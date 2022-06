Os estudantes podem adquirir eletrônicos e acessórios para ajudar na hora do estudo. Produtos como Kindle , fones de ouvido com cancelamento de ruído e cadeiras gamer podem ajudar a aumentar a produtividade ou deixar o usuário confortável o bastante para não se distrair. O modelo mais barato da lista é a luminária smart da Elsys que traz iluminação RGB e 16 milhões de cores por preços a partir de R$ 319 .

Outra opção é o Kindle de 10ª geração que deve ajudar a fazer leituras sem distrações por valores que partem de R$ 426. Outra alternativa é o Echo Buds (2ª geração) que cancela barulhos externos por cerca de R$ 854. Veja abaixo sete eletrônicos e acessórios para ajudar nos estudos.

1 de 8 Lista reúne 7 eletrônicos e acessórios para ajudar nos estudos — Foto: Getty Images Lista reúne 7 eletrônicos e acessórios para ajudar nos estudos — Foto: Getty Images

Comprar um notebook Dell: qual modelo escolher? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

1. Fone com cancelamento de ruído - a partir de R$ 854

Fones com cancelamento de ruído são dispositivos com tecnologia que combate os barulhos externos. Ele pode ser ideal para garantir foco no som de videoaulas e videoconferêcias. Dessa forma, o usuário não deve se distrair com ruídos do ambiente ou vindos de outros cômodos. O Echo Buds de 2ª geração, da Amazon, é um fone intra-auricular com conexão Bluetooth que traz integração com a assistente virtual Alexa por meio do comando de voz. O modelo é visto por preços a partir de R$ 854.

O dispositivo promete ainda até cinco horas de autonomia de bateria para músicas e chamadas de voz. O produto também conta com resistência à água e controle por voz para abrir os apps do celular e realizar tarefas como ouvir podcasts e realizar ligações. O equipamento é compatível com iOS e Android. Avaliado com uma nota de 4,3 de 5 na Amazon, os consumidores destacam positivamente a eficiência do aparelho e a boa reprodução de música. No entanto, relatam que a bateria dura menos que o anunciado.

Prós: possibilidade de se conectar com a Alexa

possibilidade de se conectar com a Alexa Contras: baixa autonomia de bateria

2 de 8 Echo Buds pode ser interessante para não se distrair durante videoaulas — Foto: Divulgação/Amazon Echo Buds pode ser interessante para não se distrair durante videoaulas — Foto: Divulgação/Amazon

O Kindle é uma alternativa para usuários que valorizam a leitura sem distrações. O dispositivo oferece uma biblioteca com capacidade de armazenamento de centenas de livros. É muito útil para consultar livros em diversos formatos, como PDF e EPUB, tanto durante a rotina de estudo em casa, como dentro do ônibus ou no metrô, por exemplo.

O Kindle de 10ª geração é um leitor digital da Amazon. Com o dispositivo, o usuário pode comprar ebooks diretamente na loja virtual, além de conseguir transferir arquivos em vários formatos, como PDF, por meio da conexão USB. Todos os arquivos ficam organizados em uma biblioteca e o aparelho ainda oferece uma luz embutida, que auxilia o processo de leitura, promete bateria de longa duração e tela sem reflexo. O aparelho traz ajustes de brilho da tela, do tamanho da fonte do texto, opção de marcar as páginas lidas e até de traduzir palavras. Ele ainda disponibiliza uma tela touch de 6 polegadas com resolução de 167 PPI, enquanto o armazenamento interno tem 8 GB. Avaliado com uma nota 4,9 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o custo-benefício e a boa capacidade de memória para armazenamento. Porém, criticam o fato de a bateria descarregar rápido, mesmo com o Wi-Fi desligado. O equipamento é vendido por cerca de R$ 426.

