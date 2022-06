Cadeira gamer PCTop: 8 opções que prometem mais conforto na hora da jogatina

A PCTop oferece amplo catálogo de cadeiras gamer no Brasil. Este produto é indicado para quem passa muitas horas no computador seja na jogatina ou mesmo no home office. O modelo mais barato da lista é a PCTop Racer, que apresenta almofadas de encosto para pescoço e lombar e apoio para pés por cerca de R$ 787 .

Já a PCTop Starlight traz iluminação RGB e promessa de sustentar até 120 kg por valores a partir de R$ 889. Outra alternativa é a PCTop Strike, que conta com apoio de braço fixo acolchoado e ângulo ajustável do encosto de 135 graus por preços que partem de R$ 1.740. Veja a seguir oito cadeiras da PCTop à venda em 2022.

1 de 9 Cadeira gamer PCTop: veja oito modelos por preços que variam entre R$ R$ 787 e 1.740 — Foto: Divulgação/Unsplash Cadeira gamer PCTop: veja oito modelos por preços que variam entre R$ R$ 787 e 1.740 — Foto: Divulgação/Unsplash

1. PCTop Racer 1006 - a partir de R$ 787

A Racer 1006 é um modelo ergonômico da PCTop. Ela tem almofadas de encosto para pescoço e lombar e acompanha apoio para os pés. O mecanismo de inclinação é do tipo borboleta, o que não permite trava no momento da inclinação. Já o pistão é de classe 3. A cadeira possui ângulo ajustável do encosto em até 135 graus, no entanto, os apoios de braço são fixos. Seu revestimento é em tecido sintético de PU, material que promete ser resistente e flexível. O produto é vendido por preços a partir de R$ 787.

A densidade do estofado é de 60 kg/cm³ no assento enquanto no encosto é de 28 kg/cm³. A base é elaborada em nylon Five Star. A largura do encosto é de 54 cm e a do assento é de 38 cm. O modelo tem uma altura total que varia entre os 119 cm a 129 cm dependendo do ajuste do pistão. Apesar da facilidade para montar a cadeira, compradores da Amazon relatam baixa qualidade do estofado.

Prós: facilidade de montagem

facilidade de montagem Contras: relatos de que o estofado é de baixa qualidade

2 de 9 Racer 1006 oferece facilidade na montagem — Foto: Divulgação/PCTop Racer 1006 oferece facilidade na montagem — Foto: Divulgação/PCTop

2. PCTop Premium 1020 - a partir de R$ 871

A PCTop Premium 1020 conta com o mecanismo borboleta para inclinação da cadeira. Seu pistão é de classe 3. O ângulo ajustável do encosto é de 180 graus e o apoio de braço é 2D, o que permite a regulagem. Ela é vendida por cifras a partir de R$ 871.

O assento tem 38 cm de largura, enquanto a altura pode ser ajustada entre 48 cm a 58 cm. Já o encosto tem 50 cm de largura.

Prós: apoio de braço ajustável

apoio de braço ajustável Contras: pistão de classe 3

3 de 9 PCTop Premium 1020 conta com apoio de braço 2D — Foto: Divulgação/PCTop PCTop Premium 1020 conta com apoio de braço 2D — Foto: Divulgação/PCTop

3. PCTop Starlight RGB R1005 - a partir de R$ 889

A Starlight é um modelo com RGB. A altura varia entre os 119 cm a 129 cm. A largura do encosto é de 54 cm e a largura do assento é de 38 cm. O item é ergonômico e promete sustentar até 120 kg. O mecanismo da cadeira é do tipo borboleta e o pistão tem cerca de 100 mm. A cadeira é encontrada por cifras que partem de R$ 889.

Elaborada em material sintético de PU, a Starlight tem o ângulo ajustável do encosto em 135 graus e o apoio de braço é fixo. O revestimento tem 60 kg/m³ de densidade no assento e 28 kg/m³ de densidade no encosto. Ela acompanha almofadas para pescoço e lombar e as rodinhas são em nylon 60 mm.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: estofado pode ser um pouco duro

4 de 9 PCTop Starlight RGB R1005 para deixar ambientes mais modernos — Foto: Divulgação/PCTop PCTop Starlight RGB R1005 para deixar ambientes mais modernos — Foto: Divulgação/PCTop

4. PCTop Strike 1005 - a partir de R$ 899

A Strike 1005 tem acabamento em tecido sintético de PU. Seu pistão é de classe 3 com o mecanismo borboleta. O assento pode ser ajustado entre 45 cm a 55 cm e a profundidade é de 47 cm. Já o encosto tem um ângulo ajustável de 135 graus e os apoios de braço são fixos. As almofadas da cadeira estão na altura do pescoço e da lombar. Este modelo é vendido por cerca de R$ 899.

