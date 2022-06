Astronomia: 6 apps essenciais para quem gosta de observar o Espaço

Observar o céu pode ficar mais fácil com a ajuda de aplicativos , já que permitem a identificação de estrelas, planetas, estações espaciais e até mesmo satélites, como a lua. Os apps fazem os mapeamentos a partir de serviços de GPS, de forma que os usuários podem usá-los para checar partes do cosmos a partir da câmera do celular. Assim, plataformas disponíveis para smartphones Android e iPhone ( iOS ), como Star Walk 2: Mapa do céu e Statellites Tracker, podem servir para ampliar os conhecimentos sobre astronomia. Confira todas as opções na lista a seguir.

1. Star Walk 2: Mapa do céu

Disponível para celulares Android e iPhone (iOS), o app consegue identificar estrelas, satélites, cometas e muito mais - mas, atenção, é preciso conceder o acesso à sua localização atual para isso. Após a permissão, basta apontar a câmera do celular para o céu e identificar os objetos espaciais. Se quiser, ainda é possível verificar as informações sobre cada um deles.

O serviço ainda apresenta outros recursos interessantes, como notícias sobre astronomia, detalhes sobre a visibilidade do céu na próxima noite, informações em tempo real sobre planetas e satélites. Além disso, conta ainda com modo noturno e opção de até "máquina do tempo", para ver detalhes do céu em uma data passada ou futura. Também é possível assinar a versão premium do app por valores que começam em R$ 3,90 por mês.

2. Satellites Tracker

O app Satellite Tracker permite identificar a presença do homem no Espaço por meio da localização de satélites e da Estação Espacial Internacional. A versão gratuita da plataforma possibilita checar os locais exatos de cada um deles, além de saber o momento em que estarão visíveis no céu.

Por outro lado, para obter informações do que pode ser visto a olho nu, é preciso adquirir a versão Premium por R$ 3,69 por mês — com direito a uma semana de teste gratuito e remoção total dos anúncios. Ainda, é possível configurar alertas para não perder a passagem de nenhum objeto astronômico.

3. SkyLive

Para tirar fotos do céu noturno ou apenas observar o que está visível no Espaço, o aplicativo SkyLive é uma boa opção disponível para celulares iPhone (iOS). O serviço pode fornecer informações sobre grau de visibilidade dos astros, clima, quais planetas e constelações estarão visíveis em tempo real na sua localização, entre outros. Para poder usá-lo, basta escolher uma região no mapa.

Vale ressaltar que ele funciona em conjunto com o aplicativo Star Walk 2, e permite que o usuário encontre objetos no céu e visualize informações sobre as rotas. O SkyLive também possui uma extensão para o Apple Watch, que pode alertar o usuário sobre eventos astronômicos importantes.

4. Nasa

O aplicativo da Nasa, disponível para Android e iOS, oferece "um universo" de informações sobre astronomia. Na plataforma, é possível checar as últimas notícias, imagens impressionantes, vídeos, podcasts, dados de missões espaciais e até uma agenda com os eventos mais importantes do tema. Nas configurações, por exemplo, é possível ativar notificações para ser avisado sobre novidades da agência, como fotos diárias de objetos espaciais.

Simples mas útil para não perder nada sobre as fases do satélite natural da Terra, o app Fases da Lua pode ser baixado em Android e IOS gratuitamente. Nele, é possível checar a fase atual da lua, grau de iluminação, distância para a Terra e até a idade do ciclo lunar atual. Além disso, é possível definir lembretes para os horários do nascer e pôr da Lua.

Ainda, a plataforma disponibiliza um sistema de localização capaz de mostrar onde a lua está. Para usá-lo, basta aceitar os termos de uso, definir a sua localização e checar os recursos disponíveis logo na tela principal.

6. Adobe Lightroom: para tirar foto

Se, além de acompanhar eventos astronômicos, você deseja fotografá-los, o app Lightroom pode ser ideal para isso. Com funções diversas, como a captura de imagens em HDR, o aplicativo pode ajudar a fazer imagens do céu noturno em alta qualidade. Ele está disponível na Google Play Store e App Store, e após fazer o download, é preciso fazer login com credenciais do Facebook, Google ou Apple.

Além de tirar fotos, o Lightroom também funciona como um editor. Dessa forma, é possível aproveitar o app para fazer diversos ajustes nas imagens, como definir o nível de contraste, sombras, exposição e outras opções. Para ter acesso a mais recursos de personalização e edição, o usuário pode assinar a versão Premium, por R$ 80,99 ao ano ou R$ 7,99 ao mês.

