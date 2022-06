Cinco 'perrengues' que todo mundo já passou no Uber e como resolver

Boa parte dos passageiros da Uber pelo menos uma vez já passou por um problema típico de usar o app de viagens, disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ). Não encontrar carros disponíveis para a corrida, pagar o dobro do valor inicial e não ter a viagem encerrada assim que sai do carro são alguns dos problemas que usuários podem encontrar ao utilizar o serviço com frequência. Por isso, o TechTudo reuniu cinco situações que todo mundo já passou na Uber e como você pode evitá-las (ou consertá-las, se for o caso).

1 de 6 Lista reúne perrengues clássicos que todo passageiro da Uber já deve ter passado; confira — Foto: Divulgação/Unsplash (by Charles Deluvio) Lista reúne perrengues clássicos que todo passageiro da Uber já deve ter passado; confira — Foto: Divulgação/Unsplash (by Charles Deluvio)

Uber não mostra valor da corrida: como resolver? Descubra no Fórum do TechTudo

1. Pegar tarifa dinâmica que duplicou o preço da corrida

É muito provável que pelo menos em algum momento você tenha solicitado uma corrida no app da Uber apenas para encontrar o valor no dobro do normal por causa da tarifa dinâmica. A modalidade entra em vigor quando a demanda por viagens no aplicativo aumenta consideravelmente - como na hora do rush ou quando começa a chover, por exemplo.

Quando o preço dinâmico é aplicado, o valor das viagens se multiplica de acordo com uma variável, que flutua conforme a demanda de cada localidade. Então, se ao solicitar uma corrida o mapa estiver na cor vermelha, significa que o usuário pagará valores mais altos do que o de costume.

Para tentar "driblar" esse problema, o usuário pode tentar refazer o processo de solicitação de corrida várias vezes, até que o preço do dinâmico fique um pouco menor. Outra dica, se possível, é aguardar mais alguns minutos para, então, pedir por um carro.

2 de 6 Veja o alerta de preço dinâmico no Uber — Foto: TechTudo Veja o alerta de preço dinâmico no Uber — Foto: TechTudo

2. Ter a corrida cancelada após motorista perguntar o destino

Ter uma corrida cancelada depois do motorista perguntar o destino final do passageiro pelo chat era um problema frequente na plataforma. Isso porque a empresa de transporte só mostrava o endereço final ao condutor parceiro após o início da viagem. A alternativa que eles encontravam, então, era de perguntar pelo local diretamente para o passageiro, o que muitas vezes gerava o cancelamento da corrida e dificultava a viagem.

Após atualização no app, a Uber agora mostra ao motorista o endereço de destino antes que ele tenha aceitado a corrida, o que diminuiu a prática e melhorou a experiência de uso do serviço para ambas as partes.

3 de 6 Alguns motoristas do Uber e da 99 estariam aplicando golpes em passageiros — Foto: Divulgação/Uber Alguns motoristas do Uber e da 99 estariam aplicando golpes em passageiros — Foto: Divulgação/Uber

3. Não conseguir carros disponíveis

Não encontrar motoristas e carros disponíveis, principalmente em localidades mais remotas ou em viagens solicitadas durante a madrugada, pode ser uma preocupação para os passageiros. Por isso, é preciso contar com um plano B para poder voltar para casa tarde da noite ou ainda ir até um local em que não possa chegar atrasado.

A dica, então, é buscar por apps de corrida particular alternativos, como a 99, ou mesmo optar por apps voltados para trajetos com transporte público, como o Moovit.

4. Motorista não encerrou a viagem após chegar ao destino final

Problemas envolvendo o não encerramento de viagens e aumento do valor da corrida é outro que muitos usuários podem ter vivenciado. No Twitter, é possível encontrar com facilidade casos que reportem esse tipo de situação. Um usuário da rede social, por exemplo, apontou que uma corrida que inicialmente custaria R$ 19 acabou saindo por R$ 69 após o motorista não encerrar a viagem (veja reclamações abaixo).

O ideal nesses casos é entrar em contato direto com a empresa. Antes de confirmar a viagem, o aplicativo mostra o preço estimado da corrida. Caso ache que o valor final tenha ultrapassado demais, peça para a Uber revisar o preço. Para isso, basta acessar o perfil no app e, em seguida, tocar em "Ajuda". Então, selecione a corrida em que teve problemas e, depois, vá em "Relatar um problema com essa viagem". Na tela seguinte, toque em "Solicitar ajuda com viagens" e em "Revisar minha tarifa".

Além disso, para evitar preços exorbitantes no app, pode valer a pena checar se a tarifa está dinâmica antes de solicitar a corrida. Outra boa dica é conferir se o destino selecionado realmente é o correto.

4 de 6 Localização em tempo real da corrida pode ser compartilhada no Uber — Foto: Divulgação/Pexels Localização em tempo real da corrida pode ser compartilhada no Uber — Foto: Divulgação/Pexels

5. Motorista não veio te buscar e não cancelou a viagem

Passageiros no site Reclame Aqui informaram má conduta de alguns dos motoristas do app de viagens. Segundo os relatos, há situações em que os motoristas se afastaram do local de partida ou ficaram parados no mesmo ponto, sem se mover, para forçar o passageiro a cancelar a viagem. Dessa forma, o usuário, que não tinha interesse em interromper a corrida, acaba por pagar a taxa de cancelamento - que o condutor ainda recebe mesmo sem realizar o trajeto.

Em situações como essa, o passageiro pode reportar o acontecimento à Uber, na aba "Relatar um problema com essa viagem". De acordo com o site Reclame Aqui, os problemas relacionados ao motorista não ir buscar o passageiro costumam ser resolvidos com a Uber com o oferecimento do valor da taxa em crédito para realizar outras viagens.

Por isso, quando solicitar uma corrida e ela for aceita, confira a avaliação do motorista e os feedbacks deixados por outros passageiros. Ainda, pode ser útil entrar em contato com o condutor através do chat para saber se ele realmente virá te buscar.

5 de 6 Uber pedirá selfie para usuários que não tiverem dados de pagamento digital cadastrados — Foto: Divulgação/Uber Uber pedirá selfie para usuários que não tiverem dados de pagamento digital cadastrados — Foto: Divulgação/Uber

Como reportar situações à Uber pelo aplicativo?

No perfil do usuário, há um banner de "Ajuda". Ao tocar sobre ele, o app exibirá uma lista com vários tópicos úteis. Para informar à empresa sobre alguma situação, selecione a opção "Problemas com uma viagem específica e reembolso". Em seguida, escolha a viagem que deseja relatar o problema.

Então, na parte de "Ajuda", vá em "Solicitar ajuda com viagens". Feito isso, uma nova lista referente a alguns tipos de problemas será exibida. Escolha a situação que mais parece com a sua queixa e reporte ao aplicativo.

6 de 6 Aba "Ajuda" exibe lista com possíveis problemas para seguir com o relato — Foto: Reprodução/Marcela Franco Aba "Ajuda" exibe lista com possíveis problemas para seguir com o relato — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Com informações de Uber e Reclame Aqui (1 e 2)

Veja também: Como conseguir códigos de descontos no Uber, Cabify e 99POP