5 funções do Telegram que você provavelmente não usa, mas deveria

O Telegram possui vários recursos, mas alguns deles são pouco conhecidos pelos usuários do aplicativo de mensagens. Disponível para download em celulares Android e iPhone ( iOS ), o concorrente do WhatsApp apresenta funções exclusivas e muito úteis para o dia a dia, mas que podem passar despercebidas em meio a outras ferramentas famosas do app - como os canais com até 200 mil membros. Por isso, confira, a seguir, cinco funções "escondidas" para usar no Telegram — como Bots, opções de status de atividade e mais.

1 de 6 App Telegram possui recursos exclusivos que poucos usuários conhecem; veja quais — Foto: Divulgação/Getty Images App Telegram possui recursos exclusivos que poucos usuários conhecem; veja quais — Foto: Divulgação/Getty Images

É possível usar o Telegram no notebook? Veja no Fórum do TechTudo.

1. Migrar números de telefone ou adicionar um segundo número à conta

É possível alterar o número de telefone sem perder todos os contatos ou adicionar um segundo número à conta do Telegram. O app de mensagens realiza essas duas funções por meio de recursos nativos, que podem ser acessados facilmente. Para modificar o número do celular, por exemplo, basta ir até "Configurações" e tocar no número exibido abaixo de "Conta". Uma aba será aberta para poder fazer a alteração.

2 de 6 Mudar o número da conta do Telegram é um processo simples e rápido — Foto: Reprodução/Raisa Capela Mudar o número da conta do Telegram é um processo simples e rápido — Foto: Reprodução/Raisa Capela

Ainda, o mensageiro permite adicionar um segundo perfil, diferentemente do rival WhatsApp. A função pode ser muito útil, como para manter a conta pessoal e profissional separadas. Para adicionar um novo número, acesse "Configurações", toque em "+ Adicionar conta" > selecione o país e insira o número de telefone. Após esta etapa, é só inserir as informações do novo perfil.

3 de 6 Telegram permite cadastrar múltiplas contas no aplicativo de mensagens — Foto: Reprodução/Raisa Capela Telegram permite cadastrar múltiplas contas no aplicativo de mensagens — Foto: Reprodução/Raisa Capela

2. Esconder 'Visto por Último' de contatos específicos

No Telegram, é possível ocultar o “Visto por último”, recurso muito requisitado em mensageiros de forma geral. Ao ativar a função, o status é mostrado apenas para pessoas que o usuário selecionar, sem exibição do último horário de acesso ao app. Para ativá-lo, vá em "Configurações" > "Privacidade e Segurança" > "Último Acesso e Online" > "Definir exceções".

4 de 6 Ao contrário do WhatsApp, o Telegram tem função de ocultar o "Visto por Último" para contatos selecionados — Foto: Reprodução/Raisa Capela Ao contrário do WhatsApp, o Telegram tem função de ocultar o "Visto por Último" para contatos selecionados — Foto: Reprodução/Raisa Capela

3. Mensagens silenciosas e agendadas

Com o intuito de não incomodar os destinatários, o Telegram permite que os usuários enviem mensagens sem som e sem notificações. Para mandar o texto de forma silenciosa, basta escrevê-lo normalmente e, antes de mandar, apertar e segurar o botão de envio em vez de apenas tocá-lo. Após fazer isso, selecione a opção "Enviar sem som".

O mesmo percurso serve para agendar uma mensagem: basta tocar na opção exibida e um calendário será apresentado. Dessa forma, o usuário pode escolher o dia da semana e o horário específico em que o texto será enviado ao destinatário.

5 de 6 Telegram possui diversas funcionalidades que não têm no seu rival, WhatsApp — Foto: Reprodução/Raisa Capela Telegram possui diversas funcionalidades que não têm no seu rival, WhatsApp — Foto: Reprodução/Raisa Capela

4. Usar Bots do Telegram

Um dos recursos mais adorados pelos usuários do Telegram são os bots, que podem ser desenvolvidos por qualquer pessoa. Porém, é possível ainda utilizar os bots pré-criados do aplicativo, como para criar enquetes, lembretes, mensagens automáticas, buscar GIFs e até jogar. Para usá-los, é só pesquisar pelo nome do Bot na barra de busca, com o @ na frente. Então, selecione a opção desejada e pressione o botão "Começar".

6 de 6 Os Bots do Telegram são recursos automáticos que facilitam a utilização do Instagram, por exemplo. — Foto: Reprodução/Raisa Capela Os Bots do Telegram são recursos automáticos que facilitam a utilização do Instagram, por exemplo. — Foto: Reprodução/Raisa Capela

5. Chats secretos e mensagens autodestrutivas

Para os usuários que prezam pela privacidade das mensagens, o Telegram possibilita conversas pelo Chat Secreto. Nele, é possível definir o tempo de autodestruição dos itens enviados (textos, áudios, imagens ou vídeos), além de receber notificações de capturas de tela e mensagens apagadas. Para ativar o modo, acesse o menu à esquerda e selecione a opção “Novo Chat Secreto”. Então, escolha o contato que deseja iniciar a conversa.

Com informações de Make Us Of

Veja também: Telegram: quatro funções curiosas do app concorrente do WhatsApp