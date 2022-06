8 jogos de terror aguardados que serão lançados até 2023

O gênero de terror e horror survival está em boa fase nos games. Com lançamentos elogiados como Resident Evil Village , jogos interativos como The Quarry ou mesmo títulos multiplayer como Dead by Daylight , o gênero vem ganhando destaque com o público e, também, novos jogos para as mais diversas plataformas. Até 2023, títulos aguardados como os remakes de Resident Evil 4 e Dead Space , além de iniciativas inéditas como The Callisto Protocol e Scorn, prometem dar o tom exato para os fãs que esperam mais diversão, sustos e qualidade.

Pensando nisso, o TechTudo reuniu, nesta lista, oito lançamentos do gênero que estão previstos para até 2023. Vale ressaltar que alguns deles já tem data garantida, mas nem todos ainda ganharam a previsão exata. A maioria sai ainda nos próximos meses, mas alguns ficam para o início do ano que vem. Apesar disso, todos são jogos bem aguardados e que vale a pena ficar de olho.

The Callisto Protocol é um dos títulos que chegam ainda em 2023 — Foto: Divulgação/Steam

Fobia: St. Dinfna Hotel - 28/06/2022

Fobia: St. Dinfna Hotel é um título que já tem lançamento agendado: o game chega às plataformas no dia 28 de junho. Além disso, vale destacar outra informação: este é um jogo brasileiro, produção independente do estúdio Pulsatrix, de São Paulo. O jogo chega para os consoles PlayStation ( PS4 e PS5) Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e PC, via Steam.

O game promete ser uma mescla de elementos clássicos de Silent Hill com Resident Evil. A jogabilidade é em primeira pessoa e coloca o jogador no Hotel Santa Dinfna, que serviu de palco para boatos sobre atividade paranormal e sumiço de pessoas. O protagonista é um jornalista que precisa investigar o local usando uma câmera que revela informações vindas de outra linha do tempo, incrementando o mistério.

Fobia: St. Dinfna Hotel é jogo de horror brasileiro que chega ainda nesse mês — Foto: Divulgação/Pulsatrix

Scorn - 21/10/2022

Mais um jogo de terror em primeira pessoa, Scorn teve seu lançamento já agendado para 21 de outubro. O game será um exclusivo de Xbox Series S/ X e PC, via Steam e também Microsoft Store. Para os assinantes do Game Pass, uma boa notícia: o jogo estará disponível gratuitamente já na data de lançamento. Este promete ser um dos games mais assustadores do ano, a começar pelo design inspirado pela obra de H. R. Giger, artista plástico que criou o visual dos filmes da saga Alien.

Scorn não tem uma história linear e coloca o jogador em uma espécie de inferno grotesto e totalmente deformado, uma premissa que lembra o polêmico Agony. O mundo tenebroso se desenrola enquanto o jogador avança na trama e tenta descobrir mais sobre o que é aquele lugar. O game possui fortes mecânicas de quebra-cabeças e não é focado em combates, apesar de permitir lutas contra criaturas demoníacas.

Scorn tem design inspirado nos filmes Alien e lembra a premissa de Agony — Foto: Divulgação/Ebb Software

Em The Callisto Protocol, o jogador controla um detento que escapa de seu confinamento na nave espacial. Logo, ele nota que tudo ao seu redor se transformou em uma misteriosa contaminação que dominou os corpos de outras pessoas, tornando-os criaturas desfiguradas e aliens escabrosos. A jogabilidade em terceira pessoa com ação merece destaque e o jogo, que flerta com o gore, ainda vai contar com altas doses de violência gráfica.

The Callisto Protocol se inspira em Dead Space e chega ainda em 2023 — Foto: Divulgação/Krafton

The Outlast Trials - 2022

The Outlast Trials é um game com foco no multiplayer, seguindo premissas como as de Phasmophobia, mas no universo do aclamado jogo de terror indie. O jogo tem versões confirmadas para PS5 e PC e será lançado ainda em 2022, por mais que data específica ainda não tenha sido informada pela produtora.

