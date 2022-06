5 jeitos de limitar publicidade no celular que você não usa, mas deveria

Remover ou limitar anúncios do celular é um procedimento possível de ser feito de várias formas em Android e iPhone ( iOS ). A exibição de publicidade excessiva pode não só atrapalhar o uso do smartphone, mas também significar um problema mais grave, como uma infecção por adwares . Por isso, recursos para controle de propagandas e identificação de vírus podem ser úteis, como usar o Google Play Protect e apps de antivírus em segundo plano. Confira, a seguir, cinco funções para bloquear anúncios no celular.

1. Usar antivírus para bloquear anúncios

Antivírus para celular podem ajudar a reduzir o número de publicidades que aparecem no smartphone. As plataformas podem ser especialmente úteis nos casos em que os anúncios são, na verdade, adwares — ou seja, propagadas com comportamentos suspeitos que, se acessadas, podem comprometer o celular.

Os adwares costumam aparecer como forma de notificações e pop-ups na tela e, por serem invasivas, podem causar uma série de transtornos. Normalmente, esses programas maliciosos acabam instalados no celular pelo próprio usuário, mas sem consentimento, já que um adware pode vir acompanhado de um app suspeito baixado.

Por isso, para evitar que programas do tipo estejam instalados e causem perturbações mais graves, é recomendado ter um antivírus capaz de detectar as possíveis ameaças. Baixe um software de proteção na loja de aplicativos do smartphone e leia resenhas de usuários que já utilizaram o programa antes de concluir download — dessa forma, é possível se certificar de que o antivírus realmente funciona.

2. Desinstalar aplicativos suspeitos

Aplicativos suspeitos podem vir acompanhados de adwares que atuam em segundo plano no celular para disparar propaganda de forma abusiva. Portanto, se notar que a quantidade de publicidade recebida na tela do smartphone começou a aumentar depois de instalar algum app diferente, desconfie da aplicação.

Pode ser que, mesmo sem querer, o usuário tenha instalado um malware de propaganda no celular. Mas o problema pode ser resolvido de forma rápida: basta desinstalar o app suspeito. Além disso, vale ressaltar que APKs ou apps baixados de fontes externas à Play Store também podem representar ameaças ao dispositivo. Por isso, o ideal é instalar apps que estejam disponíveis apenas nas plataformas oficiais de downloads.

3. Desativar notificações do navegador

O Google Chrome possui um recurso para limitar a exibição de anúncios na web. Para ativá-la, basta abrir o app no celular e tocar sobre os três pontinhos, no canto superior direito, para acessar as configurações do browser. Por lá, pressione sobre "Configurações do site" e toque em "Pop-ups e redirecionamentos" para desabilitar o recurso. Em seguida, volte à página anterior e faça o mesmo procedimento na aba "Anúncios".

4. Ative o Play Protect

No Android, o Google Play Protect tem um papel importante em identificar possíveis ameaças no celular. O app funciona como um antivírus, e faz uma varredura em todos os programas instalados. Quando o Play Protect detecta possíveis ameaças, ele envia um alerta para o usuário, que pode decidir o que fazer com o app. Por isso, é importante mantê-lo ativado.

Para habilitá-lo, acesse a Google Play Store, toque sobre sua foto no menu superior direito da tela e, em seguida, aperte em "Play Protect". Na próxima página, toque sobre a engrenagem no canto direito e, depois, ative a chave ao lado de "Verificar apps com o Play Protect".

5. Limite a publicidade rastreada

No iPhone (iOS), é possível limitar a exibição de publicidade nas configurações do dispositivo. De acordo com a Apple, os anúncios exibidos pela companhia não utilizam informações de quaisquer outros aplicativos instalados no celular e não são vinculadas pelo ID Apple mas, sim, por um identificador aleatório.

Se quiser desativar esses anúncios personalizados, basta ir até "Ajustes", acessar a aba "Privacidade" e, depois, tocar em "Publicidade da Apple". Por lá, basta desativar a chave ao lado de "Anúncios Personalizados".

Além da Apple, o Google também permite desativar a personalização de anúncios. Isso não quer dizer que não receberá mais anúncios, mas, sim, que a publicidade exibida será menos relevante. Ao acessar a página de configurações de anúncios da companhia (adssettings.google.com/authenticated), no entanto, é possível conferir as categorias utilizadas pela empresa para exibir publicidade e, se preferir, pode desativá-las.

