma tela de oito polegadas com resolução HD. Com a tela inteligente, é possível assistir a clipes de músicas, filmes e séries, além de realizar chamadas de vídeo, pois o aparelho apresenta uma câmera. Essa versão da Alexa pode ser comprada por a partir de R$ 829.

3. Robô aspirador

4 de 6 Robô aspirador com sensor antiqueda e mapeamento de ambiente — Foto: Divulgação/Samsung Robô aspirador com sensor antiqueda e mapeamento de ambiente — Foto: Divulgação/Samsung

O robô aspirador é um aparelho que promete ajudar o usuário a manter a casa limpa, livre de poeira e resíduos, de forma automática. O aparelho pode ser encontrado no mercado nacional em várias marcas e com funções de limpeza que podem deixar o dia a dia mais confortável. O dispositivo pode ser programado para iniciar a limpeza em um determinado horário e, dependendo do modelo, também é possível determinar qual ambiente ele deve limpar.

Os consumidores que buscam um modelo de entrada que consegue limpar toda a sala de estar sem problemas podem optar pelo Multilaser HO041. O aspirador promete varrer, aspirar resíduos e também passar pano no ambiente. Esse modelo contém um conjunto de sensores que garantem evitar quedas em desníveis, como escadas, e a limpeza entre os móveis e cantos. O aparelho promete funcionar nos mais variados tipos de pisos e pode ser adquirido por a partir de R$ 449.

Já os usuários que buscam um modelo mais completo podem optar pelo WAP ROBOT WCONNECT. O dispositivo apresenta, como principal diferencial, a conectividade via Wi-Fi. Isso permite controlar o aparelho e indicar o modo de limpeza que será realizado via assistentes de voz, como a Alexa e o Google Assistente, e também pelo celular. Além disso, o modelo promete varrer, aspirar e passar pano em todo o ambiente. Ele pode ser adquirido por cifras que partem de R$ 1.882 na Amazon.

4. Roteador dual-band ou mesh

5 de 6 Roteador mesh é uma opção para ampliara cobertura Wi-Fi dentro do ambiente — Foto: Divulgação/TP-Link Roteador mesh é uma opção para ampliara cobertura Wi-Fi dentro do ambiente — Foto: Divulgação/TP-Link

Roteador dual-band é um item que pode deixar a casa mais conectada, pois promete mais qualidade para o sinal da rede Wi-Fi e permite que mais dispositivos sejam conectados ao mesmo tempo. O dispositivo funciona nas frequências de 2,4 GHz e 5 GHz, o que pode possibilitar velocidades de transmissão mais altas que roteadores convencionais.

Já para quem precisa aumentar o alcance da rede Wi-Fi em casa, a opção é criar uma rede mesh no ambiente. A tecnologia é formada por dois ou mais dispositivos, que devem ser instalados em lugares diferentes da casa.

Uma opção dual-band que pode ser adquirida pela Amazon é o TP-Link Archer C80 Wireless MU-MIMO. O dispositivo de distribuição de rede possui a tecnologia Beamforming, que promete oferecer uma conexão sem fio altamente eficiente. Outro proposta interessante do aparelho é a tecnologia MIMO, que assegura a transmissão e recebimento de dados em três fluxos para parear com os dispositivos. O modelo é visto por cifras que partem de R$ 368.

Já para quem tem interesse em uma rede mesh dentro de casa, uma opção mais em conta é o roteador Multilaser RE010 Cosmo AC1200. O dispositivo é formado por duas peças e trabalha na rede dual-band com velocidade máxima de 867 Mb/s. A promessa é de que o aparelho consiga cobrir uma área de até 200 m. Seus principais destaques são a tecnologia Beamforming, controle parental e firewall de segurança. É possível comprar o modelo por a partir de R$ 389.

5. Ar-condicionado smart

6 de 6 O condicionador de ar com Wi-Fi é uma opção que pode ser controlada pelo celular — Foto: Divulgação/Samsung O condicionador de ar com Wi-Fi é uma opção que pode ser controlada pelo celular — Foto: Divulgação/Samsung

Para climatizar o ambiente de forma inteligente, prática e com consumo de energia reduzido, a solução pode ser um ar-condicionado smart. O aparelho é encontrado no Brasil em marcas como Samsung, LG e Philco, e promete facilidade no uso, pois pode ser controlado diretamente do celular ou pelas assistentes virtuais. Além disso, algumas versões prometem até 70% de economia energética quando comparadas com os modelos convencionais.

Uma opção para climatizar a sala de estar é o LG DUAL Inverter VOICE. O modelo conta com compressor Dual Inverter, tecnologia que promete economia na conta de energia e garante a refrigeração do ambiente até 40% mais rápida, através de um controle mais amplo da velocidade. O modelo acompanha um controle remoto, mas pode ser configurado inteiramente via smartphone ou pelas assistente de voz. Com promessa de ser super silencioso, o aparelho em sua versão de 12.000 BTUs pode ser comprado por a partir de R$ 2.778, na Amazon.

Outra opção disponível no mercado nacional é o modelo Split Inverter Smart Control, da Electrolux. O aparelho apresenta o compressor Inverter e promete economizar até 60% na conta de energia. A conexão Wi-Fi do produto permite que o usuário controle a temperatura do ar e programe seu funcionamento remotamente, o que pode tornar o uso ainda mais prático. É possível adquirir a versão de 9.000 BTUs por a partir de R$ 2.099.

No vídeo abaixo, veja os eletrônicos mais vendidos na Amazon em 2022

Produtos eletrônicos mais vendidos na Amazon Brasil em 2022