A proposta de The Outlast Trials é diferente dos outros jogos da série Outlast. O game coloca o jogador em ambientes temáticos da saga para explorar e sobreviver. É possível jogar sozinho, mas o ideal é se aventurar no modo multiplayer online, que conta com suporte para até quatro participantes de maneira cooperativa. Assim todos podem se ajudar para resolver enigmas, vencer desafios e sobreviver aos perigos.

The Outlast Trials é boa opção para multiplayer, mas ainda não tem uma data de lançamento divulgada — Foto: Divulgação/Red Barrels

Dead Space Remake promete ser um dos primeiros grandes sucessos de 2023. Agendado para 27 de janeiro de 2023, o jogo chega para PS5, Xbox Series S, Xbox Series X e PC usando o motor gráfico Frostbite, o mesmo de games recentes da EA – como Star Wars Squadron, Battlefield, entre outros. O game é um remake completo do jogo original. Não apenas os gráficos foram refeitos do zero, como também todo o game, que foi reequilibrado, e terá controles aprimorados e atualizados para consoles atuais.

A história, no entanto, segue a mesma: o engenheiro Isaac Clarke tem sua vida ameaçada após a estação espacial Ishimura ser dominada por Necromofos, uma espécie de zumbi espacial. Ele precisa, então, encontrar uma forma de não apenas salvar sua vida, mas também a de sua namorada, Nicole, que também estava a bordo.

Dead Space Remake chega em janeiro de 2023 com mecânicas e gráficos aprimorados para a nova geração de consoles — Foto: Divulgação/EA

O início do ano que vem ainda conta com Resident Evil 4 Remake, que chega em 24 de março de 2023, para PS5, Xbox Series S, Xbox Series X e PC. O jogo é um remake completo do clássico da Capcom e promete ter toda uma nova interpretação para vários elementos, mas ainda manter o que torna RE4 especial intacto. As primeiras imagens e vídeos liberados pela Capcom já deixam claro o que esperar, além da qualidade gráfica superior.

Na história original, o jogador controla Leon S. Kennedy, agente especial que tem que entrar em uma vila no interior da Espanha atrás de Ashley, filha do presidente dos EUA. Enquanto procura saber sobre o paradeiro da menina, Leon desencava também detalhes de uma nova ameaça biológica.

Leon está de volta em Resident Evil 4 Remake — Foto: Divulgação/Capcom

Routine - 2023

Routine é outro jogo que está programado para 2023, mas desta vez sem data mais específica. No entanto, o game já foi confirmado para Xbox One, Series S/X, PC e Game Pass. A jogabilidade também promete ser cheia de sustos e em primeira pessoa, lembrando bastante jogos como Alien: Isolation com alguns elementos de Dead Space. Curiosamente, Routine foi anunciado em 2013 e foi adiado diversas vezes.

O game tem gráficos avançados e futuristas, a partir da ideia de futuro que a humanidade tinha na década de 1980. No jogo, o protagonista visita uma base lunar abandonada e deve aprender a hackear os sistemas para fugir de robôs perseguidores. Apesar de ainda não ter data certa, o lançamento para o próximo ano é mais plausível, pois o game foi um dos destaques na Summer Game Fest.

Routine foi criado a partir da ideia de futuro da década de 1980 — Foto: Divulgação/Steam

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl tinha seu lançamento programado para o final de 2022, mas os conflitos entre Ucrânia e Rússia no mundo real afetaram a produção do game, cuja parte dos desenvolvedores são ucranianos. Atualmente, o jogo está programado para 2023, ainda sem data definida. No entanto, já foi confirmado que será um exclusivo temporário de Xbox Series S, Xbox Series X e PC, e que vai chegar diretamente no Game Pass. S.T.A.L.K.E.R. 2 deve ser lançado em outras plataformas em um momento futuro.

O jogo é uma continuação do game original, e vai colocar o jogador no coração de uma Chernobyl com vários monstros e seres sobrenaturais originários da radiação local. O game será em primeira pessoa e promete ainda um vasto mundo aberto e realista, com pouco mais de 64 km² e ambientes carregados de horror e elementos visuais de tirar o fôlego.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl foi adiado por conta da guerra, mas deve chegar em 2023 — Foto: Divulgação/GSC Game World

