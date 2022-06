Airbnb é seguro? Entenda como funciona site para aluguel de temporada

Airbnb é uma das plataformas de hospedagem mais utilizadas do mundo, com mais de sete milhões de acomodações em 191 países. Sua facilidade de uso possibilita alugar um imóvel por temporada sem muita burocracia. Além disso, o Airbnb é conhecido por oferecer preços mais baixos e cupons de desconto, o que o torna uma boa opção para viajantes em busca de opções de estadia mais baratas. Entretanto, para não cair em golpes, é preciso avaliar com cautela as informações sobre a acomodação e o proprietário antes de fazer uma reserva.

Para ajudar os usuários a alugar um espaço no Airbnb com segurança, o TechTudo explicou em detalhes o funcionamento da plataforma. Confira, nas linhas a seguir, como funciona o Airbnb para hóspedes e proprietários, as formas de pagamento aceitas pelo serviço e se o Airbnb é confiável.

O que é Airbnb

Airbnb é uma plataforma de aluguel de acomodações por temporada que está disponível na versão web e em aplicativos para Android e iPhone (iOS). Por meio dela, viajantes do mundo todo podem alugar espaços inteiros — como casas, lofts e apartamentos —, quartos inteiros em uma propriedade e também quartos compartilhados com outros hóspedes. É possível criar uma conta gratuita para anunciar ou alugar um espaço.

As atividades do Airbnb começaram em 2008, quando dois designers que tinham um espaço sobrando hospedaram três viajantes que procuravam um lugar para ficar. O termo Airbnb vem da junção das palavras em inglês "air" (ar) com a sigla "bnb" (bed and breakfast), que são os estabelecimentos que oferecem pernoite com café da manhã. Assim, Airbnb significa Air, Bed & Breakfast.

Como funciona o Airbnb para o hóspede

O Airbnb tornou-se uma opção para aqueles que procuram uma hospedagem por preços acessíveis. Para usar a plataforma, você pode baixar o aplicativo do Airbnb nas lojas App Store ou Google Play Store ou acessar a versão web do serviço em "airbnb.com.br" (sem aspas). Em seguida, basta acessar a aba "Acomodações" e inserir informações como destino desejado, data da viagem e quantidade de hóspedes para procurar por um espaço.

É possível fazer a busca utilizando filtros como faixa de preço, tipo de lugar (espaço inteiro, quarto inteiro ou quarto compartilhado), quantidade de quartos e cama, tipo de propriedade (casa, apartamento, casa de hóspedes ou hotel), comodidades que você gostaria que a acomodação tivesse (Wi-Fi, máquina de lavar, ar-condicionado) e até mesmo o idioma do anfitrião.

Depois de ter encontrado o espaço que deseja, basta clicar em "reservar" e concluir o procedimento com uma conta do Airbnb, que pode ser criada com e-mail e senha ou importando dados do Google e Facebook. Vale ressaltar que é possível conversar com o anfitrião em caso de dúvidas, para confirmar se a data está realmente disponível ou saber mais detalhes sobre a localização, por exemplo.

Se o cancelamento da reserva for feito em até 48h após a confirmação desta e pelo menos 14 dias antes do check-in, a plataforma oferece reembolso integral. Se a reserva for cancelada entre 7 e 14 dias antes do check-in, o hóspede receberá um reembolso de 50%. Para alterar as datas da estadia ou número de hóspedes, basta enviar um pedido de alteração para o anfitrião. Caso o lugar não corresponda ao combinado, você pode entrar em contato com o Airbnb, cuja equipe de atendimento e suporte está disponível 24 horas em vários idiomas.

Como funciona o Airbnb para proprietários

Para anunciar uma propriedade, basta fazer um cadastro no Airbnb, selecionar a opção "Seja um anfitrião" e seguir em "Experimente hospedar". Depois, é preciso definir qual tipo de espaço você irá oferecer (apartamento, casa, pousada, hotel boutique, entre outros). Finalize preenchendo todos os dados sobre a sua acomodação.

O proprietário pode gerenciar todas as informações das acomodações pela plataforma do Airbnb, incluindo visualizar pagamentos e verificar o perfil de quem está se hospedando no local. Além disso, o anfitrião consegue saber quando um hóspede faz uma alteração na reserva e responder ao pedido do viajante.

Os pagamentos são recebidos 24 horas após o check-in do hóspede na acomodação. Para receber os valores, porém, o anfitrião deve escolher uma moeda e adicionar uma ou mais formas de pagamento em Conta > Pagamentos > Pagamentos. É possível optar por transferências bancárias, transferências internacionais, PayPal, cartões de débito, entre outros.

Quando o anfitrião oferece boas experiências ao viajante, ele pode se tornar um "Superhost". O selo confere mais confiança ao perfil e permite que este seja encontrado com mais facilidade nas buscas, o que aumenta a visibilidade do anúncio. Para se tornar um Superhost, o proprietário deve ter avaliação maior que 4,8, mais de 10 estadias, uma taxa de resposta de 90% e menos de 1% de taxa de cancelamento.

Como usar cupons de desconto no Airbnb

É possível aplicar cupons de desconto para baratear ainda mais as reservas no Airbnb. Basta acessar o serviço na versão web ou no aplicativo, fazer login e inserir o cupom Airbnb abaixo da forma de pagamento na página de checkout. Lá, escolha um cupom ou insira o código e clique em "Aplicar". Vale ressaltar que os cupons de desconto do Airbnb só podem ser aplicados antes de confirmar uma reserva, e os que estiverem expirados não podem ser usados para reservas já finalizadas.

Formas de pagamento

O Airbnb aceita várias formas de pagamento, as quais variam conforme o país onde o usuário está. Algumas opções disponíveis na maioria dos lugares são PayPal, Google Pay, Apple Pay, Visa, Mastercard, JCB, Amex e cartões de débito que podem ser processados como cartões de crédito. Todos os pagamentos podem ser feitos à vista ou em até 12 parcelas fixas com juros. Vale ressaltar que efetuar pagamentos offline ou em dinheiro configura violação aos termos de serviços do Airbnb.

Airbnb Experiences

Airbnb Experiences é um serviço da plataforma de hospedagem que permite contratar atividades específicas de uma região, como passeios, almoços e caminhadas turísticas, e adicioná-las ao roteiro de férias. Para isso, basta acessar "airbnb.com.br/s/experiences" (sem aspas) e buscar pelo local no qual irá se hospedar. Depois, todas as opções oferecidas para o local aparecerão. Então, selecione a data e a experiência desejadas, informe a quantidade de hóspedes e conclua o pagamento.

Vale ressaltar que, assim como o aluguel de casas e apartamentos, a contratação das experiências acontece dentro do Airbnb com pagamentos por meio de cartão de crédito. Sendo assim, nenhum valor extra será cobrado após a contratação do serviço.

Airbnb é seguro?

Nos últimos 12 meses, a classificação do Airbnb na plataforma Reclame Aqui foi de 6.0, nota que é considerada regular. Todas as reclamações registradas no período foram respondidas, com índice de solução de 54,2%. De acordo com o site, 52,1% dos clientes voltariam a fazer negócio com o Airbnb. Os principais problemas que geram reclamações são estorno de valor pago, propaganda enganosa e cobrança indevida.

Os dados reforçam a importância de escolher os anfitriões com cuidado e pesquisar bem sobre os espaços antes de reservar uma acomodação. Para evitar cair em golpes, desconfie de preços baixos demais e não efetue pagamentos fora da plataforma. Além disso, busque sempre se comunicar com o anfitrião por meio do Airbnb.

