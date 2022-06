Cadeira gamer RGB: 6 modelos para jogar com estilo e conforto

As cadeiras gamers são um produto de sucesso entre o público que passa horas na frente do computador. Além do conforto, elas costumam investir em estilo, como é o caso das opções com luzes RGB. Existem diversas opções no mercado brasileiro de marcas como Dazz, PCTop, Galax e outras. Elas variam em cor, estrutura, acabamento e até ângulo de reclinagem.

A faixa de preço na lista a seguir é ampla, com cifras que partem dos R$ 1.166 para o modelo Starlight RGB e ultrapassam a casa dos R$ 2 mil, no caso da cadeira Estelar V3. Pensando nas diversas possibilidades, o TechTudo selecionou seis cadeiras RGB, todas detalhadas nas linhas a seguir.

1 de 7 A cadeira gamer é um dos componentes mais importantes do setup — Foto: Divulgação/Unsplash A cadeira gamer é um dos componentes mais importantes do setup — Foto: Divulgação/Unsplash

1. PCTop Starlight RGB - a partir de R$ 1.166

2 de 7 Cadeira RGB tem preço mais acessível — Foto: Divulgação/PCTop Cadeira RGB tem preço mais acessível — Foto: Divulgação/PCTop

A cadeira da PCTop é a opção mais barata entre as listadas. Apesar de ser mais em conta, ela não deixa a desejar em termos de ergonomia e composição. Isso porque o modelo traz apoio para os braços e também almofadas para pescoço e lombar. Além disso, o acabamento leva material sintético preto e detalhes em luzes RGB no contorno de toda a estrutura. A iluminação acompanha fio com conexão USB para viabilizar o funcionamento.

No entanto, a cadeira pode deixar a desejar em termos de regulagem, uma vez que o suporte para os braços não traz ajuste de altura. Na contramão desta característica, o encosto reclina em até 135º e eleva a altura da cadeira de 45 para 55 cm.

Indicada para quem deseja conforto para longas horas na frente do PC, sem dispensar o estilo, a cadeira suporta até 120 kg. As avaliações da Amazon classificam o produto em 4 estrelas, com comentários majoritariamente positivos sobre acabamento e conforto. As reclamações falam da ausência de informações mais detalhadas para montagem. O modelo custa aproximadamente R$ 1.166.

Prós: peso máximo de 120 kg e custo-benefício

peso máximo de 120 kg e custo-benefício Contras: inclinação limitada em até 135º e suporte de braço sem ajuste

3 de 7 Produto Dragon War traz suporte na estrutura para acomodar o controle das luzes RGB — Foto: Divulgação/Dragon War Produto Dragon War traz suporte na estrutura para acomodar o controle das luzes RGB — Foto: Divulgação/Dragon War

A Dragon War oferece uma opção com valor intermediário para aqueles que querem jogar com estilo, mas sem abrir mão do conforto. Diferente da maior parte das opções da lista, este modelo não conta com apoio para lombar, apenas para a cervical. Entretanto, o produto oferece algumas opções de ajustes, como inclinação do encosto em até 145º. O suporte para braço, no entanto, não conta com a possibilidade de modificação.

Já as luzes RGB podem ser personalizadas com a ajuda do controle remoto e precisam estar conectadas via USB a uma fonte de alimentação para funcionar. Consumidores da Amazon classificam a cadeira em quatro estrelas, mas não há comentários sobre o produto, que custa cerca de R$ 1.368.

Prós: suporte para guardar o controle e o Power Bank

suporte para guardar o controle e o Power Bank Contras: sem almofada lombar e não dispõe de suporte ajustável para os braços

3. Dazz Galaxy Thunder RGB - a partir de R$ 1.399

4 de 7 Cadeira Dazz suporta até 100 kg — Foto: Divulgação/Dazz Cadeira Dazz suporta até 100 kg — Foto: Divulgação/Dazz

A Dazz comercializa a Thunder RGB, uma cadeira que concilia ergonomia e estrutura elaborada com luzes no entorno. Com preço intermediário, a fabricante investe em material sintético para revestir o produto, que também traz acabamento estilizado no encosto. Por isso, ela deve ser indicada para pessoas que buscam um item estiloso por valores medianos. O produto acompanha cabo USB para ligar as luzes via conexão no PC ou por um Power Bank.

Entre os destaques, é possível mencionar os apoios almofadados para pescoço e lombar, além de regulagem de altura para o suporte de braços. As especificações também incluem pistão a gás para o ajuste de altura, que por sua vez amplia a cadeira em até 9 cm. Já o encosto, varia a inclinação entre 90º e 180º.