Prós: ajuste de brilho pode ajudar a prevenir cansaço visual

ajuste de brilho pode ajudar a prevenir cansaço visual Contras: bateria não dura muito tempo

3 de 8 Kindle pode ser interessante para quem quer ler sem distrações — Foto: Danilo Paulo de Oliveira/TechTudo Kindle pode ser interessante para quem quer ler sem distrações — Foto: Danilo Paulo de Oliveira/TechTudo

3. Luminária smart - a partir de R$ 319

A luz de uma luminária ajuda a manter a nitidez da visão para visualizar detalhes e auxilia a evitar o cansaço ocular na hora do estudo. Além disso, dispositivos na versão smart conseguem ser bastante úteis, pois uma vez sincronizados com assistentes virtuais, podem ser operados via comando de voz, ou seja, o usuário estaria apto a mudar a intensidade da luz, por exemplo, sem usar as mãos.

A luminária smart, da Elsys, apresenta design vertical cilíndrico, indicada para ambientes com estética moderna. O dispositivo é compatível com a assistente virtual Alexa via Wi-Fi e proporciona controle de luz branca e colorida de formato RGB. Já a parte superior do produto engloba botões de energia e para controle de temperatura e cor das luzes exibidas. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a boa performance do dispositivo via comando de voz. Porém, relatam dificuldade para utilizar o pareamento com smart speakers.

Prós: pode ser comanda pela Alexa

pode ser comanda pela Alexa Contras: dificuldade de paramento

4 de 8 A luminária inteligente da Elsys tem 16 milhões de cores RGB e tons de branco quente e frio — Foto: Divulgação/Elsys A luminária inteligente da Elsys tem 16 milhões de cores RGB e tons de branco quente e frio — Foto: Divulgação/Elsys

Monitores curvos são interessantes para aumentar a produtividade durante os estudos, isso porque a tela larga proporciona espaço suficiente para duas ou mais janelas ficarem abertas simultaneamente. Esta possibilidade é capaz de agilizar o tempo de uso de mais de um programa e garantir o aproveitamento total do momento de estudo. O monitor LC24F390FHLMZD, da Samsung, apresenta 24 polegadas, expostas em uma resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels. A tela é vendida por cifras que partem de R$ 1.179.

A parte traseira hospeda uma entrada HDMI e outra USB para conexão com dispositivos móveis, além de portas VGA, DP, e D-Sub. O modelo traz tecnologia bivolt, compatível com redes de 110 V e 220 V. Além disso, conta com uma taxa de atualização de 60 Hz e um tempo de resposta de 4 ms. Avaliado com uma nota 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores pontuam a boa reprodução de cores. Entretanto, alguns relatam que riscos e pixels mortos aparecem na tela com pouco mais de um mês de uso.

Prós: múltiplas possibilidades de conexão

múltiplas possibilidades de conexão Contras: desempenho baixo para o preço exigido

5 de 8 O Samsung LC24F390FHLMZD é um modelo curvo com suporte a FreeSync — Foto: Divulgação/Samsung O Samsung LC24F390FHLMZD é um modelo curvo com suporte a FreeSync — Foto: Divulgação/Samsung

5. Notebook 2 em 1 - a partir de R$ 5.029

Os notebooks 2 em 1 podem ser interessantes para ajudar no estudo porque juntam laptop e tablet em um mesmo equipamento. Os computadores são importantes em virtude da infinidade de funções que podem proporcionar. No caso dos estudos, o usuário consegue realizar exercícios, assistir videoaulas, e até preparar trabalhos e projetos para faculdade ou escola. O notebook IdeaPad Flex 5i, da Lenovo, oferta uma tela retrátil que possibilita ao usuário utilizar o dispositivo como computador ou tablet. A máquina oferece uma tela de 14 polegadas e um display Full HD, já equipada com o Windows 10. O produto é comercializado por cerca de R$ 5.029.

