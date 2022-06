6 dispositivos para casa inteligente que você não conhecia

Já o sensor de movimento da Philips podem automatizar o acendimento de luzes por cerca de R$ 282. Outra opção é o alimentador inteligente, que permite a programação da porção e os horários em que a comida do animal de estimação será servida por valores que partem de R$ 926. Veja abaixo seis dispositivos para casa inteligente que você não conhecia.

1 de 6 Elsys BM300S é uma maçaneta Bluetooth promete instalação simples — Foto: Divulgação/Elsys Elsys BM300S é uma maçaneta Bluetooth promete instalação simples — Foto: Divulgação/Elsys

1. Maçaneta Bluetooth - a partir de R$ 443

A maçaneta Bluetooth é interessante para quem deseja começar o projeto de casa inteligente logo na porta de entrada. Ela automatiza a abertura de portas por meio de senhas ou mesmo de um aplicativo de controle, trazendo maior comodidade para o dia a dia do usuário. O equipamento é semelhante à fechadura digital, mas promete ter instalação mais simples.

Uma boa opção é o modelo de maçaneta Bluetooth da marca Elsys, que segue o padrão nacional de maçanetas e pode ser facilmente instalado em qualquer porta. Além disso, o dispositivo permite que a porta seja aberta por meio de tags, senhas numéricas ou até mesmo pelo aplicativo Elsys+, que realiza o controle e configuração do item. Além disso, o produto permite que o usuário crie senhas temporárias de maneira remota, dando maior autonomia em momentos adversos. Avaliado com uma nota 4,4 de 5 estrelas no site da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 66% de suas avaliações. Ela é vendida por cerca de R$ 443.

2. Sensor para porta e janela - a partir de R$ 135

Para quem deseja ir além do tradicional no projeto de casa inteligente, um sensor para portas e janelas pode ser uma opção interessante. Diferente dos sensores de movimento, o objetivo do produto não é identificar quando alguém passa ou algum movimento acontece próximo ao produto, mas sim avisar quando as portas ou janelas são abertas e fechadas, enviando um sinal para a central de controle.

Com promessa de funcionamento simples e instalação descomplicada, um bom modelo para se aventurar e conhecer melhor o produto pode ser o sensor inteligente de abertura de portas e janelas da AGL. Utilizando o aplicativo AGL Home para enviar as notificações, o produto possui bateria recarregável com duração de até seis meses e compatibilidade com Alexa. Ele é vendido por cerca de R$ 135.

2 de 6 Sensor inteligente Wi-Fi da AGL avisa quando a porta ou janela estão abertas — Foto: Divulgação/AGL Sensor inteligente Wi-Fi da AGL avisa quando a porta ou janela estão abertas — Foto: Divulgação/AGL

Avaliado com uma nota média de 4,2 de 5 estrelas na Amazon, alguns usuários apontam para o fato de que o sensor só emite notificações quando a porta ou janela fica aberta por mais de oito segundos, sendo um bom acessório para evitar que a pessoa esqueça portas e janelas abertas, mas não o suficiente para notificar a cada movimentação.

3. Alimentador de animais - a partir de R$ 926

O alimentador inteligente é um produto prático que permite que o usuário programe a porção e os horários em que a comida do pet será servida. Para quem deseja introduzir a ferramenta no dia a dia, o Nutri Alimentador Inteligente da Ekaza pode ser uma boa opção. O modelo conta com agenda de horários, alerta de atolamento ou escassez de ração e compatibilidade com Alexa e Google Assistente.

Além disso, apresenta uma câmera integrada que permite o monitoramento remoto do pet, dando mais segurança ao tutor. O produto possui uma boa recepção do público, com uma nota média de 4,7 de 5 estrelas, tendo recebido nota máxima em 81% das avaliações. Ele é vendido por cifras a partir de R$ 926.

3 de 6 O Alimentador inteligente Ekaza Pet Fdw020 traz compatibilidade com Alexa e Google Assistente — Foto: Divulgação/Ekaza O Alimentador inteligente Ekaza Pet Fdw020 traz compatibilidade com Alexa e Google Assistente — Foto: Divulgação/Ekaza

4. Fita de LED - a partir de R$ 134

As fitas de LED são interessantes para dar profundidade e personalidade aos ambientes. O produto é ideal para trazer um toque especial aos mais diferentes espaços, como setup gamer e cabeceira da cama, por exemplo. Para quem deseja um modelo de valor acessível e bom custo-benefício, a smart fita da Ekaza deve ser uma boa opção que pode ser adquirida por valores a partir de R$ 134.

O produto possui cinco metros de extensão, 24 W de potência, 16 milhões de cores e ajuste de brilho e temperatura, além de ser compatível com Google Assistente e Alexa. O produto também conta com uma boa recepção do público, sendo avaliado com uma nota 4,5 de 5 estrelas no site da Amazon e recebendo nota máxima em 70% de suas avaliações.

4 de 6 Fita LED da Ekaza tem cinco metros de comprimento — Foto: Divulgação/Ekaza Fita LED da Ekaza tem cinco metros de comprimento — Foto: Divulgação/Ekaza

5. Sensor de movimento - a partir de R$ 282

Muito utilizado na montagem de setups de iluminação como forma de automatizar o acender e apagar das luzes, os sensores de movimento são aparelhos pequenos, discretos e de fácil instalação. Além disso, por ser um dispositivo que pode ser utilizado em diferentes cômodos da casa, os sensores de movimento vão além da automação de um único ponto da casa e auxilia na integração de toda a residência no projeto inteligente.

Embora seja alimentado por pilhas, o sensor de movimento da Philips deve ser uma opção interessante para quem deseja ter uma smart home. O dispositivo ainda permite que usuários optem entre instalar nas paredes utilizando parafusos ou simplesmente apoie em alguma superfície sem exigir grande esforço no momento do primeiro uso. O modelo é avaliado pelos consumidores da Amazon com uma nota média de 4,3 de 5 estrelas, recebendo nota máxima em 72% das avaliações. Ele é encontrado por cifras que partem de R$ 282.

5 de 6 Sensor de movimento da Philips é alimentado por pilhas — Foto: Divulgação/Philips Sensor de movimento da Philips é alimentado por pilhas — Foto: Divulgação/Philips

A luminária é um item de decoração tradicional nas mesas de cabeceiras, cantos de leitura ou até mesmo nos home offices. Elas unem a estética e a utilidade ao se apresentarem como um dispositivo versátil no dia a dia. Por isso, a sua versão smart pode ser uma boa aquisição para uma casa inteligente.

Com um design futurista, mas bastante minimalista, a smart luminária de mesa da Elsys é interessante para quem deseja incrementar o setup. Com diversas opções de programação, como timer e cenários de uso, 16 milhões de cores e 400 lúmens de potência, o modelo ainda conta com conexão Wi-Fi e compatibilidade com Alexa e Google Assistente. Avaliado com uma nota 4,7 de 5 estrelas no site da Amazon, recebendo nota máxima em 83% de suas avaliações, a smart luminária da Elsys se destaca por seu alto brilho e facilidade no uso e instalação. Os consumidores interessados precisam desembolsar cerca de R$ 319.

6 de 6 Smart Luminária de Mesa Wi-Fi da Elsys traz 16 milhões de cores — Foto: Divulgação/Elsys Smart Luminária de Mesa Wi-Fi da Elsys traz 16 milhões de cores — Foto: Divulgação/Elsys

