Amazon Prime Day 2022: cinco perguntas e respostas sobre o evento

Para se preparar, é possível baixar o aplicativo Amazon Shopping. O app vai enviar notificações sobre os produtos desejados e recomendações personalizadas de acordo com as pesquisas e compras recentes. Além disso, a varejista promete liberar cupons de descontos exclusivos para o aplicativo durante as 48 horas do evento e R$ 20 de oferta para a primeira compra pelo app. Para solucionar as dúvidas dos consumidores sobre o evento, o TechTudo preparou uma lista com cinco perguntas e respostas para explicar como funciona o Amazon Prime Day.

1 de 6 Amazon Prime Day 2022 acontecerá nos dias 12 e 13 de julho — Foto: Gabrielle Garcia/TechTudo Amazon Prime Day 2022 acontecerá nos dias 12 e 13 de julho — Foto: Gabrielle Garcia/TechTudo

Quando o Amazon Prime Day 2022 será realizado?

A edição de 2022 será realizada entre os dias 12 e 13 de julho no site da empresa e o Brasil está entre os países participantes. Durante 48 horas do Prime Day, os membros Amazon Prime terão acesso a promoções exclusivas e fretes grátis e rápido, sem valor mínimo por pedido em produtos selecionados. Entre as possibilidades estão ofertas relâmpago que aparecem durante os dois dias do evento, além de cupons promocionais, parcelamento de até 10x sem juros e descontos no aplicativo.

Vale ressaltar que as promoções começam 0h do dia 11 para o dia 12 e vai até dia 13 às 23:59. Porém, a Amazon já liberou algumas ofertas e cupons de desconto no Esquenta Prime Day, que teve início no dia 21 de junho.

2 de 6 Datas, promoções e novidades do Prime Day 2022 são anunciadas; saiba como se preparar — Foto: Reprodução/Amazon Datas, promoções e novidades do Prime Day 2022 são anunciadas; saiba como se preparar — Foto: Reprodução/Amazon

Quais os descontos do Amazon Prime Day?

Apesar de ainda não ter revelado os produtos que estarão com desconto nos dias de evento, a Amazon promete ofertas em setores como eletrônicos, roupas, livros, notebooks, itens para casa, produtos originais e outras categorias da loja online ao longo do Prime Day 2022. Além disso, a expectativa é de que dispositivos Amazon como Kindle, Amazon Echo Dot, Fire TV Stick e produtos de casa inteligente apareçam com grandes reduções no preço.

A varejista já oferece algumas promoções que antecedem a campanha, como 20% off em livros importados selecionados, acessórios de Informática: até 15% de desconto em cartões de memória e HDs de marcas como Toshiba, Kingston, SanDisk e HyperX, 30% de desconto no setor de moda masculina, feminina e infantil. No setor ferramentas e Construção, a promoção leve 4, pague 3 em itens para reforma nas marcas Avant, Foxlux e Tramontina.

3 de 6 Echo Dot deve aparecer com desconto no Prime Day — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo Echo Dot deve aparecer com desconto no Prime Day — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

Quais os benefícios do membro Prime?

Os membros Prime, da Amazon, garantem benefícios exclusivos para além dos dois dias de ofertas. Ao aderir o serviço, o usuário tem frete grátis sem valor mínimo em produtos selecionados, ofertas exclusivas e uma hora de acesso antecipado nas chamadas "Ofertas Relâmpago".

Outro benefício é o Amazon Prime Video, um streaming com um catálogo com variedade de filmes, séries, produções originais, documentários e shows em seu catálogo disponível para assistir na smart TV ou celular. Para os amantes de música, o Amazon Prime Music permite escutar os artistas favoritos online ou offline sem anúncios.

Já para os fãs de jogos, o Prime ainda oferece acesso ao Prime Gaming para aproveitar uma seleção de títulos com download permanente sem custo adicional, acesso a loots de jogos e também uma assinatura em um canal da Twitch por mês. Além disso, os assinantes ainda têm acesso a mais de mil eBooks e revistas com o Amazon Prime Reading. A leitura pode ser feita com o aplicativo gratuito Kindle para computadores, tablets e smartphones Android ou iPhone (iOS), além dos próprios e-readers Kindle.

4 de 6 Amazon Prime Video pode ser assinado por R$ 14,90 pelo Amazon Prime — Foto: Lucas Santos/TechTudo Amazon Prime Video pode ser assinado por R$ 14,90 pelo Amazon Prime — Foto: Lucas Santos/TechTudo

Quanto custa o Amazon Prime?

O serviço Amazon Prime custa R$ 14,90 por mês ou R$ 110 por ano e oferece vantagens como frete grátis sem valor mínimo em produtos selecionados, além de acesso aos streamings Prime Video, Prime Music e Amazon Prime Gaming em uma única assinatura.

Usuários que ainda não são membros podem testar por 30 dias grátis ao acessar este link e clicar em “teste grátis por 30 dias”. O pagamento só pode ser feito no cartão de crédito e os usuários que escolherem a opção mensal são cobrados de forma recorrente.

5 de 6 Amazon Prime Video está incluso na assinatura — Foto: Paulo Alves/TechTudo Amazon Prime Video está incluso na assinatura — Foto: Paulo Alves/TechTudo

Como assinar o Amazon Prime?

A assinatura do Amazon Prime pode ser feita diretamente no site da Amazon. Os usuários precisam acessar a página do programa e selecionar a opção "Teste Grátis por 30 dias". Com isso, basta fazer o login no site da empresa ou criar uma conta com os dados pessoais. O próximo passo é escolher o plano mensal ou anual. Ao finalizar, o acesso aos benefícios oferecidos pela varejista serão liberados para uso.

6 de 6 Selecione a opção "Teste Grátis por 30 dias" — Foto: Reprodução/Lucas Santos Selecione a opção "Teste Grátis por 30 dias" — Foto: Reprodução/Lucas Santos