O hardware garante um funcionamento ideal para usuários exigentes em virtude da memória RAM de 8 GB e do SSD de 256 GB, características imprescindíveis para rodar programas pesados com fluidez. O design lateral do produto disponibiliza duas entradas USB para transferências de arquivos, enquanto o teclado apresenta retroiluminação LED para fluir a digitação com mais facilidade. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores elogiam o custo-benefício pelas características ofertadas e a eficiência da tela touch. Porém, criticam o mal funcionamento da webcam e informam que o navegador fica lento mesmo com apenas três janelas abertas.

Prós: design versátil

design versátil Contras: relatos de lentidão logo no primeiro uso

6 de 8 O Lenovo IdeaPad Flex 5i é um notebook 2 em 1 que apresenta tela dobrável — Foto: Divulgação/Lenovo O Lenovo IdeaPad Flex 5i é um notebook 2 em 1 que apresenta tela dobrável — Foto: Divulgação/Lenovo

6. Impressora multifuncional - a partir de R$ 962

Impressoras multifuncionais são interessantes para estudantes que precisam imprimir vários arquivos, como provas e exercícios, e ainda necessitam digitalizar livros. Manter uma impressora em casa também pode economizar tempo, uma vez que o estudante não precisará se deslocar para outro lugar e pagar para fazer cópias, por exemplo. A Mega Tank G3110, da Canon, é uma máquina que promete eficiência para imprimir, copiar e digitalizar arquivos, tanto em preto e branco, como colorido. O item funciona com jatos de tinta, que atingem o papel para colori-lo. Ele é encontrado por cifras que partem de R$ 962.

A fabricante assegura a compatibilidade com papel de diversas gramaturas e formatos, como A4 e A5, carta e envelope. A parte superior da multifuncional exibe uma tela LCD de 1,2 polegada para visualização do status de funcionamento, bem como botões power e para administrar a impressão. Uma vez com cartuchos novos, promete a impressão de até 6 mil folhas em preto e 7 mil em colorido. O produto possibilita conectividade sem fio via Wi-Fi, e conexão cabeada via USB. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a ótima qualidade da impressão. No entanto, criticam a ausência do app AirPrint que possibilita a impressão via smartphone.

Prós: possui sistema que economiza a tinta

possui sistema que economiza a tinta Contras: não é compatível com Mac

7 de 8 Canon Mega Tank G3110 é uma impressora multifuncional, isto é, imprime, copia e digitaliza — Foto: Divulgação/Canon Canon Mega Tank G3110 é uma impressora multifuncional, isto é, imprime, copia e digitaliza — Foto: Divulgação/Canon

A cadeira é um produto importante para oferecer conforto durante horas extensas de estudo. É importante buscar assentos confortáveis e silenciosos. Além disso, itens com acolchoamento anatômico, encosto reclinável, e almofadas de apoio para nuca e lombar podem ser um diferencial para garantir comodidade enquanto o usuário se concentra em leituras, por exemplo. Por isso, cadeiras gamer podem ser uma boa opção.

A cadeira TGC12 foi desenvolvida em tecido sintético, mas com costuras quadriculadas anatômicas que prometem encaixar nas costas e promover máximo conforto. Ela ainda traz almofadas para apoiar a lombar e a nuca. O modelo conta conta uma alavanca para regular a altura do assento e reclinar o encosto em até 180 graus. Os braços são curtos e sem opção para acolchoamento, enquanto o assento acomoda usuários com até 125 kg. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os usuários pontuam a boa eficiência do produto e elogiam o encosto reclinável. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 1.349 para adquirir o produto.

Prós: estofado confortável

estofado confortável Contras: preço elevado

8 de 8 ThunderX3 TGC12 é vendida na cor preta com detalhes em azul — Foto: Divulgação/ThunderX3 ThunderX3 TGC12 é vendida na cor preta com detalhes em azul — Foto: Divulgação/ThunderX3

Produtos eletrônicos mais vendidos na Amazon Brasil em 2022