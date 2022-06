Caixa de som Bomber: 5 modelos por a partir de R$ 270

Já a Bomber Papão 500 apresenta entrada P10 para microfone e pode ser usado para karaokê por valores a partir de R$ 519. Outra opção é a Bomber Bass, que conta com potência de 55 W por preços que partem de R$ 1.399. Veja a seguir cinco caixas de som para comprar em 2022.

Caixa de som Bomber: lista reúne modelos por preços que variam entre R$ 270 e R$ 1.399

1. Bomber Mybomber Smart Silver – a partir de R$ 270

A caixa de som Mybomber possui design horizontal cilíndrico e compacto. O produto acompanha uma case desenvolvida em plástico endurecido e com fitas de nylon. O corpo do dispositivo é quase completamente envolvido pelos orifícios do alto-falante, tecnologia desenvolvida para reproduzir sons graves de forma nítida. Com acabamento em borracha, uma das extremidades apresenta botões de volume, uma tecla power e outra para play. O sistema garante conectividade sem fio via Bluetooth para dispositivos móveis. Também é possível conectar fones de ouvido por uma porta de entrada P2 e cabos pela porta USB 2.0 e pode ser adquirido por cerca de R$ 270.

O cabo de alimentação é inserido na entrada DC-5V e carrega uma bateria cuja autonomia promete cinco horas e tem capacidade de até 1.800 mAh. O sistema de som abriga uma potência razoável de 10 W, um valor acima da média para caixas pequenas como esta. Já a frequência de resposta varia de 60 Hz até 20 mil Hz e o acabamento é resistente à água.

Prós: alto-falante potente

Contras: não é à prova d'água

Bomber Mybomber Smart Silver tem design cilíndrico

2. Bomber BeatBox 400 – a partir de R$ 449

O modelo BeatBox 400 é uma caixa de tamanho médio, cujas medidas chegam a 25 x 53 cm. O design apresenta dois alto-falantes para reprodução de sons graves, cada um com anéis de iluminação que mudam de cor dependendo da batida do som. A caixa possui uma autonomia de bateria de até seis horas e reproduz músicas a uma potência de 12 W, enquanto a resposta de frequência atua entre 65 Hz e 20 mil Hz. O modelo é visto por cifras a partir de R$ 449.

A parte superior do dispositivo oferece um visor LED, botões de controle, e uma entrada para conexão USB e outra para microfone. Além disso, tem a possibilidade de inserir um cartão de memória microSD, ou utilizar a conectividade Bluetooth ou Wi-Fi para tocar as músicas. Avaliado com uma nota de 4,3 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o acabamento e o jogo de iluminação sincronizado com as músicas, mas relatam que a caixa tem baixa potência.

Prós: conectividade sem fio por Bluetooth e Wi-Fi

Contras: baixa potência para o tamanho do produto

Bomber BeatBox 400 traz conexão Bluetooth

3. Bomber Papão 500 – a partir de R$ 519

A caixa de som Papão 500 oferece design mais robusto que os modelos anteriores, com dimensões que alcançam os 35 x 52 cm. A parte central da caixa oferece um único alto-falante de 30 cm, cuja potência alcança os 18 W e uma frequência de resposta de 65 Hz a 20 mil Hz. O sistema interno garante uma bateria com autonomia de até seis horas e o sistema de som carrega um woofer para a reprodução nítida de sons graves. O painel de controle, localizado na parte superior, oferta um conjunto de botões para a administração do som em graves e agudos. Além disso, conta com uma única entrada de conexão USB e um slot para cartão de memória microSD. É possível conectar um microfone pela entrada P10 e fazer da caixa um amplificador para cantar karaokê. O modelo évendido por cifras a partir de R$ 519.

A parte traseira disponibiliza ao usuário uma alça que facilita o transporte do equipamento, além de rodinhas na base para auxiliar a locomoção. O grande destaque do produto é um robusto jogo de iluminação na cor vermelha, ideal para combinar a decoração de uma festa. A caixa de som ainda proporciona conectividade sem fio via Bluetooth e Wi-Fi, mas também funciona como rádio na frequência FM. Avaliado com uma nota de 3,2 de 5 na Amazon, os usuários elogiam o acabamento e a versatilidade do produto. No entanto, criticam a potência da caixa para o tamanho do alto-falante.

Prós: o item possibilita a administração do som para diferentes opções

Contras: poucas entradas USB

Bomber Papão 500 apresenta entrada P10 para conectar microfone

4. Bomber Play 770 – a partir de R$ 1.033

A Play 770 foi desenvolvida com woofers para a reprodução de sons graves, tanto por meio de conexão cabeada via USB, quanto por pareamento via Bluetooth. A parte anterior da caixa apresenta três alto-falantes, cada um com iluminação vermelha que pisca de acordo com a batida do som. A parte superior, onde se localiza o painel de controle, contém várias teclas para administração do som e ainda tem uma entrada P10 para conectar um microfone. Ela é vendida por cerca de R$ 1.033.

Além disso, tem uma potência acima da média com 50 W em dimensões que englobam 24 x 47 cm. Já a frequência de resposta consiste em uma variação de 60 Hz a 20 mil Hz, alinhado a uma bateria com autonomia de até seis horas. O sistema de som dispõe de um subwoofer, que reproduz sons graves de alta intensidade.

Prós: alto-falantes prometem alta potência

Contras: autonomia de bateria

Bomber Play 770 apresenta três alto-falantes

A caixa de som Bass apresenta design portátil, e duas alças para facilitar o transporte do equipamento. O produto oferta um painel de controle com teclas power, de volume, e play para administrar as músicas. O acabamento fornece resistência a respingos de água e um alto-falante que ocupa a maior parte do corpo do item. O sistema interno abriga um subwoofer para graves nítidos, e uma autonomia de bateria robusta de até 20 horas. O pareamento sem fio via Bluetooth pode ser utilizado tanto para a reprodução de músicas, quanto para ser utilizado como alto-falante em ligações. Os consumidores interessados precisam desembolsar cerca de R$ 1.399.

Além disso, traz portas de conexão USB, compatível com dispositivos móveis, e outra P2 para conectar fones de ouvido. O modelo também apresenta um slot de cartão de memória microSD para tocar a playlist do usuário. O hardware do eletrônico garante uma potência 55 W e frequência de resposta de 30 Hz a 20 mil Hz.

Prós: útil para utilizar em ligações

Contras: resposta de frequência

Bomber Bass tem resistência à água