Um dos pontos que podem soar como desvantagem é o peso máximo suportado, que é reduzido para 100 kg neste modelo. As classificações dos consumidores na Amazon, indicadas em 4,6 estrelas, citam o tamanho do fio como um ponto negativo, mas ressaltam a facilidade na montagem como ponto positivo. Interessados podem comprar o item por preços a partir de R$ 1.399.

Prós: encosto reclinável em 180º e apoio para cervical e lombar

encosto reclinável em 180º e apoio para cervical e lombar Contras: peso máximo suportado de 100 kg

4. ELG Throne RGB Chroma - a partir de R$ 1.962

5 de 7 Cadeira ELG tem braços e altura ajustáveis — Foto: Divulgação/ELG Cadeira ELG tem braços e altura ajustáveis — Foto: Divulgação/ELG

O produto da ELG tem como destaque o peso máximo suportado. Com indicação para até 150 kg, a cadeira é uma das mais resistentes entre as opções indicadas. Por isso, deve contemplar o público que procura um artigo reforçado. Já o acabamento, em material sintético, é todo liso, outra característica que pode agradar a um nicho específico.

A Thorne RGB Chroma também dispõe de almofadas para lombar e cervical, de modo a garantir ergonomia para longas horas de uso do PC. Em termos de ajustes, o apoio de braços pode ser movimentado, a altura vai de 126 para 136 cm, e o encosto reclina em até 180º. O preço fica em aproximadamente R$ 1.962.

A ficha técnica destaca o pistão a gás e a estrutura reforçada. O RGB, por sua vez, tem 16 milhões de cores, acompanha um controle e um cabo USB. As avaliações da Amazon, que classificam o produto em 4,8 estrelas, alertam para a eventual necessidade de comprar um extensor de fio para ligar as luzes da cadeira. Os elogios ficam por conta da beleza e do conforto oferecido.

Prós: controle remoto para modificar as cores e ajuste no apoio de braço

controle remoto para modificar as cores e ajuste no apoio de braço Contras: cabo USB com extensão limitada

6 de 7 Cadeira da Galax traz acabamento branco com luzes RGB — Foto: Divulgação/Galax Cadeira da Galax traz acabamento branco com luzes RGB — Foto: Divulgação/Galax

A Gaming Chair, da Galax, se destaca entre as demais por ser a única opção branca da lista. Assim, deve ser indicada para quem procura um item diferente em termos de acabamento na hora de montar o setup. Ela também reserva almofadas para apoiar a lombar e o pescoço, o que deve ajudar quem passa horas na frente das telas, pois acomoda a coluna como um todo.

O apoio para os braços oferece uma série de ajustes, como altura, retração e mobilidade para os lados, de modo a se adequar a mesas de diferentes tipos e tamanhos. Quanto ao RGB, ele pode ser personalizado via controle remoto e a alimentação depende de um cabo USB que acompanha o produto. Já o encosto da cadeira inclina em até 180º.

Por fim, a altura também dispõe de um sistema de regulação. A ficha técnica indica que a cadeira pode suportar até 120 kg. As avaliações na Amazon classificam o produto em cinco estrelas, e os comentários destacam as luzes RGB e o conforto conferido por ela. O modelo requer um investimento de cerca de R$ 2.112.

Prós: encosto reclinável em 180º e cor diferenciada

encosto reclinável em 180º e cor diferenciada Contras: montagem elaborada

6. DT3 Sports Estelar V3 - a partir de R$ 2.399

7 de 7 Cadeira DT3 tem função de balanço — Foto: Divulgação/DT3 Cadeira DT3 tem função de balanço — Foto: Divulgação/DT3

A opção em questão, da marca DT3, é uma cadeira para quem deseja investir em estilo e ergonomia. Com estofamento revestido de material sintético, o produto traz um acabamento todo preto e com detalhes da iluminação RGB no entorno. Quanto aos ajustes, a Estelar V3 contempla regulagem de altura, de suporte para os braços e também na reclinação do encosto – que pode chegar a 180º.

Para usar o recurso RGB, a cadeira dispõe de um fio de 1,5 m com entrada USB para conexão no PC ou em um Power Bank, por exemplo. O único alerta é para que a fonte não ultrapasse os 5 W de potência para não prejudicar o funcionamento. O produto acompanha controle remoto para configurar as luzes de forma personalizada.

Além dos aspectos ergonômicos, é possível destacar a função rocking de até 12º da cadeira, característica que confere movimento a ela, como uma espécie de balanço. Vale ressaltar que o item da DT3 suporta peso máximo de até 130 kg e recomenda-se que a altura da pessoa compreenda até 1,80 m. Com apenas uma avaliação na Amazon, a cadeira pontua cinco estrelas. aproximadamente R$ 2.399.

Prós: balanço conferido pela função rocking de 12º

balanço conferido pela função rocking de 12º Contras: preço elevado

