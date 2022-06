6 apps de clima para verificar a previsão do tempo

Aplicativos de previsão do tempo são boas opções para monitorar mudanças climáticas em diferentes partes do mundo. Disponíveis para celulares Android e iPhone ( iOS ), os apps permitem conferir dados sobre temperatura, sensação térmica, índices de raio UV, precipitação de chuva e até a possibilidade de tempestades em determinadas regiões. Algumas das alternativas, como Climatempo e AccuWeather , deixam conferir informações detalhadas sobre o clima em períodos de até 15 dias, por exemplo. Veja, a seguir, seis apps de clima para conferir o tempo .

O app Tempo é uma opção nativa do iPhone (iOS), que vem pré-instalada no smartphone. Pela plataforma, é possível checar a previsão do tempo em um intervalo de até dez dias, além de conferir mapas detalhados com dados de temperatura de diversas localidades e até mesmo checar o nível precipitação de chuva esperado para as próximas 12 horas.

Além disso, você pode verificar informações úteis, como incidência de raios UV ao longo do dia, velocidade dos ventos, pressão atmosférica, taxa de umidade, sensação térmica e visibilidade.

Assim como o iPhone (iOS), o Android possui um app nativo para checar a previsão do tempo. O Weather vem instalado de fábrica no celular, e permite checar informações sobre o clima durante um intervalo de seis dias. Também é possível conferir detalhes sobre os níveis de umidade e qualidade do ar, além de dados de precipitação de chuva.

Ao deslizar a tela para baixo, é possível conferir um quadro com temperatura, probabilidade de chuva e velocidade dos ventos a cada hora.

O Climatempo tem app disponível para celulares Android e iPhone (iOS), e permite conferir a previsão do tempo para os próximos 15 dias. Além das informações detalhadas sobre a previsão de hora em hora para a cidade em exibição, a plataforma permite conferir dados de pressão atmosférica, velocidade de ventos, umidade relativa do ar e a probabilidade de formação de arco-íris, por exemplo.

O aplicativo também exibe uma tabela com registros sobre a incidência de raios e de queimadas, e possibilita checar mapas com diferentes legendas. Outro recurso útil pode ser acessado na aba "Saúde", que traz informações sobre a incidência de raios UV, índices de mosquitos, gripes e resfriados na região desejada.

4. Windy.com

O Windy.com é outra opção de app para checar a previsão do tempo. Ele está disponível para celulares Android e iPhone (iOS), e permite checar detalhes sobre o clima dos próximos seis dias. A usabilidade do app pode não ser tão fluida, já que ele traz muitos dados logo na página inicial. Apesar disso, é possível pesquisar por bairros e cidades através da lupa para conferir dados de temperatura, probabilidade de chuva e velocidade dos ventos da região.

Também é possível conferir diferentes mapas com legendas detalhadas sobre o clima no app, com dados sobre umidade, possibilidade de chuva, pressão e ventos. A plataforma também tem versão paga, que custa cerca de R$ 78,90 por ano e permite checar a previsão de hora em hora e conferir informações mais precisas e atualizadas sobre o clima.

O AccuWeather também permite checar informações sobre o clima e está disponível para smartphones Android e iPhone (iOS). A plataforma deixa verificar a previsão do tempo para os próximos 15 dias, e traz dados detalhados sobre incidência de raios UV, velocidade dos ventos, probabilidade de chuva e nebulosidade média para o dia e para a noite.

Além disso, também dá para checar uma tabela com a previsão do tempo a cada hora e conferir vários tipos de mapas com legendas diferentes — que podem incluir informações de temperatura em regiões próximas e previsões com radares de ventos fortes, por exemplo. O AccuWeather também oferece uma versão premium do serviço, que libera funções extras e interrompe a exibição de propagandas por R$ 36,90 por ano.

6. Carrot Weather

Embora só esteja disponível em inglês, o Carrot Weather tem app para celulares Android e iPhone (iOS). As funções incluem dados sobre as temperaturas máximas e mínimas, possibilidade de chuva, fases da lua e horário do nascer e pôr do sol para os próximos sete dias. Além disso, também é possível conferir gráficos com dados sobre a incidência de raios UV e a velocidade dos ventos esperados para a semana.

O aplicativo do Carrot Weather também oferece uma versão premium, que custa R$ 82,90 ao ano e oferece recursos extras - como a possibilidade de checar mapas de diversas regiões ao redor do globo, por exemplo.

