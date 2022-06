Capa para Moto G41: veja 8 opções por preços a partir de R$ 23

O Moto G41 foi lançado pela Motorola em fevereiro e já conta com diversos modelos de cases disponíveis no mercado. As opções de capinhas para o celular com ficha técnica intermediária da começam em apenas R$ 23, como é o caso da capa transparente. Apesar disso, as opções podem chegar a R$ 120, como no caso do modelo feito de material sintético com visual que lembra o couro. Confira a seguir a lista com oito tipos de capas de proteção para o celular.