Câmera noturna: 6 opções para monitorar qualquer local a qualquer hora

Câmeras noturnas são indicadas para monitorar ambientes escuros. Estes dispositivos podem trazer mais segurança porque pode notificar os usuários via smartphone caso tenha alguma movimentação estranha no local, por exemplo. Empresas como Intelbras , Elsys, TP-Link e Super Led oferecem modelos por preços a partir de R$ 111 , como é o caso da Super Led IP3, que traz resolução HD e tecnologia infravermelho.

Já a Intelbras Multi HD tem resistência à água e pode filmar até 30 metros de distância por valores que partem de R$ 233. Outra opção é a Elsys ESC-WR3F, que conta com rotatividade em 360 graus e conexão com Alexa e Google Assistente por cerca de R$ 273. Confira a seguir seis câmeras noturnas para comprar no Brasil em 2022.

1 de 7 Câmera noturna: veja seis modelos por preços que variam entre R$ 111 e R$ 273 — Foto: Divulgação/TP-Link Câmera noturna: veja seis modelos por preços que variam entre R$ 111 e R$ 273 — Foto: Divulgação/TP-Link

Comprar câmera de segurança: qual modelo devo escolher? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

1. Super Led IP3 - a partir de R$ 111

A Super Led IP3 é uma câmera com visão noturna que tem resolução HD e usa a tecnologia infravermelho para gravar durante a noite. Ela é capaz de fazer filmagens noturnas com até 20 metros de distância, o que pode ser interessante para consumidores que querem vigiar ambientes grandes. Esta opção é vendida por valores a partir de R$ 111.

Além dessas configurações, a Super Led IP3 também acompanha sensor de movimento e promete enviar alertas sempre que perceber alguma movimentação no local monitorado. Inclusive, é possível fazer chamadas e falar pelo microfone que existe na câmera. Em relação à conectividade, o comprador pode optar pelo cabeamento ou Wi-Fi. O aparelho pode ser usado pelo smartphone, basta baixar o aplicativo Yoose no telefone Android ou iOS. Na Amazon, os usuários deram a nota 4,1 para a câmera noturna e muitos comentários relatam que o modelo é simples.

Prós: custo-benefício, sensor de movimento e microfone

custo-benefício, sensor de movimento e microfone Contras: resolução HD

2 de 7 Super Led IP3 tem sensor de movimento e microfone acoplado — Foto: Divulgação/Super Led Super Led IP3 tem sensor de movimento e microfone acoplado — Foto: Divulgação/Super Led

2. Wyze V3 - a partir de R$ 179

Wyze V3 é outra opção de câmera noturna que filma em HD, além de ter sensor de movimento que notifica o usuário pelo smartphone sempre que detecta algo estranho no ambiente. O detector vem com tecnologia capaz de gravar com cores mesmo dentro de um cômodo escuro. A marca também promete que a visão noturna alcança até 20 metros, o que permite a instalação em ambientes externos e grandes. O produto é vendido por valores que partem de R$ 179.

Um ponto positivo que a empresa destaca é a proteção IP65 de resistência à água e poeira. Sua conectividade é por meio de Wi-Fi ou cabos. Na Amazon, a câmera recebeu 4,5 estrelas e tem mais de 40 mil comentários. Isso significa que é um modelo bastante procurado pelos usuários na hora da compra.

Prós: custo-benefício, sensor de movimento e gravação noturna com cores

custo-benefício, sensor de movimento e gravação noturna com cores Contras: resolução HD

3 de 7 Wyze V3 é uma câmera noturna que grava com cores e envia alertas para o smartphone ao perceber movimentos estranhos no ambiente — Foto: Divulgação/Wyze Wyze V3 é uma câmera noturna que grava com cores e envia alertas para o smartphone ao perceber movimentos estranhos no ambiente — Foto: Divulgação/Wyze

3. Ípega Dome - a partir de R$ 241

Ípega Dome é mais uma opção na lista de câmeras noturnas. O modelo grava em HD e tem giro de até 320 graus para as laterais e 110 graus na vertical. Outra característica é o seu sensor de movimento, que detecta comportamentos estranhos no ambiente e envia uma notificação para seu smartphone. A empresa destaca que com a tecnologia Speed Dome, a câmera noturna é capaz de fazer rastreamento humano e avisar pelo celular. Esta opção é vista por preços que partem de R$ 241.

