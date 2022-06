Capas para Galaxy A52: veja oito opções por preços a partir de R$ 41

O Galaxy A52 tem uma ampla seleção de capas disponíveis. Os cases servem tanto para proteção quanto para personalização do celular Samsung lançado em 2021 e podem ser encontrados em diversos modelos. Para o smartphone da fabricante sul-coreana, há desde as capinhas mais comuns, como a transparente ou a de silicone, até as mais sofisticadas, como a que também serve como carteira. Confira na lista a seguir oito opções de capas a partir de R$ 41 .

Para que não haja dúvidas sobre qual o modelo adequado de capa, confira antes as medidas do Galaxy A52. O dispositivo possui as seguintes dimensões: 159,9 x 75,1 x 8,4 mm (A x L x P).

2 de 10 Galaxy A52: sucessor do A51 tem câmera quádrupla — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy A52: sucessor do A51 tem câmera quádrupla — Foto: Divulgação/Samsung

1. Capinha transparente com películas (R$ 49)

3 de 10 Kit conta com a capinha transparente, uma película para a tela e outra para a câmera — Foto: Reprodução/Amazon Kit conta com a capinha transparente, uma película para a tela e outra para a câmera — Foto: Reprodução/Amazon

A capa transparente com conjunto de películas é uma opção acertada para quem quer proteger o Galaxy A52 por inteiro. A capinha tem os cantos reforçados e as películas protegem o módulo de câmeras, que está abrigado em um relevo no Galaxy A52, e a tela, parte mais exposta a riscos e impactos. O conjunto de capa e películas é vendido na Amazon por R$ 49.

2. Capa de silicone para A52 (R$ 49)

4 de 10 Capa de silicone para o Galaxy A52 — Foto: Reprodução/Amazon Capa de silicone para o Galaxy A52 — Foto: Reprodução/Amazon

Macia e emborrachada, a capa de silicone para o Galaxy A52 fornece proteção e aderência para manusear o celular. Também é um modelo procurado pela variedade de cores disponíveis, entre elas a amarela e a vermelha. É possível encontrar a capa de silicone em diversas tonalidades na Amazon por valores a partir de R$ 49.

5 de 10 Capinha carteira para Galaxy A52 — Foto: Reprodução/Amazon Capinha carteira para Galaxy A52 — Foto: Reprodução/Amazon

As capinhas de carteira são alguns dos modelos mais versáteis para proteção do celular. Este modelo para o Galaxy A52 leva vantagem por contar com compartimentos na parte interna e externa da capa. Além disso, o case oferece proteção 360° contra impactos, tem fecho magnético e pode ser utilizada como suporte para manter o aparelho na horizontal. Feita de material sintético que lembra o couro, esta capa é encontrada na Amazon por R$ 89.

6 de 10 Capa anti-impacto para o Galaxy A52 — Foto: Reprodução/Amazon Capa anti-impacto para o Galaxy A52 — Foto: Reprodução/Amazon

A capa anti-impacto para o Samsung Galaxy A52 é feita de policarbonato, um material plástico resistente a quedas. Além disso, a borda próxima à tela é elevada, o que garante proteção também para tela. Mas o diferencial da capa é o suporte metálico, que dá sustentação ao aparelho na horizontal e na vertical. A capa anti-impacto custa R$ 78 na Amazon.

5. Capinha com anel (R$ 62)

7 de 10 Capa com anel para Galaxy A52 — Foto: Reprodução/Amazon Capa com anel para Galaxy A52 — Foto: Reprodução/Amazon

A capa com anel para Galaxy A52 deve se destacar entre outros modelos pela combinação de cores, do prateado com o dourado, e das estampas com o anel, que dão um aspecto luxuoso à capinha. Tudo isso sem se esquecer da proteção. Feita de policarbonato, ela tem quatro variações de estampas que vão do marmoreado ao floral. É vendida por R$ 62.

6. Capinha com tampa para câmera (R$ 78)

8 de 10 Capinha com proteção para a câmera — Foto: Reprodução/Amazon Capinha com proteção para a câmera — Foto: Reprodução/Amazon

Como o módulo de câmeras do Galaxy A52 fica numa protuberância importante, pode ser uma boa ideia utilizar uma capa que proteja essa área. Esse é o diferencial da capa com tampa para a câmera. Basta deslizar a tampa para o lado para protegê-la de pancadas e riscos. O case também dispõe de aderência extra devido à textura do material. Está disponível na Amazon por R$ 78.

7. Capinha de silicone para A52 com estampas (R$ 62)

9 de 10 Capinha de silicone com estampas diversas — Foto: Reprodução/Amazon Capinha de silicone com estampas diversas — Foto: Reprodução/Amazon

Um das capas com o maior número de variações, o modelo estampado com pulseira é também uma das que vestem o maior número de aparelhos. Há estampas de cactos, dinossauros, floridas e malhadas para o Galaxy A52. A pulseira pode ser utilizada nas mãos, para dar firmeza no uso, ou no apoio do celular na horizontal. Essa capinha é vendida por R$ 62 na Amazon.

8. Capa com estampa de anime (R$ 41)

10 de 10 Capinha com estampa de anime — Foto: Reprodução/Amazon Capinha com estampa de anime — Foto: Reprodução/Amazon

Um modelo de capinha voltados para os fãs de anime . Feita de silicone com textura macia ao toque, ela vem com um chaveiro que combina com a estampa da capa. Essa capa sai por R$ 41 na Amazon. E caso a estampa não agrade, vale a pena buscar na Amazon estampas com outros animes.