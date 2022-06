Já a JBL Clip 4 é uma caixa de som que traz uma alça para transporte e é comercializada por cerca de R$ 299. Outra opção é o Geonav PB20KBK, um power bank de 20.000 mAh que apresenta tamanho compacto e indicador de carga em LED por preços que partem de R$ 257. Veja abaixo seis eletrônicos para quem curte aventuras na natureza.

Lista reúne 6 eletrônicos e acessórios para quem curte aventuras na natureza

1. Carregador portátil - a partir de R$ 257

Os carregadores portáteis, mais conhecidos como power banks, são dispositivos com capacidade de recarregar eletrônicos com entrada USB. Ele pode ser interessante para viagens longas em que não existem muitas tomadas disponíveis. O acessório é uma boa alternativa para não deixar dispositivos como smartphones, câmeras e caixas de som sem bateria. Ele também pode ser útil quando os usuários se esquecem de recarregar um eletrônico e acabam saindo de casa assim mesmo.

O Geonav PB20KBK, por exemplo, apresenta tamanho compacto em um design com duas entradas USB e outra USB-C. A fabricante promete carregamento rápido e o dispositivo suporta até 20.000 mAh de bateria. Além disso, conta com um indicador de carga desenvolvido em LED. Ele apresenta compatibilidade com Android e iPhone (iOS). O modelo é visto por valores a partir de R$ 257.

Geonav PB20KBK traz bateria de 20.000 mAh

Já o Anker PowerCore Select apresenta um suporte de recarga de até 10.000 mAh. A parte inferior do produto hospeda duas portas de conexão USB, que prometem compatibilidade com uma série de aparelhos. O modelo é vendido por cerca de R$ 279.

O GPS é bastante associado a automóveis, mas o dispositivo também pode ser encontrado em design compacto e com funcionamento autônomo. A navegação via mapas ou rotas garante ao usuário a vantagem de saber exatamente onde está e como calcular o curso para chegar ao destino pretendido. Além disso, como um eletrônico, o objeto está programado para sugerir a melhor rota disponível, uma característica importante para evitar estradas perigosas, por exemplo.

O Bryton Rider 420E possui suporte adequado para encaixe em bicicletas, o que auxilia na performance do esporte. O sinal do aparelho é compatível com cinco satélites diferentes, o que promete extrema precisão para encontrar rotas acessíveis. A bateria promete autonomia de até 35 horas, enquanto o display da tela permite visualização nítida mesmo embaixo da luz solar. O aparelho ainda oferece a função de rastreamento avançado com a tecnologia Turn-by-Turn, que proporciona informações atualizadas conforme o usuário avança na rota. O aparelho é vendido por preços a partir de R$ 999.

Bryton Rider 420E é um GPS que possui suporte para encaixe em bicicletas

Já o Garmin eTrex 10 promete uma pegada anatômica, ideal para usuários que pretendem segurá-lo durante horas seguidas. O mapa exibido no display pode ser alterado entre o design preto e branco e o colorido que mostra mais detalhes. O modelo traz funções como GPS, distância percorrida e calorias perdidas por cerca de R$ 1.480.

Os relógios inteligentes, mais conhecidos como smartwatches, trazem diversos recursos interessantes para os aventureiros. As principais características englobam a leitura dos sinais vitais do corpo como batimentos cardíacos, nível de oxigênio no sangue e quantidade de passos. Por exemplo, durante uma caminhada, o eletrônico não apenas mostraria as horas e a data, mas análises importantes sobre o corpo do usuário.

O Galaxy Watch Active 2, da Samsung se conecta com o celular via Bluetooth para salvar os dados coletados. Além disso, é possível mudar o tema de exibição do relógio, como as cores, ou entre o modo digital e analógico, além de permitir o acesso a redes sociais, pagamentos por aproximação, calculadora, assistente de tradução de idiomas e localização GPS. Esta opção é encontrada por cerca de R$ 1.318.

Galaxy Watch Active 2 mostra batimentos cardíacos dos usuários

Enquanto o Garmin Solar Black Graphite, além de conter especificações similares ao modelo da Samsung, também realiza a leitura da intensidade de incidência solar e possui modos de assistências para atividades esportivas como corrida, ciclismo e hike. Além disso, contém sistemas GPS, contagem de passos, e uma autonomia de bateria de 50 horas. O acabamento foi desenvolvimento de acordo com o padrão militar dos EUA para resistência térmica, de choque e contra água. O aparelho é encontrado por valores que partem de R$ 2.528.

