6 eletrônicos e acessórios ideais para quem vive na praia

Dias na praia são normalmente agradáveis e criam boas memórias para quem vai com a família, com os amigos ou até mesmo sozinho. No mercado brasileiro, existe uma série de acessórios e dispositivos eletrônicos que conseguem deixar o passeio ainda mais interessante. Uma caixa de som Bluetooth à prova d'água pode adicionar uma trilha sonora ao momento, como o modelo JBL Clip 3 que custa cerca de R$ 225. Já a câmera GoPro é capaz de registrar todas as aventuras vividas por a partir de R$ 2.300.

Os valores investidos podem variar muito, indo desde simples ventiladores portáteis, que estão abaixo da faixa dos R$ 70, e chegando a itens mais específicos, como um dome para fotos e vídeos subaquáticos que pode ser adquirido por valores a partir dos R$ 304. Para auxiliar na escolha, confira a seguir uma lista com seis eletrônicos e acessórios ideais para quem vive na praia.

1 de 7 Acessórios específicos ou não podem ajudar a curtir momentos na praia — Foto: Reprodução/Amazon Acessórios específicos ou não podem ajudar a curtir momentos na praia — Foto: Reprodução/Amazon

Qual o melhor celular à prova d'água do mercado? Opine no Fórum do TechTudo

2 de 7 A GoPro Hero 8 entrega fotos e vídeos com até 12MP de qualidade, possui 14 comandos de voz e navegação interativa através da tela touchscreen — Foto: Reprodução/Amazon A GoPro Hero 8 entrega fotos e vídeos com até 12MP de qualidade, possui 14 comandos de voz e navegação interativa através da tela touchscreen — Foto: Reprodução/Amazon

Para quem ama fotografia e estar em contato com a natureza, comprar uma GoPro deve ser um bom investimento. Compacta e leve, a câmera é resistente à água e promete um uso descomplicado, além de produzir diferentes tipos de imagens. O acessório pode ser adquirido em diversas versões, como na GoPro Hero 8, que entrega fotos e vídeos com até 12MP de qualidade, possui 14 comandos de voz e navegação interativa na tela touchscreen. O modelo tem média 4,5 de 5 estrelas dos usuários da Amazon e pode ser adquirida por valores a partir de R$ 2.299.

Já para quem deseja uma versão mais robusta da câmera de ação, a GoPro Hero 10 Black é uma alternativa. O modelo captura vídeos em até 5,3K e fotos de até 23MP, além de contar com o estabilizador automático HyperSmooth 4.0 e conexão com a nuvem, para armazenar o conteúdo produzido. O dispositivo ainda oferece uma tela frontal onde é possível visualizar a imagem capturada. Os usuários da Amazon dão nota média 4,4 de 5, e a câmera pode ser adquirida por valores a partir de R$ 3.199.

3 de 7 Utilizado para facilitar e otimizar o processo de capturar fotos e vídeos dentro d’água, o dome é um acessório que cria um efeito de aquário — Foto: Reprodução/Amazon Utilizado para facilitar e otimizar o processo de capturar fotos e vídeos dentro d’água, o dome é um acessório que cria um efeito de aquário — Foto: Reprodução/Amazon

Criado para facilitar e otimizar o processo de capturar fotos e vídeos embaixo d’água, o dome é um acessório que cria um efeito de aquário na GoPro. Ao colocar a câmera em uma esfera translúcida, ele afasta a linha da água da lente e evita distorções na imagem. O equipamento também permite fazer a famosa foto “metade dentro e metade fora da água”. Por se tratar de um acessório conhecido, é possível encontrar domes de diversas marcas e valores no mercado, bastando escolher o que melhor se adapta aos equipamentos e orçamento.

Uma alternativa é o dome no modelo bastão com gatilho da marca Telesin, compatível com as versões 5, 6 e 7 da GoPro. Com cúpula em acrílico, tem nota média 4,3 de 5 dada pelos usuários da Amazon e pode ser adquirido por valores a partir dos R$ 304. Já para quem pode gastar um pouco mais do orçamento, o modelo com alça dupla da marca SHOOT deve ser interessante. O item é compatível com a GoPro Hero 9 e, graças à sua estrutura, promete maior estabilidade no uso. Com nota média 4,4 de 5 na Amazon, é visto por valores a partir de R$ 462.

3. Caixa de som à prova d'água - a partir de R$ 225

4 de 7 Essencial para quem adora curtir uma praia em grupo, seja com amigos ou familiares, uma caixa de som à prova d’água é um item que fará uma grande diferença ao passeio — Foto: Reprodução/Amazon Essencial para quem adora curtir uma praia em grupo, seja com amigos ou familiares, uma caixa de som à prova d’água é um item que fará uma grande diferença ao passeio — Foto: Reprodução/Amazon

Essencial para quem curte uma praia em grupo, seja com amigos ou familiares, uma caixa de som à prova d’água pode fazer grande diferença no passeio. Disponível em diferentes marcas e modelos, o acessório permite adicionar as músicas favoritas ao momento, tudo de maneira segura e não prejudicial à saúde do usuário e do aparelho, uma vez que se trata de um objeto eletrônico em um ambiente úmido.

