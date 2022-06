CBLOL 2022: veja escalações oficiais dos times para o 2º Split

1 de 11 Confira as escalações das equipes para a segunda etapa do CBLOL 2022 — Foto: Divulgação/CBLOL Confira as escalações das equipes para a segunda etapa do CBLOL 2022 — Foto: Divulgação/CBLOL

👉 Quantos campeões têm no LOL? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Flamengo Los Grandes

Uma das principais novidades para a segunda etapa do CBLOL 2022 é a chegada da Los Grandes. A organização de Rodrigo "El Gato" Fernandes, bastante conhecida por atuar no cenário competitivo de Free Fire, comprou 20% da Simplicity Brasil, empresa que faz a gestão do Flamengo Esports, para atuar no League of Legends também. Por sinal, o nome "Flamengo Los Grandes" é temporário e deverá se tornar apenas "Los Grandes" já em 2023.

Sua line-up de estreia terá poucas mudanças em relação à primeira etapa. O destaque fica para a saída do topo Felipe "Boal" Boal e as contratações do topo Rodrigo "Tay" Panisa, que estava na LOUD, e do caçador sul-coreano Kim "Geum go" Seung-ho, que não atuava profissionalmente desde março de 2021.

Escalação do Flamengo Los Grandes

Topo: Rodrigo “Tay” Panisa

Caçador: Seungho “Geum go” Kim

Meio: Arthur “Tutsz” Machado

Atirador: Luiz Felipe “Flare” Lobo

Suporte: Wonyoung "Kuri" Choi

Técnico: Guilherme “Snowlz” Neves

Técnico: Marcelo “Riyev” Carrara

Escalação do Flamengo Los Grandes Academy

Topo: Cleber “SuperCleber” Nantes

Topo: Giovani “Mito” Baldan

Caçador: Gustavo “Sting” Dirami

Caçador: Rodrigo “Ancrath” Montrezol

Caçador: Wyllian “asta” Adriano

Atirador: Otávio “kksh” Alves

Suporte: Gabriel “Bounty” Donner

Suporte: Leonardo “Gyeong” Lima

Técnico Academy: Leone “Patron” Patron

Técnico Academy: César “jUc” Barbosa

2 de 11 Los Grandes compra parte da Simplicity e entra no CBLOL junto ao Flamengo Esports — Foto: Divulgação/Los Grandes Los Grandes compra parte da Simplicity e entra no CBLOL junto ao Flamengo Esports — Foto: Divulgação/Los Grandes

FURIA Esports

Na primeira etapa do CBLOL 2022, a FURIA Esports montou uma equipe com grandes estrelas do cenário brasileiro de League of Legends. No entanto, mesmo com a força de sua line-up, tida como uma das favoritas ao título, a FURIA encerrou sua campanha na quarta colocação. Apesar do resultado abaixo do esperado, a organização seguiu acreditando no projeto e manteve todos os jogadores para disputar a segunda etapa. Vale destacar que todos realizaram um bootcamp na Coreia do Sul durante o intervalo entre as duas etapas.

Escalação da FURIA Esports

Topo: Francisco “fNb” Miranda

Caçador: Filipe “Ranger” Brombilla

Meio: Bruno “Envy” Farias

Atirador: Lucas “Netuno” Flores

Suporte: Ygor “RedBert” Freitas

Técnico: Lucas “Maestro” Pierre

Técnico: Luiz Carlos “Onmeta” Junior

Escalação da FURIA Esports Academy

Topo: Luidy “Zemnas” Tanno

Caçador: Gabriel “Goot” Luz

Caçador: Vinícius “StineR” Corrêa

Meio: Eduardo “Elicit” Rocha

Meio: Gabriel “Fuuu” Furuuti

Atirador: Leonardo “Improve” Sampaio

Suporte: Vinicius “zay” Viana

3 de 11 FURIA manteve o mesmo elenco da primeira etapa — Foto: Divulgação/FURIA FURIA manteve o mesmo elenco da primeira etapa — Foto: Divulgação/FURIA

INTZ

A INTZ chega para a segunda etapa após ficar na última colocação no 1° Split e carregar o histórico de nunca chegar aos playoffs do CBLOL desde o começo das franquias. Para tentar mudar esse cenário, a INTZ manteve na titularidade apenas o atirador Micael "micaO" Rodrigues e o caçador Yan "Yampi" Petermann. Ao lado da dupla, jogarão o topo Leonardo "Hidan" Santos, o meio Júlio "NOsFerus" César Cruz e o suporte Luan "Jockster" Cardoso, que já foi campeão brasileiro de 2015 e de 2016 ao lado de micaO.

