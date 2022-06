Apps podem conferir renda extra para você de diferentes modos; conheça

Vários apps para ganhar dinheiro estão disponíveis para celulares Android e iPhone ( iOS ), e alguns podem realmente garantir uma forma de renda extra. Em algumas dessas plataformas, as tarefas oferecidas para ganhar recompensas são simples, como assistir vídeos, responder a pesquisas e até mesmo tirar fotos de lugares. Porém, cada serviço possui um sistema de pagamento, de maneira que podem compensar usuários com moedas virtuais, vale-presentes ou dinheiro real. Para ficar atento e de fato receber recompensas, veja a seguir cinco apps que dão dinheiro e como funcionam.

1 de 6 Dinheiro, cashback e ofertas: veja maneiras que aplicativos oferecem para ganhar dinheiro de verdade — Foto: Tainah Tavares/TechTudo Dinheiro, cashback e ofertas: veja maneiras que aplicativos oferecem para ganhar dinheiro de verdade — Foto: Tainah Tavares/TechTudo

O Google Opinion Rewards é um aplicativo disponível para celulares Android e iPhone (iOS) que recompensa usuários por responder pesquisas, geralmente baseadas no histórico de localização e nas buscas realizadas no Google. Para os que possuem smartphone Android, o pagamento é feito em créditos para utilizar no Google Play Store, como na compra de aplicativos e assinaturas premium. No iPhone, o app ainda não pode ser utilizado no Brasil.

2 de 6 Google Opinion Rewards pode oferecer recompensas em dinheiro ou créditos na Google App Store — Foto: Reprodução / Google Play Store Google Opinion Rewards pode oferecer recompensas em dinheiro ou créditos na Google App Store — Foto: Reprodução / Google Play Store

Disponível para celulares Android e iPhone (iOS), o MeSeems é um app em que os usuários são recompensados com pontos para compartilhar experiências, opiniões e responder pesquisas. Ao realizar o cadastro, o usuário deve selecionar temáticas de interesse para que o sistema envie pesquisas de acordo com o perfil de consumo.

Cada questionário respondido equivale a pontuações denominadas "Seems". A partir de 1.000 Seems, é possível adquirir créditos no celular, voucher de alimentação em restaurantes parceiros e vale-presentes de R$ 20 a R$ 50 em lojas de departamento. Para responder aos questionários, abra o app e toque no ícone "Pesquisas", localizado no canto inferior esquerdo da tela, e veja as disponíveis.

3 de 6 A partir de 1.000 Seems usuários podem trocar vale-presentes, vouchers e recargas de celular — Foto: Reprodução/Raisa Capela A partir de 1.000 Seems usuários podem trocar vale-presentes, vouchers e recargas de celular — Foto: Reprodução/Raisa Capela

A rede social TikTok possui um sistema de monetização em que usuários podem ganhar dinheiro de diversas maneiras, como ao convidar outros amigos para o app. Outra possibilidade é completar as missões propostas pela plataforma, como postar um vídeo com uma música recomendada.

Ainda, o TikTok possui um recurso chamado “Doações”, em que outros usuários podem contribuir com moedas para outros perfis, que são convertidas em dinheiro. Os usuários com mais de mil seguidores podem fazer lives e receber “rubis” de outras contas, e 50% da quantia recebida é convertida em reais. As pontuações alcançadas podem ser trocadas por dinheiro de verdade através de transferência bancária.

Para acessar a área de recompensas, abra seu perfil e toque na moeda dourada, localizada no canto superior esquerdo. A aba irá mostrar os convites e as missões que garantem recompensas.

4 de 6 TikTok oferece várias formas de monetização para os usuários — Foto: Kon Karampelas/Unsplash TikTok oferece várias formas de monetização para os usuários — Foto: Kon Karampelas/Unsplash

O PicPay, aplicativo que funciona como carteira digital, também possui ferramentas para gerar renda extra. Para cada amigo convidado que inserir o código promocional e fizer um pagamento com cartão de crédito, o app paga R$ 10. É possível convidar até 55 pessoas, totalizando a quantia de R$550. Além disso, ao fazer pagamentos com o aplicativo ou compras em lojas credenciadas, como Shopee, há cashbacks de até 20% que retorna em saldo para a carteira.

Para acessar aos benefícios, abra o app e toque em "Promoções disponíveis". Lá, é possível visualizar as lojas credenciadas para ganhar cashback e receber o dinheiro de volta na carteira PicPay.

5 de 6 Além de carteira digital, PicPay oferece recursos para usuários ganharem um dinheiro extra — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Além de carteira digital, PicPay oferece recursos para usuários ganharem um dinheiro extra — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

5. Iti Itaú

A carteira digital Iti Itaú também apresenta possibilidades de ganhos extras, como ao convida amigos para o app. Na primeira e segunda indicação, o usuário recebe R$ 5 por cada, e a partir da terceira o valor sobe para R$ 10. Há uma limitação de 51 convites por usuário, que totaliza um ganho de R$ 500.

Outra forma de ganhar dinheiro no app é completando as missões sugeridas no “Itimania”, como fazer recargas de celular, receber pagamentos ou transferir dinheiro. Cada tipo de missão possui um valor determinado e todas as recompensas são pagas em até dez dias úteis.

Para acessar missões, abra o app e toque em "Acessar benefícios" no final da tela. Em benefícios iti, vá em "Ver todos" e, então, abra o "Itimania". Lá, será possível checar as missões do mês para ganhar recompensas.

6 de 6 Cashback e missões oferecem retorno financeiro aos usuários — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo Cashback e missões oferecem retorno financeiro aos usuários — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo

