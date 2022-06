5 sidequests de Elden Ring que você não pode deixar de fazer

Elden Ring é o mais novo game da From Software , lançado em fevereiro de 2022 para PC, PlayStation 4 ( PS4 ), PlayStation 5 ( PS5 ), Xbox One e Xbox Series X / S . O título, que traz o subgênero soulslike em um mundo aberto, oferece um mapa gigantesco para ser explorado, além de contar com uma grande variedade de inimigos, fauna, flora e NPCs. Com tantas coisas a se fazer, é possível deixar passar algumas das sidequests, que são, além de divertidas, importantes para entender mais sobre a história das Terras Intermédias. Pensando nisso, o TechTudo separou cinco missões secundárias de Elden Ring que não podem passar batidas. Vale ressaltar que o texto pode conter pequenos spoilers.

Mapa gigante de Elden Ring pode deixar algumas quests passarem despercebidas; veja quais são as principais

1. Fia

A quest de Fia libera um dos finais possíveis de Elden Ring

Antes de qualquer coisa, vale pontuar que essa quest é perdível e gera um dos finais disponíveis em Elden Ring, necessário para os jogadores que desejam a platina do game. Fia é a mulher que fica na Mesa-Redonda e oferece abraço aos jogadores que conversam com ela. Sua quest só será liberada caso os usuários aceitem um abraço da personagem.

O ponto inicial das missões dela fica disponível após acessar o Platô Altus. Depois de chegar a essa área ou ter realizado parte da quest de Rogier, o jogador deve procurar por Fia e aceitar abraços até que uma opção de “Conversar em segredo” esteja disponível. Ao selecionar esta mensagem, as missões começam. Essa quest ajudará o jogador a conhecer melhor os Facas Negras, bem como A Ordem, grupo que persegue espíritos que vivem na morte.

Entretanto, são necessários alguns cuidados para não perder a quest. O primeiro é começar antes de realizar as missões de Ranni e depois de obter a Estátua Cariana Invertida. Outro detalhe que pode “bugar” as missões de Fia é matar o personagem D.

2. Ranni

Ranni é responsável por uma das maiores quests de Elden Ring

Ranni é uma das personagens secundárias mais importantes de Elden Ring. A quest da bruxa é uma das mais longas do jogo e fornece informações profundas sobre a lore das Terras Intermédias. Além disso, essa quest é responsável por liberar um dos finais do jogo, considerado por muitos da comunidade como o melhor possível. O primeiro encontro com Ranni costuma acontecer de forma natural. Isso porque ela é o NPC que aparece na Igreja de Ellen, bem no início do jogo, e entrega o Sino Chamador de Aparição ao jogador.

Já o segundo encontro dará início às missões da Bruxa. Ele acontece em Liurnia, na Mansão de Caria. Ao explorar o local, o jogador deve procurar pela Torre Pedrilhante de Ranni. Além de ser necessária para a platina, as missões da personagem expandem muito aquele universo.

3. Rogier

Rogier traz missões que aprofundam a lore do game

As missões de Rogier não levam para um final diferente ou influenciam na conquista da Platina, o que faz com que sejam facilmente perdíveis para os mais desatentos. Entretanto, apesar de ser relativamente curta, a história de Rogier traz dialógos que ajudam a entender melhor o momento atual das Terras Intermédias. Para não perder estas missões, o jogador deverá realizá-las antes de encontrar Ranni pela segunda vez.

Inicialmente, o feiticeiro estará no castelo Tempesvéu, mas, após o jogador vencer Godrick, Rogier irá para a Mesa-Redonda. Para conseguir dar início às missões, é necessário explorar as profundezas do castelo de Godrick e encontrar o corpo do feiticeiro. A partir daí, ao retornar para a Mesa-Redonda e conversar com Rogier, a quest ficará disponível. Vale ressaltar que, em alguns casos, após este início, as missões de Fia também ficam disponíveis, sem necessariamente chegar no Platô Altus.

4. Blaidd

As missões de Blaidd levam a um dos chefes mais complicados de Elden Ring: Radahn

A quest de Blaidd também não libera nenhum final específico e nem é necessária para a platina. Entretanto, as missões do soldado lobo envolvem um dos chefes mais famosos (e complicados) de Elden Ring : Radahn. É através de Blaidd que o jogador irá conhecer toda a história do Festival, evento que marca uma tradição onde diversos soldados se juntam para uma luta gloriosa contra o Flagelo Estelar. Além disso, de bônus, caso realizem as missões, parte da recompensa é o estiloso conjunto de armadura do meio-lobo.

Por não ser uma quest que influencia diretamente no final, é fácil perder a missão de Blaidd. Para não deixá-la passar, a dica é encontrar o homem-lobo logo no começo do jogo, em Limgrave, à direita da Casa Abandonada na Floresta. O player irá escutar uivos e deverá retornar a Igreja de Ellen e conversar com o comerciante Kale, que fará o gesto “Estalo de Dedo”. Então, o jogador deverá então retornar para a casa na floresta e usar o gesto após ouvir os uivos. Assim, Blaidd irá aparecer.

5. Alexander, o Punho de Ferro

Alexander, Punho de Ferro oferece um momento de alívio cômico em um jogo de alta dificuldade

Elden Ring é um jogo denso e difícil em grande parte do tempo. Neste ponto, Alexander, o Punho de Ferro, é uma bela opção para um pouco de alívio cômico. Suas missões iniciais são basicamente o grande jarro de barro pedindo ajuda por estar atolado em algum local. Pelos bons diálogos gerados pela situação, essa quest é imprescindível para enriquecer a jogatina de Elden Ring.

As missões de Alexander desenvolvem a amizade do personagem com o jogador. Apesar de não influenciarem tanto na lore geral, a missão faz o player se apegar com o gigante jarro e se preocupar com ele. A única forma de perder a quest de Alexander é não conversar com o personagem na arena de batalha após vencer Radahn.