4. Caixa de som - a partir de R$ 159

As caixas de som são interessantes para curtir músicas divertidas e ouvir rádio. As caixinhas mais modernas podem se conectar com quase qualquer outro dispositivo via Bluetooth, Wi-Fi, e até por cabo USB, o que facilita a reprodução de playlists pelo celular.

A Anker SC Icon Mini oferta uma alça de transporte produzida em nylon. O design compacto apresenta as dimensões de 7 x 9 cm, enquanto a superfície apresenta um tom médio de laranja e tecnologia de resistência à água. Com uma autonomia de bateria de oito horas, o aparelho permite o paramento estéreo sem fio via Bluetooth, mas também proporciona conexão USB com outros dispositivos. O hardware disponibiliza um alto-falante desenvolvido para reproduzir graves passivos em uma potência de 3 W, mas que promete ser ouvido em até 20 metros de distância. A caixinha é encontrada por cifras a partir de R$ 159.

Anker SC Icon Mini oferta uma alça de transporte

Já a JBL Clip 4 conta com um design na cor azul e uma alça curta para transporte do dispositivo. O corpo do item garante três botões na parte anterior, sendo dois para controle do volume e outro para dar o play nas músicas. Já no lado posterior, é possível encontrar uma tecla power e outra para acionar a conectividade sem fio via Bluetooth. A parte inferior oferece uma única entrada USB para conexão cabeada com outros dispositivos. O equipamento promete autonomia de bateria de dez horas, resistência à água e uma potência de 5 W por cerca de R$ 299.

5. Lanterna recarregável - a partir de R$ 25

As lanternas são imprescindíveis para qualquer aventura na natureza, seja para um simples passeio ou para acampamento. Por isso, é interessante levar uma lanterna recarregável, já que a autonomia de bateria costuma ser bastante superior aos modelos convencionais que utilizam pilhas. Além disso, também é possível configurar a intensidade do brilho, o que pode ajudar a economizar bateria e ainda recarregá-la com a ajuda do power bank, por exemplo.

A lanterna Litwod apresenta acabamento em alumínio, um metal que não enferruja e promete uma longa vida útil ao item. O produto acompanha ainda um estojo de transporte e um cabo USB curto para alimentação. O corpo da lanterna oferece um clipe para prender o item à roupa com segurança, algo útil durante caminhadas longas enquanto o sol ainda não sumiu e o uso da lanterna não é necessário, por exemplo.

A lâmpada promove uma iluminação de 2.000 lúmens e um ajuste de foco para aprimorar a visualização de objetos. O seu diferencial são os três modos possíveis de utilização, sendo uma luz contínua, em flash e lateral. A bateria possui uma força de carregamento de 750 mAh e o modelo é vendido por a partir de R$ 25.

Lanterna da Rayovac oferta corpo com pegada anatômica

Já a lanterna da Rayovac oferta acabamento em plástico ABS e um corpo com pegada anatômica. A parte superior do produto possui um botão power e uma chave para mudar a voltagem de carregamento entre 110 V e 220 V. A parte inferior do corpo disponibiliza uma tomada retrátil de dois pinos para recarregar o item. A lâmpada possui uma luz LED de 22 lúmens e uma autonomia de bateria de até 28 horas. O dispositivo está disponível por preços a partir de R$ 71.

A braçadeira pode ser bastante útil na ausência de bolsos para carregar o celular durante um passeio ou trilha. Além disso, alguns modelos também oferecem bolsos com zíper, o que é interessante para guardar outros itens, como documentos ou até fones de ouvido. Além disso, podem proteger o celular de respingos de chuva e proporcionar maior versatilidade e mobilidade na hora de ouvir músicas.

A Lucky Amazonia oferece uma tela transparente para melhor visualização do celular, enquanto o bolso para guardá-lo promete espaço para quase todos os modelos de smartphones disponíveis hoje no mercado. A braçadeira é larga e pode ser facilmente encaixada no braço por uma tira leve de tecido, que encaixa em entradas horizontais. O acessório ainda contém pequenos orifícios nas partes superior e inferior para a saída de fone de ouvido. Também existe um espaço destinado para guardar chaves e pode ser adquirida por cerca de R$ 14.

A braçadeira da H Maston funciona como uma espécie de bolsa

Já a H Maston Yb-04 encaixa no braço por um tecido de nylon e prende as extremidades por meio de velcro adesivo. O dispositivo apresenta dois bolsos de zíper. O maior é indicado para acomodar o celular e conta com uma saída específica para fones de ouvido, enquanto o menor serve para guardar objetos pequenos, como chaves ou dinheiro. O tecido de contato com a pele é acolchoado, o que promete máximo conforto ao usuário durante o uso. Ele é vendido por preços que partem de R$ 37.

