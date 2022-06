Cinco sites para ler mangá online

É possível ler mangás online por meio de uma série de plataformas. Além de disponibilizarem diversas histórias gratuitas, sites como Crunchyroll e Shonen Jump também oferecem planos de assinatura que dão acesso a um acervo digital completo. Com um catálogo bem amplo, essas plataformas disponibilizam conteúdos em diferentes idiomas, permitindo que fãs de diferentes locais do mundo consigam ler suas publicações favoritas e acompanhar personagens icônicos online, muitas vezes sem pagar nada por isso.

A lista abaixo reúne cinco opções de plataformas para ler mangá na Internet. Confira as funcionalidades de cada uma delas, bem como os idiomas aos quais oferecem suporte, catálogos, preços e planos de assinatura, e descubra qual o melhor site para ler mangá de graça.

1. Comic Walker

Comic Walker (https://comic-walker.com/) é um site japonês para ler mangá online de graça. Os conteúdos da plataforma não estão disponíveis em português, mas é possível encontrá-los em inglês, japonês ou francês. O catálogo é amplo e contém uma série de títulos, como Azuka, Gundama, Miku-Pack e muito mais. Para conferir o que está em alta no site, basta ir até o ranking.

Não é preciso fazer login para ler os conteúdos. Porém, fãs que realizarem o cadastro gratuito podem deixar registrado seus mangás favoritos e receber notificações sobre os lançamentos que chegarão ao site. Vale ressaltar que alguns mangás que ficam disponíveis por tempo limitado.

2. Shonen Jump

O Shonen Jump (https://www.viz.com/shonenjump/) é outra opção para ler mangá online. No entanto, é necessário pagar para ter acesso aos conteúdos: a primeira semana é gratuita, mas, após esse período, a assinatura custa US$ 1,99 por mês (cerca de R$ 9,50, em conversão direta). Além da web, o serviço também está disponível em aplicativo para celulares Android ou iPhone (iOS). A plataforma permite que o usuário desbloqueie até 100 capítulos diariamente do catálogo, que possui mais de 15 mil capítulos de mangá.

Entre as histórias mais famosas disponíveis no catálogo estão: Dragon Ball Super, Boruto: Naruto Next Generations, One Piece, Jujutsu Kaisen, My Hero Academia e Chainsaw Man, todas em inglês. O site também conta com o blog da Shonen Jump, além de um calendário que exibe os lançamentos mais recentes.

3. Book Walker

Além de disponibilizar mangás grátis, o Book Walker (https://global.bookwalker.jp/) também conta com títulos pagos. As histórias estão disponíveis em inglês ou japonês, e os fãs podem ler na web ou no aplicativo, acessível em celulares com Android e iOS. Para fazer o download e ler os conteúdos, é preciso criar uma conta, de forma gratuita.

Não existe um plano ou assinatura no Book Walker, já que o preço varia de acordo com cada mangá. O serviço inclui editores populares, como Viz, Kodansha e Yen. Entre os títulos de maior destaque estão Attack on Titan e No Game No Life.

Conhecido por seu amplo catálogo de animes, o Crunchyroll (https://www.crunchyroll.com/pt-br) também oferece diversos mangás grátis. O conteúdo, que está em inglês, ainda pode ser acessado via aplicativo para Android ou iPhone (iOS). A plataforma libera muitas histórias gratuitamente, mas para ter acesso ilimitado ao acervo de mangás e animes é preciso fazer uma assinatura.

Há planos de R$ 25 ou R$ 32 ao mês que dão, igualmente, acesso ao catálogo completo de mangás do Crunchyroll. As histórias ficam disponíveis assim que são publicadas no Japão. A diferença entre as assinaturas é que, na primeira, os fãs têm apenas uma tela para assistir animes; na segunda são disponibilizadas até quatro telas simultâneas, com a possibilidade de visualização offline. Entre os títulos mais famosos estão: Orange, Attack on Titan e Genshin Impact.

5. Comixology

Mais uma maneira de ler mangás na web é por meio do site Comixology (https://www.amazon.com/kindle-dbs/comics-store/home/), que pertence à Amazon. Também é possível acessar as histórias no aplicativo, disponível Android e iPhone (iOS), e lê-las em um aparelho Kindle. Há uma série de títulos conhecidos pelos fãs, como Lone Wolf and Cub, Fairy Tail, Sherlock Bones e The Seven Deadly Sins, todos em inglês.

Um dos diferenciais do serviço é o Comixology Unlimited, assinatura que custa US$ 5,99 por mês (cerca de R$ 28) e que dá acesso a mais de 2400 mangás. A plataforma também conta com outros mangás à venda, para os que não desejam assinar o plano pago ou não encontraram determinados títulos inclusos na modalidade premium.