Titulares na primeira etapa, William "Tyrin" Portugal e João "Kick" Rosas devem atuar pela Academy. O suporte neozelandês Daniel "Decoy" Ealam deixou a organização e também anunciou uma pausa em sua carreira.

Escalação da INTZ

Topo: Leonardo “Hidan” Borré

Caçador: Yan “Yampi” Petermann

Meio: Júlio Cesar “NOsFerus” Cruz

Atirador: Micael “micaO” Rodrigues

Suporte: Luan “Jockster” Cardoso

Técnico: Alexander “Abaxial” Haibel

Técnico: Franklin "Aoshi" Coutinho

Escalação da INTZ Academy

Topo: William “Tyrin” Portugal

Caçador: Leonardo “Soweto” de Alencar

Meio: Murillo “Muja” Oyama

Atirador: Gabriel “Juzo” Nishimura

Atirador: Gustavo “Hanor” Yokota

Suporte: Igor “Yuki” Kamiya

Suporte: João Vitor “Kick” Rosas

Suporte: Vinícius “Woodboy” Hartmann

Técnico Academy: Allan "Strazzi" Reveriego

Técnico Academy: Guilherme "Mills" Conti

4 de 11 Veterano micaO tentará ajudar a INTZ a se reerguer — Foto: Reprodução/INTZ Veterano micaO tentará ajudar a INTZ a se reerguer — Foto: Reprodução/INTZ

KaBuM! Esports

A KaBuM! fez apenas uma mudança na sua line-up titular: saiu o atirador David "Disave" Chaves e entrou Igor "DudsTheBoy" Lima, que jogou a primeira etapa na LOUD. De resto, a equipe permanece a mesma que chegou à terceira colocação na primeira etapa. O destaque fica para os sul coreanos Lee "Parang" Sang-won e Na "Wiz" Yoo-joon, que já foram campeões pela KaBuM em 2020.

Escalação da KaBuM! Esports

Topo: Sangwon “Parang” Lee

Caçador: Yujun “Wiz” Na

Meio: Bruno “Hauz” Felberge

Atirador: Igor “DudsTheBoy” Homem

Suporte: Gabriel “Scuro” Scuro

Técnico: Jean “Nuddle” Caron

Técnico: André “ti0ben” Martinez

Escalação da KaBuM! Academy

Topo: Emanuel “Rusty” Souza

Caçador: Artur “Scary” Scalabrin

Meio: Diogenes “Dioge” Barbosa

Meio: João “Titeito” Sobreira

Atirador: Gabriel “Stankie” Fernandes

Suporte: Gabriel “Scuro” Scuro

Suporte: Guilherme “Guigs” Soares

Técnico Academy: Rodrigo “Medina” Cunha

5 de 11 KaBuM! muda apenas o atirador para o 2° Split do CBLOL 2022 — Foto: Divulgação/CBLOL KaBuM! muda apenas o atirador para o 2° Split do CBLOL 2022 — Foto: Divulgação/CBLOL

Liberty

A Liberty é outra equipe que realizou apenas uma alteração em sua escalação titular. O suporte Willyan "Wos" Bonpam deixou a equipe e deu lugar para Alexandre "Cavalo" Fernandes, que subiu da Academy. A Liberty chegou à quinta colocação na primeira etapa e manterá a mesma base, salvo a mudança no suporte, para tentar conquistar seu primeiro título de CBLOL.

Escalação da Liberty

Topo: Thiago “KiaRi” Campos

Caçador: Pedro “Disamis” Cavalcante

Meio: Marcos “Krastyel” Ferraz

Atirador: Pedro “Matsukaze” Gama

Suporte: Alexandre "Cavalo" Fernandes

Técnico: Rodrigo “Kalec” Rodrigues

Técnico: Leonardo “Alocs” Belo

Escalação da Liberty Academy

Topo: Arthur “SkB” Camilo

Topo: Yuri “Yupps” Petermann

Caçador: Luciano “Drake” Junior

Meio: Nélio “Thunder” Junior

Meio: Washington “Washin” Wu

Atirador: Raphael “RAV3N” Sancio

Suporte: Pedro “scamber” Lemos

6 de 11 Liberty também vai com apenas uma mudança para a segunda etapa — Foto: Divulgação/CBLOL Liberty também vai com apenas uma mudança para a segunda etapa — Foto: Divulgação/CBLOL

