6 funções ‘secretas’ que chegarão ao seu iPhone e você deveria conhecer

O iOS 16, update do sistema operacional do iPhone, teve novidades anunciadas recentemente na WWDC 22, mas nem todos os recursos revelados receberam a atenção devida. Novos comandos práticos para a Siri e um app fitness inédito, por exemplo, devem chegar com a atualização, mas acabaram ofuscados pela apresentação das novas opções de personalização da tela de bloqueio e as melhorias no sistema de notificações. A seguir, saiba mais recursos pouco citados que chegarão com o upgrade do iOS e que podem ser úteis para usuários de iPhone.