O modelo também possui câmera integrada, o que permite escutar e falar durante a gravação. Para isso, basta baixar o aplicativo do aparelho para seu smartphone Android ou iOS e fazer o acompanhamento das filmagens. A conectividade é feita por Wi-Fi e cabeamento. A câmera também tem resistência à água e pode ser instalada em ambientes externos.

Prós: sensor de movimento com rastreamento humano e microfone

sensor de movimento com rastreamento humano e microfone Contras: resolução HD e custo um pouco mais elevado

4 de 7 Ípega Dome é uma câmera noturna com giro lateral de até 320º graus — Foto: Divulgação/Ípega Ípega Dome é uma câmera noturna com giro lateral de até 320º graus — Foto: Divulgação/Ípega

A Intelbras Multi HD é uma câmera noturna com configurações diferentes. A resolução HD vem combinada com a tecnologia infravermelha, que é capaz de filmar até 30 metros de distância à noite. Isso permite que o consumidor instale o aparelho em ambientes externos de grande dimensão e pegue pontos mais distantes.

Já a proteção IP67 garante resistência à água e de outros agentes externos. O modelo é encontrado por valores que partem de R$ 233. A câmera funciona apenas por cabeamento e exige que seja feita uma instalação mais dedicada. Além disso, a rotação alcança até 98 graus para as laterais. A avaliação alcança 4,6 estrelas na Amazon.

Prós: filmagem com alcance de até 30 metros e proteção IP67

filmagem com alcance de até 30 metros e proteção IP67 Contras: preço mais elevado e conectividade apenas por cabeamento

5 de 7 Intelbras Multi HD é uma câmera noturna capaz de filmar até 30 metros de distância — Foto: Divulgação/Intelbras Intelbras Multi HD é uma câmera noturna capaz de filmar até 30 metros de distância — Foto: Divulgação/Intelbras

A TP-Link Tapo C200 é um modelo bastante procurado pelos compradores. A câmera noturna grava em Full HD, além de oferecer rotatividade 360 graus para filmar todo o ambiente onde está instalada. Sua visão à noite não é tão aprimorada e alcança apenas nove metros, o que torna o modelo mais propício para ambientes internos. A tecnologia de detecção de movimento sempre envia um alerta para seu smartphone quando perceber algo estranho no cômodo. Esta opção é vista por cifras a partir de R$ 254.

Em relação à conectividade, a câmera noturna pode ser instalada por fios ou Wi-Fi. Para isso, é necessário baixar o aplicativo do aparelho e controlá-la à distância. Além disso, ela também pode ser controlada pelas assistentes de voz Alexa ou Google Assistente. Outra característica é o microfone, que permite falar e escutar quem está no ambiente. Na Amazon, os usuários deram nota 4,7 e muitos relatam sobre a alta qualidade da câmera noturna.

Prós: resolução Full HD, rotatividade 360º graus e conexão com assistente de voz

resolução Full HD, rotatividade 360º graus e conexão com assistente de voz Contras: preço mais elevado e curta distância para gravação noturna

6 de 7 TP-Link Tapo C200 traz rotatividade de 360 graus — Foto: Divulgação/TP-Link TP-Link Tapo C200 traz rotatividade de 360 graus — Foto: Divulgação/TP-Link

A Elsys ESC-WR3F filma em Full HD, além de oferecer rotatividade em 360 graus. A empresa informa que ela é indicada para ambientes internos. O infravermelho também tem tecnologia que detecta movimentos e envia avisos para o seu smartphone. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 273 para adquirir o produto.

Para instalá-la, é possível optar pelo cabeamento ou conexão via Wi-Fi. Além disso, a câmera noturna também pode ser controlada pelas assistentes de voz Alexa e Google Assistente. Inclusive, as imagens são espelhadas no celular ou na sua smart TV, basta baixar o aplicativo e fazer a configuração. Na Amazon, os usuários deram nota 4,1. Muitos relatam que apesar da câmera oferecer boas características, nem todas funcionam da maneira como deveria.

Prós: resolução Full HD, rotatividade 360º graus e conexão com assistente de voz

resolução Full HD, rotatividade 360º graus e conexão com assistente de voz Contras: preço elevado

7 de 7 Elsys ESC-WR3F oferece qualidade Full HD e traz conexão Wi-Fi — Foto: Divulgação/Elsys Elsys ESC-WR3F oferece qualidade Full HD e traz conexão Wi-Fi — Foto: Divulgação/Elsys

Produtos eletrônicos mais vendidos na Amazon Brasil em 2022