LOUD

Uma contratações que mais chamou a atenção para a segunda etapa foi realizada pela LOUD. Destaque da Miners na primeira etapa de 2022 e vice-campeão pela Rensga Esports em 2021, o caçador Park “Croc” Jong-hoon substitui Rodrigo "Tay" Panisa para tentar ajudar a equipe a se recuperar após não conseguir se classificar para os playoffs na etapa anterior. A LOUD também precisou suprir a ausência de Igor "DudsTheBoy" Lima e subiu Diego “Brance” Amaral da Academy.

Escalação da LOUD

Topo: Leonardo “Robo” Souza

Caçador: Park “Croc” Jong-hoon

Meio: Thiago “tinowns” Sartori

Atirador: Diego “Brance” Amaral

Suporte: Denilson “ceos” Oliveira

Técnico: Gabriel “Von” Barbosa

Técnico: Lucas “BeellzY” Spinola

Escalação da LOUD Academy

Topo: Gabriel “Makes” Nemeth

Caçador: Gustavo “enel1” Hayashi

Caçador: Samuel “Samkz” Pereira

Meio: Lucas “Aithusa” Mantese

Atirador: Pedro “Beenie” Rodrigues

Suporte: Victor “Vahvel” Vieira

Técnico Academy: Mayoah “Samyy” Samson

7 de 11 Equipe da LOUD na segunda etapa do CBLOL 2022 — Foto: Divulgação/LOUD Equipe da LOUD na segunda etapa do CBLOL 2022 — Foto: Divulgação/LOUD

Miners

A Miners disputará o 2° Split do CBLOL 2022 com duas mudanças. Como Park “Croc” Jong-hoon deixou a equipe, a Miners optou por subir da Academy o caçador Hugo “Hugato” Dias. Por sinal, quem deve jogar como caçador na Miners Academy é Thulio “SirThulio” Feitosa, bicampeão do CBLOL pela paiN Gaming em 2013 e em 2015. Até então, SirT vinha atuando somente como treinador da equipe Academy.

A segunda alteração na line-up principal acontece na rota inferior. O suporte Gabriel Gomes "Hawk" de Araújo deixou a Miners e deu lugar para o sul-coreano JaeHyun “Sive” Oh, que atuará ao lado do atirador Marcelo “Celo” Ferreira.

Escalação da Miners

Topo: Sumin “DoRun” Lee

Caçador: Hugo “Hugato” Dias

Meio: Ruan “Anyyy” Cardoso

Atirador: Marcelo “Celo” Ferreira

Suporte: JaeHyun “Sive” Oh

Técnico: Iago “Politico” Cerqueira

Técnico: Diego “Sephis” Alencar

Escalação da Miners Academy

Topo: André “Eradan” dos Santos

Topo: Carlos “Reversed” Oliveira

Caçador: Thulio “SirThulio” Feitosa

Meio: Elvis “Piloto” Vergara

Atirador: Douglas “Raiden” Santos

Atirador: Matheus “Drop” Herdy

Suporte: João “Griba” Grzybowski

Técnico Academy: Erick “furyz” Susin

Técnico Academy: Bruno “BP1” Pombal

8 de 11 DoRun, Anyyy e Celo são os remanescentes da Miners do 1° Split de 2022 — Foto: Divulgação/CBLOL DoRun, Anyyy e Celo são os remanescentes da Miners do 1° Split de 2022 — Foto: Divulgação/CBLOL

paiN Gaming

Vice-campeã da primeira etapa, a paiN Gaming optou por não fazer alterações em sua line-up. Os Tradicionais ainda tentam acabar com o mito de que não conquistam títulos de CBLOL sem a presença do atirador e ídolo Felipe "brTT" Gonçalves, que está inativo do cenário competitivo desde o final da segunda etapa de 2021. Até o momento, são três títulos nacionais (2013, 2015 e 2021) e todos com brTT jogando na rota inferior.

