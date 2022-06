6 novidades de Street Fighter 6: logo, personagens, novos modos e mais

Street Fighter 6 foi um dos principais destaques da Capcom no State of Play de junho, transmitido pela Sony nesta quinta-feira (2). O lançamento pretende redefinir o gênero de jogos de luta e traz os novos modos Battle Hub e World Tour, que permite explorar a Metro City em uma espécie de mundo aberto. O logo oficial, que foi alvo de críticas dos fãs em fevereiro, também passou por mudanças. Além disso, o game não será mais exclusivo da Sony e contará com versões para PC ( Steam ), PlayStation 4 ( PS4 ), PlayStation 5 ( PS5 ) e Xbox Series X / S , com lançamento agendado para 2023.

Após o evento digital, as páginas oficiais foram atualizadas com novas informações. O suposto elenco com 22 personagens também vazou nas redes com lutadores retornantes e inéditos, incluindo Ken, Juri, Cammy, Guile, entre outros. Nas linhas a seguir, o TechTudo traz as seis principais novidades de Street Fighter 6.

Street Fighter 6 recebe muitas novidades durante State of Play de junho de 2022

Logo

Em fevereiro, quando Street Fighter 6 foi anunciado oficialmente, uma das principais críticas dos fãs foi seu logo. A principal queixa era que ela descaracterizava a série, além de ter sido reaproveitada de um banco de imagens da Adobe. Agora, o novo trailer revela uma logo repaginada que, embora siga o mesmo conceito de hexágono, traz detalhes que remetem à cultura de rua com grafite.

O que mais chama a atenção é que o hexágono agora forma o número seis em algarismos arábicos, enquanto o seu interior traz ao mesmo tempo o número seis em algarismos romanos, mas na vertical. É de se esperar que essa nova versão seja a definitiva, especialmente com a aceitação do público.

Gráficos e cenários

Seguindo os passos de lançamentos como Devil May Cry 5 e Resident Evil Village, Street Fighter 6 faz uso do motor gráfico proprietário da Capcom, o RE Engine. Dessa forma, a desenvolvedora agora mira em visuais mais realistas, sendo possível observar gotas de suor e até mesmo o flexionar dos músculos em detalhes. Apesar disso, os personagens seguem estilizados e bastante reconhecíveis.

Por se passar em Metro City, os cenários de Street Fighter 6 também estão recheados de referências à franquia Final Fight, que hoje em dia está integrada ao cânone da série de luta. É possível observar, por exemplo, personagens como Poison, Andore e Damnd, da gangue Mad Gear, assistindo às lutas no fundo do cenário.

Novos modos de jogo

Segundo a Capcom, Street Fighter 6 traz os principais modos de jogo esperados pelos fãs, como Arcade, Versus e Treinamento, mas com algumas adições que pretendem torná-lo uma experiência sem precedentes. Entre as novidades estão o World Tour e o Battle Hub, cujos detalhes ainda são um pouco escassos.

O World Tour aparece logo no início do trailer e permite que os jogadores explorem Metro City em um modo história imersivo e que permite criar o próprio avatar customizável. Por sua vez, o Battle Hub se trata de um espaço para partidas online, mas a Capcom garante que ele vai além disso, com formas novas e únicas de participação e comunicação.

Drive System

Todo Street Fighter gira em torno de um sistema de combate diferente, e dessa vez as mecânicas são norteadas pelo chamado Drive System. Esse sistema abarca cinco técnicas distintas para potencializar a ofensiva e defensiva dos jogadores, todas fazendo uso de uma barra que deve ser gerenciada com sabedoria em combate. Veja quais são a seguir:

Drive Impact : uma investida capaz de absorver golpes para abrir a guarda do adversário;

: uma investida capaz de absorver golpes para abrir a guarda do adversário; Drive Parry : um movimento capaz de aparar golpes para regenerar a barra de Drive;

: um movimento capaz de aparar golpes para regenerar a barra de Drive; Overdrive Art : semelhante aos golpes Ex dos jogos anteriores, capaz de aprimorar os especiais;

: semelhante aos golpes Ex dos jogos anteriores, capaz de aprimorar os especiais; Drive Rush : uma investida possível após um Drive Parry ou um botão cancelável para garantir punições ou estender combos;

: uma investida possível após um Drive Parry ou um botão cancelável para garantir punições ou estender combos; Drive Reversal: um contra-ataque útil para desvencilhar de momentos de pressão.

Mudanças nos controles?

Em Street Fighter 6, a Capcom aposta em um sistema de controles mais convidativo para jogadores iniciantes. Será possível optar pelo layout de controles modernos, que adiciona um botão único para golpes especiais e que variam dependendo do direcional pressionado. A ideia é que, com isso, os lutadores possam aplicar seus golpes mais poderosos e estilosos com o pressionar de poucos botões.

Já os jogadores veteranos ainda contam com os controles clássicos, com seis botões dedicados para golpes, incluindo movimentos mais complexos como meia-lua. Esses modos são opcionais e ficam a critério dos jogadores, dependendo do quão confortáveis estão com os jogos de luta.

Personagens

Até o momento, a Capcom revelou apenas quatro personagens oficialmente: Ryu, Chun-Li, Luke e o estreante Jamie. No entanto, o trailer de revelação trouxe um breve vislumbre de uma personagem chamada Kimberly, além de uma suposta boxeadora de cabelo rosa em um dos pôsteres de Metro City.

Poucas horas após o State of Play, no entanto, surgiram imagens conceituais que supostamente revelam 22 lutadores do elenco de Street Fighter 6. A origem do vazamento é desconhecida, mas o design dos personagens é condizente com o que foi apresentado pela Capcom. É possível conferir, ainda, o visual de Kimberly e da suposta boxeadora, chamada Marisa, o que traz bastante credibilidade à lista.

Veja o vazamento a seguir, em ordem de listagem:

