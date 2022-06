7 eletrônicos que todos os pais de primeira viagem deveriam ter

Os pais de primeira viagem precisam se adaptar às novas rotinas com a chegada do filho, e diversos eletrônicos auxiliam em muitas situações da vida da criança. Seja uma babá eletrônica para monitoramento do bebê, até caixas de som smart com controle por comando de voz, os equipamentos ajudam na segurança e no entretenimento dos pequenos.

A Amazon Echo Dot de 3ª Geração, por exemplo, é útil para tocar músicas infantis apenas utilizando o comando de voz com ajuda da Alexa, sem que as mamães e os papais precisem parar o que estão fazendo. A caixa custa a partir de R$ 349. Já a câmera digital W830, da Sony, promete uso simplificado para registrar todos os momentos importantes, tem 20 MP e gravação de vídeos em HD por a partir de R$ 1.042. Para os pais analógicos, a Instax Mini 11 revela as fotos na hora por cerca de R$ 489, função interessante para quem deseja montar álbuns ou usar as imagens na decoração do quarto. Veja mais dispositivos na lista a seguir.

1. Câmera de monitoramento ou babá eletrônica – a partir de R$ 249

Aparelhos que exercem a função de babá eletrônica são indispensáveis para os pais avaliarem o estado do bebê sem sair do quarto. Muitos modelos oferecem câmeras de visão noturna com sensor de movimento e microfone integrado, com imagens que podem ser acompanhadas por uma tela vendida juntamente ou mesmo via aplicativo no smartphone. A maioria dos modelos permite mudar o ângulo da câmera, alterar o foco etc.

A Tapo C200, da TP-Link, permite a operação via aplicativo da fabricante. A câmera traz um ângulo de visão de 360 graus, alinhado a uma visão noturna com alcance de até 9 metros. O dispositivo funciona sem a necessidade de fios e confere aos pais uma imagem nítida em definição Full HD de 1080 pixels. O aparelho emite notificações sempre que detecta movimentos e também pode ser controlado via assistentes virtuais, como Alexa e Google Assistente. Interessados podem comprar a câmera na Amazon por a partir de R$ 249.

Já a MBP 36S, da Motorola, apresenta tecnologia mais específica em virtude de seu controle remoto que também concentra uma tela para a visualização do que a câmera captura. O dispositivo é compacto e discreto. A câmera traz um sensor de movimento, microfones integrados e opera em 360 graus. O controle permite ao usuário a administração de detalhes como foco, volume, gravação e mais. A babá eletrônica está disponível por cerca de R$ 1.439.

2. Tela de encosto automotivo – a partir de R$ 486

Os monitores de encosto automotivo são uma boa alternativa para manter as crianças entretidas durante as viagens mais longas. O eletrônico pode variar no tamanho de polegadas e é projetado para ser acoplado na parte posterior dos bancos do motorista ou passageiro. O acessório é útil para exibir desenhos ou jogos.

O monitor da Tech One apresenta uma tela de tamanho razoável, com 10 polegadas. O produto admite botões de controle na parte inferior do visor, exibe formato wide screen em uma resolução de 1024 x 600 pixels e ainda acompanha um controle remoto. Os conteúdos exibidos podem ser os mesmos da multimídia de bordo do motorista, ou provenientes da transmissão de dados via USB, mas sem a emissão de som diretamente pelo equipamento. Interessados podem comprar o artigo por a partir de R$ 486.

Já o monitor Banbo é um modelo mais completo em virtude de já vir com a cabeça do banco acoplada ao dispositivo. Admite a leitura de DVDs e de cartão de memória, e apresenta porta de conexão USB para receber pen drives. A tela de 7 polegadas exibe uma resolução de 480 x 234 pixels e possui compatibilidade com sinais de televisão, gps e games. Esta opção está disponível por cerca de R$ 707.

3. Umidificador de ar – a partir de R$ 139

Os umidificadores são aparelhos que vaporizam água ou soro fisiológico no ambiente. A prática ameniza os efeitos negativos que o clima seco e as altas temperaturas podem causar à saúde. Além disso, também podem ser usados para combater problemas respiratórios e até tranquilizar o sono do bebê, com uso frequente no quarto.

O modelo ultrassônico da Fisher-Price funciona em uma frequência sonora baixíssima, para não perturbar o sono dos bebês. O produto promete alívio da tosse seca, congestão nasal, e da grande maioria dos sintomas associados a alergias e resfriados. O bico da névoa é direcional, útil para alterar a condução do ar de acordo com a necessidade do usuário. A superfície também admite a função abajur para iluminar durante o período da noite. Com um reservatório de até 3,4 litros, o modelo pode ser comprado por a partir de R$ 139.