Escalação da paiN Gaming

Topo: Euiseok “Wizer” Choi

Caçador: Marcos “CarioK” Oliveira

Meio: Matheus “dyNquedo” Rossini

Atirador: Matheus “Trigo” Nobrega

Suporte: Yan “Damage” Sales

Técnico: João Pedro “Dionrray” Barbosa

Técnico: Shin “Xero” Hyeok

Escalação da paiN Academy

Topo: Mateus “SkyBart” Neves

Caçador: Kevin “Anato” Castro

Caçador: Lucas “accez” Miranda

Meio: Matheus “Blacky” Lessa

Meio: Thiago “Qats” Augusto

Atirador: Julio “Juliera” Henrique

Suporte: Fábio “ProDelta” Marques

Técnico Academy: Matheus “Sarkis” Guimarães

9 de 11 paiN Gaming manteve a mesma escalação da primeira etapa para buscar seu tetracampeonato — Foto: Divulgação/CBLOL paiN Gaming manteve a mesma escalação da primeira etapa para buscar seu tetracampeonato — Foto: Divulgação/CBLOL

RED Canids Kalunga

Atual campeã do CBLOL, a RED Canids Kalunga também manteve seus jogadores campeões e que representaram o Brasil no Mid-Season Invitational (MSI) 2022. Porém, a Matilha fez a contratação do topo Felipe "Boal" Boal, que atuou no Flamengo Esports na etapa passada. Não se sabe ao certo se ele será o titular ou se irá dividir a responsabilidade da rota superior com Guilherme "Guigo" Ruiz, que vinha jogando na função até então.

Escalação da RED Canids Kalunga

Topo: Felipe “Boal” Boal

Topo: Guilherme “GUIGO” Ruiz

Caçador: Gabriel “Aegis” Lemos

Meio: Adriano “Avenger” Perassoli

Meio: Daniel “Grevthar” Ferreira

Atirador: Alexandre “TitaN” Lima

Suporte: Gabriel “JoJo” Dzelme

Técnico: Calisto “COELHO” Rabaiolli

Técnico: Lucas “k0ga” Godoy

Escalação da RED Academy

Topo: Breno “niN” Medeiros

Topo: Norberto “Betão” Motta

Caçador: Lucas "Luuukz" Higashi

Caçador: Ronald “Dizin” Silva

Meio: Leandro “Leleko” Hideki

Atirador: Bárbara “Jime” Prado

Atirador: Matheus “Morttheus” Motta

Suporte: Luis Gustavo “Telas” Lima

Técnico Academy: Kenzo “Mitohara” Uehara

Técnico Academy: Caio “lanterninho” Felippe

10 de 11 Atual campeã, RED Canids defenderá o título no 2° Split — Foto: Reprodução/Riot Games Brasil Atual campeã, RED Canids defenderá o título no 2° Split — Foto: Reprodução/Riot Games Brasil

Rensga Esports

A Rensga teve uma situação atípica na primeira etapa, onde se viu obrigada a fazer muitas alterações durante a competição por conta do desempenho abaixo do esperado. Os Cowboys, então, surpreenderam ao contratar os sul-coreanos Shin "Trap" Seung-min e Kim "Mocha" Tae-gyeom, e subir da Academy Yudi "NinjaKiwi" Miyashiro. O time melhorou bastante, mas não teve tempo suficiente para beliscar uma vaga nos playoffs. Mesmo assim, a Rensga acreditou no potencial da equipe e manterá os mesmos jogadores no 2° Split.

Escalação da Rensga Esports

Topo: Seungmin "Trap" Shin

Caçador: Gustavo “Minerva” Alves

Meio: Bruno “Goku” Miyaguchi

Atirador: Yudi “NinjaKiwi” Miyashiro

Suporte: Kim "Mocha" Taekyeom

Técnico: Ahmet “Nova” Yilmaz

Técnico: Lucas “Khorn” Teixeira

Escalação da Rensga Academy

Topo: César “Zecs” Berteli

Caçador: Leonardo “Erasus” Faria

Caçador: Lucas “LRK” Quero

Meio: Daniel “evr0t” Franco

Atirador: João “EMBAIXADOR” Sobreira

Atirador: Victor “Vitin” Ruiz

Suporte: Giuliano “Mido” Inazawa

Técnico Academy: Mateus “Mewkyo” Ferraz

11 de 11 Trap, Mocha e NinjaKiwi chegaram na equipe titular no meio do 1° Split e quase levaram a Rensga para os playoffs — Foto: Divulgação/Rensga Esports Trap, Mocha e NinjaKiwi chegaram na equipe titular no meio do 1° Split e quase levaram a Rensga para os playoffs — Foto: Divulgação/Rensga Esports