5 widgets muito úteis que você deveria usar no seu celular

Widgets são ideais para visualizar informações de forma rápida e ter acesso a recursos de apps sem precisar abri-los de fato. Com formatos e tamanhos diferentes, os atalhos para celulares Android apresentam funcionalidades que permitem reproduzir faixas de música, visualizar alarmes e até mesmo conferir a temperatura na tela inicial do smartphone. Vários aplicativos disponibilizam atalhos de seus serviços, como o Spotify e o Google Maps . Para saber quais os widgets mais úteis para personalizar sua tela inicial, veja a lista a seguir.

1 de 6 Lista reúne cinco widgets que podem ser úteis no dia a dia de usuários; confira — Foto: Marcela Franco/TechTudo Lista reúne cinco widgets que podem ser úteis no dia a dia de usuários; confira — Foto: Marcela Franco/TechTudo

O que são widgets e como colocá-los na tela inicial do celular?

Os widgets são interfaces gráficas que facilitam o acesso a recursos de apps e ferramentas, exibidos nas telas iniciais do celular. Existem os de informação, que exibem conteúdos de utilidade, como de placar, relógio e previsão do tempo; os de coleção, que mostram os mesmos elementos várias vezes, como janelas da galeria; e os de controle, que permitem realizar funções de um app sem precisar acessá-lo diretamente — como de música, e-mail e ajustes do aparelho.

Para colocá-los na tela inicial, é preciso ter o aplicativo relacionado ao atalho instalado no celular. Em uma das telas iniciais, toque em um espaço vazio e mantenha o dedo pressionado até que um pop-up seja exibido. Depois, aperte sobre "Widget", escolha um atalho e toque nele. Em seguida, vá em "Adicionar".

Quais widgets ativar no celular Android?

O widget do Spotify apresenta um formato retangular e possui os controles de reprodução, pause e pular ou voltar a faixa. Além disso, o atalho exibe o nome da música, artista e foto do álbum da canção. Outro ponto em relação ao design do botão é que a cor dele se ajusta conforme o tom da imagem da capa do álbum, por exemplo.

Apesar de ser um atalho simples, ele é útil principalmente para usuários que costumam ouvir música pelo celular enquanto se deslocam, pois permite pular ou reproduzir faixas de maneira simples. Ao tocar sobre o widget, o usuário pode abrir o aplicativo do Spotify.

2 de 6 Spotify possui widget com barra de reprodução de faixas — Foto: Reprodução/Marcela Franco Spotify possui widget com barra de reprodução de faixas — Foto: Reprodução/Marcela Franco

O atalho do Gmail permite visualizar a caixa de entrada e as novas mensagens enviadas. A ferramenta possui cantos arredondados e tamanho inicial de 3x3, que pode ser ajustado. O widget ainda conta com o ícone de caneta, que facilita o acesso à caixa de mensagem. Ao tocar sobre um e-mail, o usuário é direcionado para o app na tela da mensagem selecionada.

Antes de colocar o widget na tela inicial, é possível ainda escolher as categorias de e-mail que serão exibidas na janela, como as mensagens marcadas como importantes ou a caixa de entrada principal.

3 de 6 Widget do Gmail exibe emails da caixa de entrada — Foto: Reprodução/Marcela Franco Widget do Gmail exibe emails da caixa de entrada — Foto: Reprodução/Marcela Franco

O Google Keep possui dois modelos de widgets disponíveis para uso. Um deles é a barra de atalhos de dimensão 3x1, que conta com botões para criar nota simples, com fotos, áudio ou com checklist. Já a outra, além de apresentar os controles para fazer anotações, exibe as notas criadas. O usuário ainda pode escolher quais tipos de anotações deseja ver na tela inicial, como lembretes, todas as notas ou apenas as fixadas.

4 de 6 Atalho do Google Keep é um widget de controle e informação — Foto: Reprodução/Marcela Franco Atalho do Google Keep é um widget de controle e informação — Foto: Reprodução/Marcela Franco

4. Bateria

Os atalhos de bateria servem para conferir a porcentagem da carga que resta e o tempo estimado de funcionamento do celular. Diferente dos outros widgets da lista, que já vem embutido em apps, essa ferramenta precisa ser instalada pela Google Play Store, como o Battery Widget Reborn. A janela apresenta um formato de círculo de 1x1, e é envolto por uma linha que exibe a carga restante. Dentro do círculo, é mostrada a porcentagem ou o tempo restante da bateria.

Ao tocar sobre a janela, é possível configurar a ferramenta, como definir o tipo de informação a ser exibida, adicionar plano de fundo no widget, mudar a cor da linha de carga restante e alterar a espessura da linha.

5 de 6 Widget de galeria oferece maior controle da carga do celular — Foto: Reprodução/Marcela Franco Widget de galeria oferece maior controle da carga do celular — Foto: Reprodução/Marcela Franco

5. Temperatura

Outro widget muito útil é o de temperatura, bastante popular entre os usuários. A janela, nativa do sistema, mostra a temperatura em tempo real da localização do celular. Além disso, acompanha ícones de elementos da natureza, como sol, chuva e nuvem, que representam as condições climáticas do momento. Ao tocar sobre o widget, é possível ainda conferir a previsão do tempo para o resto da semana, de forma detalhada.

6 de 6 Widget de clima é útil A ferramenta permite visualizar temperaturas sem precisar procurar a informação em buscadores ou apps externos. — Foto: Reprodução/Marcela Franco Widget de clima é útil A ferramenta permite visualizar temperaturas sem precisar procurar a informação em buscadores ou apps externos. — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Com informações de Developer Android e MUO