Já o umidificador Luminária com Difusor de Aromas, da WAP, não apenas vaporiza líquidos, mas também traz luminária com iluminação customizável para modificar o clima dos ambientes. Oferece bico direcional para guiar a névoa em várias direções, compartimento exclusivo para aromas, e um reservatório de 4 litros. Interessados podem comprá-lo na Amazon por a partir de R$ 159.

4. Caixa de som com comando de voz – a partir de R$ 300

Caixas de som são ótimas alternativas para manter as crianças ocupadas, isso porque há inúmeras músicas infantis que entretém os pequenos e podem ser acessadas pela internet por estes dispositivos. As caixinhas inteligentes ainda oferecem tecnologia de comando de voz, administrada por assistente virtuais. Assim, as mães e os pais podem solicitar a mudança de música ou a redução do volume enquanto trocam a fralda da criança, por exemplo.

O Amazon Echo Dot de 3ª Geração é uma caixa que pode ser controlada pela Alexa, assistente virtual da Amazon. O comando de voz executa diversas tarefas, como tocar música, realizar pesquisas online, ler notícias, fazer ligações e até controlar outros dispositivos smart. Vale lembrar que o smart speaker precisa estar conectado na tomada para funcionar. O preço fica perto dos R$ 349.

Já o Intelbras Izy Speak! possui design compacto e também traz Alexa integrada. Ela oferece todas as facilidades e atuações do dispositivo anterior, porém, possui conexão USB e não precisa estar ligado o tempo todo em uma tomada. A caixinha dispõe de autonomia de bateria de até 4 horas e oferece design portátil. Interessados precisam investir valores a partir de R$ 300.

5. Termômetro digital – a partir de R$ 19

Os termômetros digitais são uma ótima opção para substituir os de mercúrio, isso porque não há material tóxico na composição do produto, além de serem mais rápidos e precisos. Há modelos que funcionam em contato com a pele e outros que utilizam luzes infravermelhas.

O HC201, da Fisher Price, precisa de uma bateria para funcionar. O corpo do objeto contém um único botão na extremidade, utilizado para ligar o aparelho. Em seguida, basta colocar o termômetro em contato com a pele (geralmente embaixo do braço) para medir a temperatura. O resultado pode ser conferido em cerca de 1 minuto. A superfície de contato é resistente à água e ao suor, e o dispositivo pode ser comprado por a partir de R$ 19.

Já o termômetro de testa, da G-Tech, afere a temperatura por meio de luzes infravermelhas, capazes de detectar a radiação emitida pelo corpo. O resultado é instantâneo e não é necessário tocar a pele, apenas aproximar o aparelho. São necessárias duas pilhas do tipo AAA e o preço fica a partir de R$ 164.

6. Câmera fotográfica – a partir de R$ 489

Câmeras são ideais para registrar todas as etapas de crescimento da garotada, como os primeiros passos e até eventos sociais onde criança estiver presente. Em opções analógicas ou digitais, a escolha depende muito da preferência do comprador e do uso que será feito do equipamento.

A câmera Instax Mini 11, da Fujifilm, capta imagens e as imprime instantaneamente, em formato polaroid, na própria máquina. O produto traz uma lente de 60 mm, um flash integrado e um botão na parte frontal para ligar. É possível utilizar filmes coloridos ou em preto e branco. São necessárias duas pilhas do tipo AA para o funcionamento. Ideal para montar álbuns ou decorar o quarto da criança, os pais interessados podem comprar o dispositivo por a partir de R$ 489.

Já a W830, da Sony, é uma câmera digital bastante compacta, o que deve tornar a experiência de uso descomplicada e versátil. A lente oferece uma qualidade HD para fotos e vídeos em uma resolução de 720 pixels, além de uma qualidade de 20 MP. Conta com um flash integrado, zoom óptico de até 8x e um visor LCD fixo na parte traseira. Ainda, dispõe de entrada USB, slot para leitura de cartão de memória e bateria recarregável. O modelo está disponível na Amazon por a partir de R$ 1.042.

7. Tablet infantil – a partir de R$ 399

Os tablets podem ser úteis para manter a criança entretida em momentos em que os pais não podem dedicar total atenção aos filhos. Além disso, os aparelhos costumam ter jogos e atividades específicas que auxiliam no desenvolvimento do sistema cognitivo dos pequenos.

O tablet da Turma da Mônica, da Multilaser, oferece uma tela de 7 polegadas, uma câmera frontal e uma memória interna de 16 GB. O dispositivo traz recursos internos para o controle dos pais a respeito do que os filhos utilizam no aparelho. Na estrutura resistente, um suporte inferior dobrável ajuda a apoiar o equipamento confortavelmente na horizontal, enquanto o software disponibiliza vídeos e apps educativos. O modelo requer um investimento de a partir de R$ 399.

Já o acessório do Mickey Mouse, também da Multilaser, disponibiliza as mesmas características da opção anterior, mas com memória de 32 GB. O preço também fica em cerca de R$ 399.

