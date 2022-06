Bet365 é confiável? Saiba tudo sobre o serviço de aposta online

Bet365 é uma plataforma de apostas esportivas online famosa em todo o mundo. O site permite aos usuários cadastrados dar palpites nos resultados de mais de 30 modalidades, como basquete, beisebol e boxe, bem como apostar em alguns jogos de cassino. É possível fazer apostas pré-jogos ou em partidas que estão acontecendo ao vivo, com o objetivo de converter os acertos em dinheiro. Acontece que, como jogos de azar são proibidos no Brasil, muitas pessoas ainda se perguntam se o Bet365 é legal ou perigoso, e se vale a pena apostar no site.

Pensando nisso, o TechTudo esclareceu cinco dúvidas comuns sobre a casa de apostas online. Nas linhas a seguir, entenda o funcionamento do site, saiba se a plataforma opera legalmente no Brasil e conheça mais a respeito da história do serviço, incluindo quem é o dono do Bet365.

1. O que é e como funciona o Bet365?

A fundação do Bet365 ocorreu nos anos 2000. A sede da casa de apostas online fica em North Staffordshire, no Reino Unido, onde seus proprietários nasceram e cresceram. Hoje a plataforma está disponível em 17 idiomas e é um dos maiores sites de apostas esportivas do mundo.

A plataforma é bastante intuitiva. Para começar a usá-la, basta criar uma conta e depositar um valor na carteira virtual via cartão de crédito, transferência bancária ou boleto. Depois disso, o usuário já pode dar seus primeiros palpites, que serão convertidos em dinheiro caso ele acerte. Além das diversas categorias de esportes, o Bet365 disponibiliza mais de uma modalidade de aposta, para que o jogador escolha sua melhor entrada. Também existem algumas opções de jogos de cassino.

2. Quem é o dono do Bet365?

A empresária britânica Denise Coates é a fundadora do Bet365. Ela é acionista majoritária da empresa, com uma parte de 50,2%, enquanto seu irmão, John Coates, e seu pai, Peter Coates, possuem juntos 43,1%. Os negócios da família movimentam bilhões de dólares em apostas anualmente.

O pai de Denise, Peter Coates, nasceu em meio à pobreza. Ao longo da vida, ele se tornou um empresário e agente de apostas e, com muita economia e investimento, comprou algumas casas para apostadores. Em meio a isso, a fundadora percebeu que levar os jogos de azar para a Internet poderia se tornar um negócio promissor.

Nos anos 2000, já existiam algumas opções de casas de apostas online, mas todas ainda em estágio inicial de desenvolvimento. Assim, ela comprou o domínio bet365.com e trabalhou no amadurecimento digital dos negócios de família, o que mais tarde apresentou excelentes resultados.

3. Bet365 é legal?

Muitas pessoas se perguntam se o Bet365 é legalizado, visto que o site disponibiliza jogos de azar e cassino, os quais são proibidos no Brasil, de acordo com a lei de nº 9.215, de 30 de abril de 1946. Porém, a legislação é muito antiga e não cita as transações realizadas online, o que abre algumas brechas.

Além disso, os servidores do Bet365 estão hospedados no Reino Unido. Dessa forma, quando um jogo é feito, seu registro acontece no país de origem, onde a atividade não é proibida. Assim, os brasileiros podem dar palpites no site sem maiores preocupações, porque o Bet365 é legal.

4. Bet365 é seguro ou é perigoso?

É comum que os usuários pensem que o Bet365 é perigoso ou que constitui esquema de pirâmide, devido ao receio desses serviços online. Isso porque, quando de procedência duvidosa, eles costumam colocar a segurança dos apostadores em risco. Porém, o site está há mais de 20 anos no mercado e é confiável. Com muitos usuários ao redor do mundo, ele conta com as licenças governamentais mais importantes para o negócio. Assim, os apostadores recebem seus fundos normalmente.

Sobre a segurança do site, a plataforma trabalha com a criptografia SSL, sistema avançado que protege as informações dos usuários, como números de cartões e senhas, e impede ataques de criminosos. A sigla "HTTPS" na barra de endereços e o ícone de cadeado atestam a segurança da navegação. Além disso, o site utiliza uma verificação de identidade para saque — a pessoa só poderá retirar o dinheiro através de uma conta bancária de sua própria titularidade. Em outras palavras, o Bet365 é confiável.

Ainda assim, é importante citar que o uso do site traz um risco ao qual é preciso ter atenção: o vício. A facilidade de acesso da plataforma, que permite fazer apostas em poucos cliques e em qualquer horário do dia, pode se tornar um problema. O uso direto do cartão de crédito também é uma facilidade que pode virar uma armadilha, já que os usuários podem perder o controle de quanto estão gastando.

5. Bet365 vale a pena?

Embora seja reconhecida em todo o mundo, a plataforma Bet365 ganhou o selo de empresa “Não Recomendada” dentro do Reclame Aqui. Até a data de publicação desta matéria, foram 3521 comentários negativos e zero respostas. As queixas citam a burocracia de alguns processos, como a demora para a verificação da conta dos usuários, além de problemas relacionados aos depósitos na conta, dificuldades no saque, entre outros.

Como o Bet365 não forneceu retorno aos reclamantes, é impossível saber o que já foi resolvido. Porém, o suporte realizado por chat próprio ou e-mail pode ser mais eficiente, sendo esses os canais ideais para a resolução de quaisquer inconvenientes. Antes de decidir fazer transações no site, vale também trocar experiências com outros usuários da comunidade de apostadores.

