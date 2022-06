Cadeira gamer ThunderX3: conheça 7 opções por a partir de R$ 1.019

A ThunderX3 é uma empresa que oferece amplo portfólio de cadeiras gamer no Brasil. Os modelos prometem mais conforto e são ideais para quem passa muitas horas no computador seja na jogatina ou mesmo no home office. A opção mais barata da lista é a ThunderX3 EC1, que suporta até 150 kg e tem alavanca para regulagem de altura por preços a partir de R$ 1.019 .

Já a ThunderX3 YC3 disponibiliza design largo na área dos quadris e inclinação do encosto em até 180 graus por valores que partem de R$ 1.635. Outra alternativa é a ThunderX3 BC7, que conta com material sintético e almofada anatômica para apoio da lombar por cerca de R$ 2.392. Veja abaixo sete cadeiras gamer ThunderX3 para comprar em 2022.

A ThunderX3 possui diversos modelos de cadeiras gamer no mercado nacional

A EC1 apresenta um design simples e discreto em tecido sintético preto, acolchoado por espuma, e sem a presença de almofadas na lombar ou nuca. Conta ainda com uma alavanca para regulagem de altura e encosto fixo. Os braços laterais são longos e ofertam acolchoamento de espuma para maximizar o conforto do usuário. O assento acomoda confortavelmente até 150 kg.

Avaliado com uma nota de 4,2 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o bom custo-benefício para o peso suportado. Porém, criticam que o suporte das rodinhas é frágil e quebra com facilidade. Esta opção é vista por cerca de R$ 1.019.

Prós: os apoios de braço contam com acolchoamento

ThunderX3 EC1 traz revestimento em tecido sintético

A cadeira EC3 é uma evolução do modelo anterior, pois apresenta almofadas de espuma para lombar e nuca, e contém design mais largo no quadril. Além disso, conta com a típica cor preta em um material sintético costurado com fibra de carbono, mas com a logo da marca bem evidente em cores de tonalidades neon. O modeo é vendido por cifras que partem de R$ 1.399.

Os braços são mais curtos e sem acolchoamento, enquanto o assento suporta até 150 kg e oferece duas alavancas: uma para regulagem de altura e outra para o encosto ajustável em até 180 graus. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os consumidores elogiam o conforto proporcionado pelas almofadas. No entanto, relatam que o acabamento é frágil e barulhento.

Prós: encosto regulável

ThunderX3 EC3 suporta até 150 kg

A cadeira TGC12 foi desenvolvida em tecido sintético, mas com costuras quadriculadas anatômicas que prometem encaixar nas costas e promover máximo conforto. Ela ainda traz almofadas para apoiar a lombar e a nuca. O modelo conta conta uma alavanca para regular a altura do assento e reclinar o encosto em até 180 graus. O produto pode ser encontrado por valores a partir de R$ 1.529.

Os braços são curtos e sem opção para acolchoamento, enquanto o assento acomoda usuários com até 125 kg. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os usuários pontuam a boa eficiência do produto e elogiam o encosto reclinável.

Prós: estofado confortável

estofado confortável Contras: demora para chegar

ThunderX3 TGC12 é vendida na cor preta

A YC3 disponibiliza design largo na área dos quadris. A cadeira ainda traz um orifício atrás da nuca para aumentar a circulação de vento no corpo e uma almofada destinada a apoiar a lombar. O encosto e o assento foram projetados em material sintético estofado. Além disso, traz uma alavanca que regula a altura do assento e a inclinação do encosto em até 180 graus. A cadeira acomoda usuários com até 150 kg. O produto é encontrado por valores a partir de R$ 1.635.

Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os usuários destacam a facilidade de montagem e o conforto proporcionado pelo estofamento. Mas criticam a fragilidade das rodinhas, que racham e quebram com pouco tempo de uso.

Prós: os braços não são acolchoados

os braços não são acolchoados Contras: não tem almofada para a nuca

ThunderX3 YC3 traz inclinação do encosto em até 180 graus

5. ThunderX3 Yama 1 – a partir de R$ 1.644

A Yama 1 disponibiliza um design mais moderno, com o encosto de extensão até os ombros e um apoio separado para a cabeça. O encosto garante um suporte posterior que promete máxima estabilidade da lombar, e uma tela opaca na cor cinza. O assento foi desenvolvido em tecido sintético e estofado, com uma alavanca para regular a altura. Os braços laterais apresentam mobilidade e regulagem de altura, mas sem acolchoamento. O assento suporta até 150 kg.

Avaliado com uma nota de 4,3 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o acabamento plástico de qualidade. Porém, relatam que a cadeira é muito dura e que a regulagem dos apoios de abraço é muito limitada. Esta cadeira é vendida por preços que partem de R$ 1.644.

Prós: maior segurança no encosto

maior segurança no encosto Contras: não tem almofadas de apoio

ThunderX3 Yama1 suporta até 150 kg

A BC3 apresenta design camuflado roxo em acabamento de nylon e material sintético. O encosto apresenta almofadas para apoio da lombar e nuca, enquanto o assento promete acomodar até 150 kg e dispõe de acolchoamento macio. Os braços laterais são curtos e disponibilizam ajuste para altura e mobilidade de acordo com as necessidades do consumidor. Ela é comercializada por valores a partir de R$ 1.877.

O produto oferece, ainda, alavancas para regulagem de altura do assento e inclinação do encosto até 180 graus. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os usuários destacam a entrega rápida e elogiam o encosto anatômico para a cabeça. No entanto, criticam que o encosto de braços descasca e cai com pouco tempo de uso.

Prós: assento bastante confortável

assento bastante confortável Contras: braços curtos

ThunderX3 BC3 apresenta design camuflado em roxo

A BC7 oferta design preto em material sintético costurado com acabamentos em azul claro neon. O encosto pode ser ajustado até 180 graus, disponibiliza almofada anatômica e robusta para apoio da lombar, e acolchoamento anatômico para a nuca e cabeça. O assento é estofado com espuma de alta densidade e acomoda usuários com até 200 kg. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 2.392 para adquirir o produto.

Avaliado com uma nota de 3,6 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o tamanho grande da cadeira que promove máximo conforto. No entanto, relatam que as rodinhas cedem com facilidade, e que o peso suportado anunciado não condiz com a realidade.

Prós: grande e confortável

grande e confortável Contras: as rodinhas cedem com facilidade

ThunderX3 BC7 traz assento estofado com espuma de alta densidade

