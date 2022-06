Carregador para iPhone: veja 6 opções para nunca ficar sem bateria

O carregador para iPhone é um acessório indispensável para que os compradores do celular da Apple não fiquem sem bateria. Como o smartphone não traz o dispositivo na caixa , este produto é um dos mais procurados no varejo online. Além do modelo original vendido pela marca da maçã, existem também diversos outros componentes disponíveis no mercado. Os itens com carregamento rápido ou compatível com a tomada do carro estão muito visados em tempos recentes. Confira abaixo uma lista de seis opções ofertadas por valores a partir de R$ 46 .

Vale lembrar que nem todos os carregadores são compatíveis com qualquer iPhone. Além disso, poucos contam com o cabo de dados incluído na caixa. Logo, os usuários devem ficar atento aos detalhes antes de fecharem a compra.

2 de 8 O carregador não vem na caixa desde o iPhone 12, lançado em 2020 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo O carregador não vem na caixa desde o iPhone 12, lançado em 2020 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

1. Carregador original Apple (R$ 191)

3 de 8 Carregador original para iPhone — Foto: Divulgação/Apple Carregador original para iPhone — Foto: Divulgação/Apple

A opção mais segura costuma ser o carregador original da Apple. Ainda que possam ser mais caros do que os dispositivos de outras marcas, os acessórios originais tendem a durar mais e garantir o bom funcionamento. A recomendação da marca da maçã é pela utilização do carregador e do cabo originais em conjunto, para que a performance seja preservada.

No caso de dúvidas, é possível checar se o item realmente é genuíno. Tanto o carregador de 5W quanto o de 20W são vendidos no site oficial da Apple por R$ 191.

2. Carregador rápido (R$ 105)

4 de 8 Carregador de 25W da Geonav — Foto: Reprodução/Amazon Carregador de 25W da Geonav — Foto: Reprodução/Amazon

O crescimento das baterias fez com que empresas como a Apple apresentassem telefones que conseguem carregar com mais agilidade. Por conta disso, a recarga rápida se tornou extremamente útil, dada a agilidade do processo. Os lançamentos mais recentes da Apple já contam com essa tecnologia embarcada. Aparelhos como o iPhone 12 e o iPhone 13 conseguem carregar até 50% da bateria em apenas 30 minutos.

Esse é o caso do carregador da Geonav, que chega aos 25W e pode beneficiar aparelhos mais antigos e mais novos. Até aparelhos preparados para o carregamento rápido, como o iPhone 13 Pro Max, que consegue utilizar até 27W, se beneficiam da potencia extra. O carregador de 25W custa R$ 105 na Amazon.

3. Carregador veicular (R$ 101)

5 de 8 Carregador veicular com duas portas para carregamento rápido da Geonav — Foto: Reprodução/Amazon Carregador veicular com duas portas para carregamento rápido da Geonav — Foto: Reprodução/Amazon

O carregador veicular é um tipo de carregador portátil. Sua principal utilidade ocorre em veículos que não dispõem de entradas USB. Assim, basta conectá-lo na saída 12V (o antigo acendedor de cigarros) que ainda aparece em alguns veículos. Deste modo, o dispositivo utiliza a energia da bateria do carro.

Em geral, as tomadas veiculares fornecem 12V a 24V, e podem ser convertidos gerando carregamento rápido até em veículos. É o caso do carregador Superpower Duo, da Geonav, que oferece duas tomadas de carregamento, com 18W (USB) e 20W (USB-C). O modelo é útil para ser utilizado em viagens ou em longas jornadas de transito, para motoristas de aplicativos, por exemplo. O carregador duplo da Geonav custa R$ 101.

4. Carregador por indução com imã (R$ 46)

6 de 8 Carregador Magsafe para iPhone — Foto: Reprodução/Amazon Carregador Magsafe para iPhone — Foto: Reprodução/Amazon

Criado ainda em 2006 pela Apple, o sistema MagSafe utiliza o magnetismo para conexão entre o iPhone e acessórios, dentre os quais se destaca o carregador. O sistema dá mais segurança ao carregamento por indução. No caso do carregador, o conjunto de ímãs do aparelho se conecta com a parte de trás do iPhone. Isso permite realizar o carregamento, mesmo que o celular faça uso de capinhas, desde que sejam apropriadas para MagSafe.

Além do modelo original, vendido no site da Apple por R$ 484, há também outras opções mais em conta no mercado. Um deles é vendido por R$ 46 na Amazon.

É importante mencionar que nem todos os iPhones são compatíveis com MagSafe. Em seu site oficial, a Apple lista apenas o iPhone 12 e o iPhone 13.

5. Estação de carregamento (R$ 201)

7 de 8 Estação de carregamento sem fio para iPhones, Airpods e Apple Watches. — Foto: Reprodução/Amazon Estação de carregamento sem fio para iPhones, Airpods e Apple Watches. — Foto: Reprodução/Amazon

A estação de carregamento é uma opção para quem busca opções mais robustas para carregamento de todo o sistema Apple. Nesse caso, a estação de carregamento da UUTO pode ser a solução, já que conta com três bases para carregar por indução e uma entrada USB-C na parte de trás. Com isso, até quatro dispositivos podem fazer uso da estação de carregamento ao mesmo tempo. É possível encontrar diversos formatos de estação de carregamento, mais compactos ou espaçosos.

A estação conta com chip integrado para proteção contra oscilações de tensão da rede e controle de temperatura. A ressalva fica por conta das duas bases superiores, que contam com o sistema de carregamento por indução com imãs, no mesmo formato do MagSafe. Assim, a segurança da base é garantida pelo magnetismo da peça, e só devem pode utilizada com smartphones lançados a partir do iPhone 12. A estação de carregamento custa R$ 201.

6. Dock de carregamento (R$ 113)

8 de 8 Dock para carregamento do iPhone — Foto: Reprodução/Amazon Dock para carregamento do iPhone — Foto: Reprodução/Amazon

O dock é nada mais do que uma estação para organizar os carregadores dos dispositivos Apple. O usuário deve encaixar os cabos e deixar apenas o plugue Lightning à mostra para o iPhone ou dispositivos como os AirPods. É possível também acoplar a base de indução para carregamento do Apple Watch. Mas é preciso deixar claro que a base não conta com carregadores ou cabos, e tem a função de organizar e proteger os dispositivos Apple.

Esta é uma opção elegante para organizar a área de trabalho e esconder a quantidade de cabos, uma vez que centraliza tudo em uma só base. Trata-se de uma opção alternativa às bases por indução, pois prioriza os carregadores individuais e exibe os aparelhos para utilização mesmo enquanto carregam. Feito de silicone macio ao toque e disponível apenas na cor preta, o Dock de carregamento 3 em 1 da Domary é vendido por R$ 113 na Amazon.

