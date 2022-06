Atari completa 50 anos: veja 8 curiosidades sobre a pioneira dos videogames

2 de 10 Atari completa 50 anos repletos de momentos marcantes — Foto: Reprodução/Róbson Martins Atari completa 50 anos repletos de momentos marcantes — Foto: Reprodução/Róbson Martins

👉 Quais são os melhores emuladores para rodar os jogos de Atari? Veja no Fórum do TechTudo

1. A origem da Atari

Um ano antes de Pong existir, Bushnell e Dabney projetaram juntos um arcade chamado Computer Space, em que o jogador controla um foguete contra duas naves espaciais. A ideia veio após Bushnell conhecer Spacewar! (1962), game desenvolvido por estudantes do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), e culminou no primeiro jogo eletrônico acessível ao grande público — visto que só existiam games para computadores na época, e eles eram muito caros. A produtora à frente de Computer Space se chamava Syzygy, que virou a Atari posteriormente.

2. Lançou o primeiro jogo lucrativo

Produzido e distribuído pela Atari, Pong (1972) era basicamente uma partida de tênis de mesa virtual disputada em que controlavam barras verticais para cima e para baixo, representando suas raquetes. Apesar das limitações técnicas, o arcade virou febre nos fliperamas norte-americanos e se tornou o primeiro jogo bem-sucedido comercialmente. Não demorou parar Pong ganha uma versão para o console Atari 2600, que vendeu 150 mil unidades durante as férias seguintes, rendendo sequências e mais edições para diversas plataformas, como Game Boy Advance, Nintendo DS e computadores.

3. Steve Jobs e Wozniak trabalharam na empresa

O fundador da Apple teve sua primeira e única experiência como empregado na Atari, entre 1974 e 1975. Inclusive, o seu chefe Nolan Bushnell relatou durante a Campus Party 2013 que Steve Jobs costumava trabalhar durante finais de semana inteiros e "cheirava mal", já que não havia chuveiro no escritório para tomar banho. Nesse período, Jobs se uniu a Steve Wozniak para desenvolver Breakout, jogo no estilo Pong cujo objetivo era destruir blocos no topo da tela sem deixar a bola cair. A dupla logo deixou a Atari para abrir a própria empresa de tecnologia.

4. O pior jogo da história

Com o triunfo do Atari 2600, muitos estúdios passaram a entregar títulos com pouca qualidade para o console, pensando que venderiam bem mesmo assim. O maior exemplo disso foi o lançamento às pressas de E.T. the Extra-Terrestrial, game baseado no longa-metragem de Steven Spielberg. O intuito era finalizar o produto antes do Natal de 1982 para aproveitar o sucesso do filme, mas o resultado desagradou os consumidores e causou um prejuízo de aproximadamente US$ 100 milhões à Atari. Dessa maneira, E.T. conquistou a amarga fama de pior jogo da história.

5. Milhões de cartuchos foram enterrados no deserto

O fracasso de E.T. teria ainda outro capítulo curioso. Insatisfeitos com bugs e trechos inacabados, cada vez mais consumidores insatisfeitos pediam reembolso. Àquela altura do campeonato, manter o jogo nas prateleiras seria pior imagem e aos cofres da Atari, que ficou sem saída. A empresa então retirou milhões de cartuchos das lojas e os enterrou no deserto de Alamogordo, no Novo México (EUA). O episódio virou lenda urbana, mas foi confirmado após escavações realizadas durante as gravações do documentário Atari: Game Over (2014).

6. O terrível crash de 1983

O ano de 1982 trouxe muitas coisas boas para o mundo dos jogos, desde o nascimento de grandes produtoras e distribuidoras, como a EA e a Lucasfilm Games, até a chegada de Pitfall!, River Raid e Pac-Man, que teve mais de 7 milhões de cópias vendidas. No ano seguinte, contudo, a demanda já não acompanhava a oferta excessiva de consoles e jogos, muitas vezes cópias genéricas de clássicos, e a bolha estourou. Vendas e lucros em baixa colapsaram mercado, originando o famoso "Crash dos Videogames de 1983". Já frágil financeiramente, a Atari foi dissolvida pela Warner, e suas partes vendidas para a Bandai e a Tramel Technology, empresa do fundador da Commodore.

7. Detém o recorde de easter egg mais antigo dos games

O easter egg mais antigo a ser descoberto em um jogo está escondido em Starship 1 (1977), segundo o Guinness World Records, sendo descoberto em 2017. Quando uma sequência específica de botões é pressionada, a mensagem secreta "Hi Ron!" aparece na tela, e o jogador ganha 10 vidas extras. O detalhe mais curioso deste caso é o fato de Ron Milner, o programador referenciado no texto, só ter revelado o segredo 30 anos após o lançamento do título da Atari. Até então, o recorde pertencia a Adventure, de 1979.

8. É possível comprar um NFT da Atari

Em 2022, seguindo o exemplo da EA, Ubisoft e Square Enix, a Atari mergulhou de cabeça no universo dos NFTs, espécies de certificados que garantem a propriedade exclusiva de ativos digitais. Em parceria com a Republic Realm, empresa referência neste segmento, a companhia lançou loot boxes com 10 tipos de "GFTs". Os itens têm esse nome em alusão à palavra “gift” (“presente”, em inglês), pois só são revelados após a compra, e alguns são mais raros que outros.

10 de 10 Ao abrir uma loot box, o comprador tem diferentes chances de ganhar cada GFT — Foto: Divulgação/Atari Ao abrir uma loot box, o comprador tem diferentes chances de ganhar cada GFT — Foto: Divulgação/Atari