Caixa de som 1000W: 6 modelos para festas por a partir de R$ 1.199

Caixas de som 1000 W podem ser interessantes para quem busca um dispositivo com grande potência sonora. Os equipamentos devem ser ideais para quem quer animar festas, realizar palestras, apresentações em espaços públicos, no comércio e em outros eventos. Empresas como Gradiente , TRC, Amvox e Pulse oferecem modelos por preços a partir de R$ 1.199 , como é o caso da Pulse Pulsebox 1000 W, que traz woofers duplos e jogo de LEDs coloridos.

Já a Amvox ACA 1005 Titan apresenta uma alça superior para transporte e acompanha controle remoto por valores que partem de R$ 1.262. Outra opção é a Gradiente GCA203, que conta com bateria que promete 2h30 de autonomia e reforço nos graves por cerca de R$ 2.719. Veja a seguir seis caixas de som com 1.000 W de potência para comprar no Brasil em 2022.

1 de 7 Caixa de som 1000W: lista reúne seis dispositivos para animar festas — Foto: Reprodução/Amazon Caixa de som 1000W: lista reúne seis dispositivos para animar festas — Foto: Reprodução/Amazon

1. Pulse Pulsebox 1000 W - a partir de R$ 1.199

A Pulse Pulsebox SP359 é uma opção para festas grandes, pois além de seus 1.000 W de potência, a caixa de som ainda possui woofers duplos com função de reforço dos graves e que promete não alterar a qualidade do áudio. A caixa possui um jogo de LEDs coloridos em sua parte frontal que podem ser alterados conforme o gosto do usuário. A caixa de som possui dois alto-falantes de oito polegadas e dois tweeters que prometem alta fidelidade ao som. O modelo acompanha um cabo de energia e pode ser adquirido por cifras que partem de R$ 1.199.

No quesito conectividade, o produto apresenta entradas para cartão de memória, cabo auxiliar, USB e Bluetooth. Além disso, há duas entradas P10, que funcionam para conectar equipamentos musicais, como mesa de som, equalizador, microfone e amplificador, por exemplo. Ainda é possível personalizar a festa com a função gravador, o que permite registrar apresentações e reproduzi-las direto na caixa de som.

Na parte superior da Pulse Pulsebox SP359 é possível encontrar um menu com botões físicos que permitem controlar as músicas em reprodução e configurar as opções de gravação do áudio. O modelo possui nota 4,1 de 5 na avaliação dos consumidores da Amazon. Ele se destaca na qualidade sonora e custo-benefício, além de possuir funções interessantes para animar as festas. Por outro lado, por não possuir bateria interna, a caixa de som pode não ser uma boa opção no quesito de portabilidade.

Prós : reforço dos graves e opção para gravar músicas

: reforço dos graves e opção para gravar músicas Contras: não possui bateria

2 de 7 A Pulsebox SP359, da Pulse, é um modelo que permite personalizar suas gravações com microfone — Foto: Divulgação/Pulse A Pulsebox SP359, da Pulse, é um modelo que permite personalizar suas gravações com microfone — Foto: Divulgação/Pulse

A caixa de som amplificada TRC 5590 é um modelo com design simples e sem muitos detalhes visuais, o que a torna uma opção minimalista e elegante para combinar com a decoração de qualquer ambiente. O dispositivo possui dois alto-falantes de oito polegadas e 1.000 W de potência RMS, sendo uma boa opção para ser usada em festas com muitos convidados. A caixa possui uma bateria que promete autonomia média de cinco horas e pode ser adquirida por valores a partir de R$ 1.239.

O transporte da torre de som pode ser feito com facilidade por uma alça e um conjunto de rodas em sua parte inferior. Em suas conexões é possível encontrar entradas para microfone com fio, cabo auxiliar, leitor de cartão de memória, USB e Bluetooth. A TRC 5590 ainda possui a função de gravação, repetição e equalização dos sons, o que promete agitar as festas com playlists personalizadas. O produto recebeu nota 4,1 de 5, conforme a avaliação dos clientes que o adquiriram pela Amazon. Entre os principais destaques, a TRC 5590 é bem avaliada devido ao seu custo-benefício, qualidade e volume do som. Ainda segundo os relatos dos consumidores, um dos principais pontos negativos do modelo é a qualidade dos acessórios, o microfone que acompanha a caixa de som, por exemplo, apresentou vícios em poucos dias de uso.

Prós : custo-benefício, qualidade e volume do áudio

: custo-benefício, qualidade e volume do áudio Contras: acessórios podem não apresentar a mesma qualidade que a caixa de som

3 de 7 TRC 5590 possui conjunto de LEDs coloridos em seus alto-falantes — Foto: Divulgação/TRC TRC 5590 possui conjunto de LEDs coloridos em seus alto-falantes — Foto: Divulgação/TRC

A torre de som ACA 1005 Titan da marca Amvox é uma opção com 1000 W de potência e que promete agitar grandes festas. O alto-falante do dispositivo é composto por dois woofers de 10 polegadas e ainda acompanha dois tweeters, sendo um de três e outro de seis polegadas. Esse modelo pode ser comprado por valores a partir de R$ 1.262 na Amazon.

