Ar-condicionado inverter: veja quatro curiosidades sobre a tecnologia

Esse tipo de condicionador de ar tem como principal diferença a forma de funcionamento do compressor: enquanto um ar-condicionado convencional só tem duas alternativas para a velocidade do motor, ligado ou desligado, os modelos Inverter mantêm o compressor ligado durante todo o tempo de uso, variando a velocidade de acordo com a temperatura desejada.

1 de 3 Ar-condicionado Inverter mantém o motor funcionamento constantemente — Foto: Reprodução/LG Ar-condicionado Inverter mantém o motor funcionamento constantemente — Foto: Reprodução/LG

O ajuste de velocidade é feito por meio do controle da polaridade de ímãs, que têm suas forças alternadas entre repulsivas e atrativas para que o motor funcione na velocidade adequada. Porém, além do modo de funcionamento, existem outras diferenças entre os modelos. A seguir, conheça quatro curiosidades sobre o ar-condicionado inverter.

1. Economiza energia

O fato de manter o seu motor em funcionamento constante pode dar a falsa sensação de que os modelos Inverter de ar-condicionado possuem maior consumo de energia. Na prática, entretanto, a situação é exatamente oposta. Por estar constantemente ligado, apenas ajustando a velocidade do motor de acordo com a necessidade, o ar-condicionado inverter evita picos energéticos, comuns nos modelos convencionais e que operam apenas em duas velocidades: ligado ou desligado.

Por não estar funcionando durante todo o tempo em sua potência máxima, o ar-condicionado inverter não é apenas mais eficiente, mas também econômico. Em números, um inverter pode chegar a um consumo quase 60% menor se comparado aos modelos convencionais, redução que representa uma economia de 11% a 29% nas contas de energia, sendo uma boa escolha para o usuário que pretende gastar menos.

2. Pode fazer menos barulho

Outro ponto interessante dos modelos de ar-condicionado inverter é a baixa produção de ruído. Uma vez que o compressor fica ligado de maneira ininterrupta, sem pausas abruptas, os momentos de maior barulho (ao ligar e desligar) são menos constantes, apresentando um funcionamento mais silencioso.

Além disso, por regular a velocidade de maneira gradativa, o motor do ar-condicionado inverter não é submetido a grandes variações repentinas de velocidade — o que contribui para que esse tipo de modelo produza menos ruído.

2 de 3 Condicionadores de ar Inventer podem produzir menos ruídos — Foto: Reprodução/Elgin Condicionadores de ar Inventer podem produzir menos ruídos — Foto: Reprodução/Elgin

3. Tem maior durabilidade

Mais um efeito positivo do funcionamento sem pausas do compressor do ar-condicionado inverter está na vida útil do aparelho. Ao reduzir a quantidade de vezes em que o item é ligado e desligado, consequentemente as oscilações acentuadas de energia também são reduzidas e, com isso, o desgaste do motor é consideravelmente menor.

Por isso, a compra de um ar-condicionado inverter deve ser bem planejada, afinal o produto possui uma longa duração.

4. Pode ser mais caro

3 de 3 Dual Inverter da LG é um modelo de ar-condicionado que refrigera e esquenta o ambiente — Foto: Divulgação/LG Dual Inverter da LG é um modelo de ar-condicionado que refrigera e esquenta o ambiente — Foto: Divulgação/LG

Por se tratar de um aparelho eletrônico, com tecnologia mais avançada do que a utilizada em modelos convencionais, um ar-condicionado inverter tende a apresentar um valor mais alto de compra. Além disso, o encarecimento não está apenas no preço do produto, uma vez que a sua instalação e manutenção ou reposição de peças também tendem a apresentar um custo elevado em comparação aos tradicionais. Isso se dá pelo mesmo motivo: peças com tecnologia mais avançada, maior complexidade na instalação e mais custos de reparo.

Vale ressaltar que, embora o valor investido seja superior ao custo de um ar-condicionado convencional, um inverter apresenta maiores durabilidade e economia de energia, gerando uma compensação de valores e se tornando um bom investimento a longo prazo.

Com informações de Metropolitan Air Conditioning e Oasis

Ar-condicionado portátil vale a pena? Confira no vídeo abaixo

Ar-condicionado portátil vale a pena? Veja qual aparelho é melhor comprar