Para quem prefere eletrônicos de fácil transporte e mobilidade, a JBL Clip 3 é uma opção. O modelo tem 3,3 W de potência, promete até 10 horas de autonomia da bateria, microfone com cancelamento de eco e ruído, além de conexão Bluetooth. Os compradores da Amazon dão nota média 4,8 de 5 no equipamento que pode ser comprado por valores a partir dos R$ 225. Já para os que buscam mais potência e tempo de reprodução, mesmo que percam alguns pontos no quesito mobilidade, a caixa de som Megaboom 3, da Ultimate Ears, deve agradar. Com som 360º e volume máximo que atinge os 90 dBC, ela promete até 20 horas de autonomia. O modelo tem 4,8 das 5 estrelas disponíveis e pode ser comprado por valores a partir de R$ 999.

4. Power Bank - a partir de R$ 109

5 de 7 Um problema clássico de passeios a lugares abertos é a ausência de energia elétrica combinada a um dispositivo eletrônico sem bateria, e na praia não seria diferente. Para situações como essa, um power bank é a resolução perfeita — Foto: Reprodução/Amazon Um problema clássico de passeios a lugares abertos é a ausência de energia elétrica combinada a um dispositivo eletrônico sem bateria, e na praia não seria diferente. Para situações como essa, um power bank é a resolução perfeita — Foto: Reprodução/Amazon

Um problema clássico de passeios em lugares abertos é a ausência de energia elétrica combinada a um dispositivo eletrônico sem bateria, e na praia não seria diferente. Para situações como essa, ter um power bank é a solução ideal. Porém, vale ressaltar que, antes da compra, é importante o usuário se atentar a algumas características do produto, como a capacidade de armazenamento de carga e a compatibilidade com outros dispositivos.

Os diferentes modelos disponíveis no mercado podem ser adquiridos em várias faixas de preço, mas já é possível comprar um power bank por valores a partir de R$ 109. Este é o caso do modelo produzido pela I2GO, que vai além do celular e também é compatível com games portáteis, smartwatches, fones de ouvido, caixas de som Bluetooth e outros aparelhos. O modelo tem capacidade de 10.000 mAh e proteção contra sobrecorrente, sobretensão e superaquecimento. Outra alternativa é o power bank da Multilaser, que pode ser adquirido por valores a partir de R$ 148 e prmete carregamento super-rápido com capacidade de 20.000 mAh.

5. Fone resistente à água - a partir de R$ 149

6 de 7 Em contraponto às caixas de som, um fone de ouvido resistente à água é uma opção para quem busca um momento mais introspectivo — Foto: Reprodução/Amazon Em contraponto às caixas de som, um fone de ouvido resistente à água é uma opção para quem busca um momento mais introspectivo — Foto: Reprodução/Amazon

Em contraponto às caixas de som, um fone de ouvido resistente à água é uma opção para quem busca um momento mais introspectivo, seja através da prática de exercícios físicos ou apenas de uma pausa para relaxar. Com eles, o usuário pode ouvir suas músicas e podcasts favoritos sem preocupação, com a segurança de utilizar um aparelho adequado para a função e o ambiente.

Vendido por diferentes marcas e em modelos variados, o acessório pode ser adquirido por valores a partir de R$ 149, como é o caso do Motorola Bluetooth Verve Loop. Com um alcance de até 45 metros no Bluetooth e som de qualidade HD, o artigo promete ser superleve e possui até seis horas de autonomia, além de uma nota média 3,6 de 5 dada pelos compradores da Amazon. Mais uma boa opção é o JBL Endurance Dive, que oferece até oito horas de autonomia e, para além da tradicional conexão Bluetooth, possui MP3 player integrado com espaço para 1GB de músicas. O modelo tem nota 4,3 de 5 na Amazon e pode ser adquirido por valores a partir de R$ 778.

6. Ventilador portátil - a partir de R$ 63

7 de 7 Um acessório extremamente simples, mas muito útil — Foto: Reprodução/Amazon Um acessório extremamente simples, mas muito útil — Foto: Reprodução/Amazon

Fechando a lista com um acessório extremamente simples, mas muito útil, o ventilador portátil pode ser uma boa escolha para dias sem vento. Por se tratar de um objeto pequeno e leve, o transporte não gera grandes problemas, além de auxiliar em dias mais quentes e secos, especialmente para aqueles que levam crianças para a praia. O dispositivo pode evitar momentos de irritação e desconforto aos pequenos e também aos seus responsáveis.

O miniventilador portátil CBRN07295 conta com adaptador para carregamento na tomada e entrega autonomia de até três horas de uso. O objeto ainda oferece dimensões compactas, com pouco mais de 20 centímetros de altura e peso de 320 g por valores a partir de R$ 63. Os compradores da Amazon dão nota 4 de um total de 5. Outra alternativa é o ventilador portátil de mão da Sritob, que possui seis velocidades de rotação e até 16 horas de autonomia, com 15,5 centímetros de altura e apenas 180 g. O modelo pode ser adquirido por valores a partir de R$ 91.

Produtos eletrônicos mais vendidos na Amazon Brasil em 2022