O estofado tem uma densidade de 60 kg/cm³ no assento e 28 kg/cm³ no encosto, o que pode tornar a cadeira um pouco dura. Na Amazon, compradores relatam que a cadeira é bem confortável, contudo, reclamam da fragilidade do produto com o passar do tempo.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: compradores relatam fragilidade do produto

5 de 9 A Strike 1005 tem um ângulo ajustável no encosto de 135 graus — Foto: Divulgação/PCTop A Strike 1005 tem um ângulo ajustável no encosto de 135 graus — Foto: Divulgação/PCTop

5. PCTop 1010 - a partir de R$ 949

A PCTop 1010 tem o estofado e encosto para as costas e mecanismo borboleta. O pistão de levantamento é de classe 3 e o encosto possui ângulo ajustável fixo, assim como o apoio de braço. O modelo tem duas almofadas de encosto, sendo uma para o pescoço e a outra para a lombar. A cadeira é revestida em material sintético de PU e a base é em nylon Five Star. Ela é vendida por preços a partir de R$ 949.

Com relação ao estofado, no assento a densidade é de 60 kg/cm ³ enquanto no encosto o estofado tem 30 kg/cm³. A 1010 tem largura de 55 cm no encosto e 50 cm no assento. A altura ajustável do assento varia entre 47 a 57 cm.

Prós: duas almofadas

duas almofadas Contras: encosto fixo e não permite ajuste

6 de 9 PCTop 1010 tem almofadas na altura do pescoço e lombar — Foto: Divulgação/PCTop PCTop 1010 tem almofadas na altura do pescoço e lombar — Foto: Divulgação/PCTop

6. PCTop 1022 - a partir de R$ 988

A PCTop 1022 tem base em nylon Five Star e pistão de classe 3. Seu mecanismo de inclinação é o do tipo borboleta. Ela conta com ângulo ajustável de 180 graus enquanto o apoio para o braço é em 3D, permitindo a regulagem. O modelo é visto por ceca de R$ 988.

A cadeira ainda conta com duas almofadas para pescoço e lombar. Ela tem altura total de 119 cm a 129 cm, dependendo da regulagem. O assento possui 38 cm de largura e o encosto tem 54 cm de largura, enquanto a altura varia conforme o ajuste, que pode ser de 45 cm a 55 cm.

Prós : apoio de braço 3D

: apoio de braço 3D Contras: mecanismo do tipo borboleta

7 de 9 A PCTop 1022 conta com ângulo ajustável de 180 graus — Foto: Divulgação/PCTop A PCTop 1022 conta com ângulo ajustável de 180 graus — Foto: Divulgação/PCTop

7. PCTop Super SE1015 - a partir de R$ 1.208

Este modelo conta com pistão de classe 3 e mecanismo de inclinação do tipo borboleta. Ela possui duas almofadas que estão localizadas na altura do pescoço e da lombar. O ângulo ajustável do encosto é de 180 graus e o apoio do braço é 2D, o que permite regulagens. O produto é encontrado por valores que partem de R$ 1.208.

Elaborada em material sintético de PU, a Super SE 1015 tem um estofado de densidade 60 kg/cm³ para o assento e 30 kg/cm³ no encosto. A base é em nylon Five Star. A altura do encosto é de 81 cm com largura de 55 cm.

Prós: ângulo ajustável do encosto é de 180 graus

ângulo ajustável do encosto é de 180 graus Contras: material sintético

8 de 9 Super SE1015 tem ângulo ajustável do encosto de 180 graus — Foto: Divulgação/PCTop Super SE1015 tem ângulo ajustável do encosto de 180 graus — Foto: Divulgação/PCTop

8. PCTop Strike PC6022 - a partir de R$ 1.740

A Strike 6022 é uma cadeira gamer com mecanismo borboleta e pistão de classe 3. A base é em nylon Five Star. O modelo tem ângulo ajustável do encosto de 135 graus e apoio de braço fixo acolchoado. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 1.740 para adquirir o produto.

A cadeira conta com duas almofadas, sendo uma para pescoço e outra para a lombar. Ela tem uma altura de 125 cm. O encosto tem uma largura de 72 cm e 37 cm de largura. A altura do assento pode ser ajustada em até 28 cm.

Prós: braço acolchoado

braço acolchoado Contras: preço elevado

9 de 9 Strike 6022 tem ângulo ajustável do encosto de 135 graus — Foto: Divulgação/PCTop Strike 6022 tem ângulo ajustável do encosto de 135 graus — Foto: Divulgação/PCTop

Com informações de PCTop