As conexões da caixa de som da Amvox permitem conectar dispositivos USB, cartões de memória, microfones e instrumentos musicais. As funções da ACA 1005 Titan podem ser controladas por meio de um controle remoto que acompanha o produto. Já o transporte pode ser feito por uma alça em sua parte superior. No site da Amazon, a caixa de som possui nota 4,3 de 5. O modelo pode se diferenciar por conta de seus alto-falantes maiores. Por outro lado, a falta da bateria interna delimita o uso do produto apenas em ambientes que tenham tomadas próximas.

Prós : qualidade do alto-falantes

: qualidade do alto-falantes Contras: falta da bateria interna

4 de 7 ACA 1005 Titan é uma opção de torre de som com 1.000 W de potência — Foto: Divulgação/Amvox ACA 1005 Titan é uma opção de torre de som com 1.000 W de potência — Foto: Divulgação/Amvox

A Thunder X, da Sumay, é uma caixa de som que pode ser usada em diversos ambientes por ser uma opção portátil com bateria interna. O dispositivo é uma boa escolha não apenas para festas, mas também pode ser usado em palestras, lojas, bares, restaurantes e até mesmo em ambientes abertos como praças e parques, por exemplo. Com 1.000 W de potência, o modelo possui um alto-falante de 15 polegadas e um tweeter de cinco polegadas. É possível comprar o modelo por R$ 1.759.

O modelo é compatível com USB, cartões de memória TF e SD, cabo auxiliar, microfones e dispositivos com conexão Bluetooth. É possível conectar instrumentos musicais por meio da entrada P10 e adaptadores via conexão RCA. Com visual minimalista, o produto possui 72 cm de altura, além de 42 cm de largura e 37 cm de comprimento. Um conjunto de luzes de LED complementa o visual do aparelho de som. A Thunder X possui bateria com autonomia de seis horas e acompanha microfone e controle remoto. O produto possui nota 4,8 de 5 de acordo com a avaliação dos consumidores que adquiriram pela Amazon. A qualidade sonora é um dos principais destaques da caixa de som. O ponto que deixa a desejar no produto é a qualidade do microfone que, em casos pontuais, apresentou falhas no funcionamento.

Prós : bateria, transporte facilitado com alça e rodinhas e qualidade do som

: bateria, transporte facilitado com alça e rodinhas e qualidade do som Contras: acessórios podem apresentar falhas no uso

5 de 7 O modelo Sumay Thunder X possui alça e rodinhas para facilitar no transporte — Foto: Divulgação/Sumay O modelo Sumay Thunder X possui alça e rodinhas para facilitar no transporte — Foto: Divulgação/Sumay

A ACA 1002 Trovão, da Amvox, é uma opção que promete som potente e robusto. Os 1.000 W de potência RMS do dispositivo são distribuídos em dois subwoofers de 10 polegadas e dois tweeters de 6,5 polegadas, o que promete potência e qualidade sonora para qualquer evento. A caixa possui iluminação de LED e função rítmica, que muda a cor das luzes de acordo com o ritmo da música. A caixa de som pode ser adquirida por valores a partir de R$ 2.018.

A torre de som da Amvox possui duas entradas P10, o que permite conectar dois microfones ao mesmo tempo. Além disso, há ainda conexões USB, SD, de cabo auxiliar e via Bluetooth, para reproduzir sua playlist favorita. A caixa de som possui iluminação de LED e alça para transporte.

Prós : tamanho do alto-falantes

: tamanho do alto-falantes Contras: não há bateria interna

6 de 7 Amvox ACA 1002 Trovão possui 100 cm de altura — Foto: Divulgação/Amvox Amvox ACA 1002 Trovão possui 100 cm de altura — Foto: Divulgação/Amvox

O modelo GCA203, também conhecido como Drum Bass, da Gradiente, é uma caixa que promete potência sonora para animar festas em qualquer ambiente. Os 1.000 W de potência são reproduzidos através de dois woofers de 10 polegadas de tamanho. O modelo se destaca por apresentar bateria recarregável, o que o torna uma opção portátil com autonomia de 2 horas e 30 minutos de uso. O modelo pode ser encontrado por preços a partir de R$ 2.719.

A caixa de som possui um menu com botões físicos em sua parte superior, sendo possível controlar a playlist em reprodução ou ativar funções como a Mega Bass, um reforço dos graves embutido no dispositivo. Há conexões para microfone, instrumentos musicais, USB, cartão SD e via Bluetooth. Um conjunto de LEDs é responsável pela iluminação na parte frontal da caixa.

Prós : bateria interna, reforço dos graves e woofers grandes

: bateria interna, reforço dos graves e woofers grandes Contras: duração da bateria é baixa

7 de 7 A Drum Bass, da Gradiente, possui função para reforçar os graves das suas músicas favoritas — Foto: Divulgação/Gradiente A Drum Bass, da Gradiente, possui função para reforçar os graves das suas músicas favoritas — Foto: Divulgação/Gradiente

