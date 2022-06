Como assistir ao Globoplay de graça? 6 perguntas e respostas sobre o serviço

O Globoplay é a plataforma de streaming do Grupo Globo que oferece conteúdos da própria emissora, transmissões ao vivo, séries e filmes nacionais e internacionais. O serviço está disponível para computadores, celulares Android e iPhone ( iOS ), além de smart TVs e outros dispositivos de mídia. Para ter acesso ao catálogo completo, é preciso fazer uma assinatura, mas alguns conteúdos são liberados de graça para não-assinantes. Na lista a seguir, o TechTudo esclarece seis perguntas comuns sobre o Globoplay . Veja como assinar o serviço, quantas telas a assinatura oferece e como baixar e assistir na TV e no Fire Stick, entre outras dúvidas.

1. Como assinar o Globoplay?

É possível assinar o Globoplay pelo computador e pelo aplicativo para celular. No PC, basta acessar a Vitrine Globo (vitrine.globo.com) e escolher o plano desejado — além da assinatura tradicional, há o pacote “+ Canais Ao Vivo” e combos com Telecine, Combate, Disney+, entre outras opções. Depois, selecione “Quero assinar”, faça login ou crie uma Conta Globo e preencha os dados de pagamento, o que pode ser feito com cartão de crédito, débito ou Mercado Pago.

Pelo celular, basta abrir o aplicativo Globoplay no Android ou iPhone (iOS), tocar no ícone de avatar e no botão “Seja Assinante”. Em seguida, o usuário deve escolher o plano desejado e seguir o fluxo de assinatura, fazendo login com a Conta Globo e preenchendo os dados de pagamento. Além dos métodos convencionais, o streaming também aceita Apple Pay ou Google Pay.

O Globoplay pode ser assinado em todo o Brasil e também nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, Japão e alguns países da Europa. No exterior, a assinatura deve ser feita pelo celular, via Google Play Store ou App Store.

2. Como baixar e assistir ao Globoplay na TV?

Assim como no celular, é preciso baixar o Globoplay na loja de aplicativos da televisão para acessar os conteúdos. Após o download, o usuário deve logar no streaming, ação que pode ser feita de duas maneiras, a depender do fabricante. Em um dos casos, é preciso digitar seu login e senha do Globoplay (ou seja, sua Conta Globo) diretamente na televisão, usando o controle remoto. Após isso, o streaming será ativado automaticamente.

Em outros sistemas operacionais, o usuário visualizará um QR Code na tela da televisão. Então, será necessário fazer a leitura do código usando a câmera do celular. Em seguida, basta entrar na Conta Globo pelo celular e digitar o código exibido na tela da TV para sincronizar os dispositivos. Depois do ajuste, o login será realizado automaticamente e já será possível assistir ao Globoplay na televisão.

3. Como assistir ao Globoplay de graça?

O Globoplay libera conteúdos de graça para não-assinantes, como programas de jornalismo, esportes, variedades, trechos de novelas e reality shows, além de alguns conteúdos da TV Globo e do Canal Futura, que é gratuito em todo o território brasileiro. Para isso, basta fazer login na plataforma usando uma Conta Globo, que pode ser criada gratuitamente. Em algumas ocasiões, a ferramenta também libera acesso grátis a episódios selecionados de novelas e séries.

Também é possível assistir à programação da TV Globo ao vivo e gratuitamente pelo Globoplay. Segundo a plataforma, a transmissão é liberada 24 horas por dia em diferentes cidades do Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, Rondônia, Santa Catarina e São Paulo, além do Distrito Federal.

4. Como instalar Globoplay no Fire Stick?

Assim como nas smart TVs, é necessário baixar o aplicativo do Globoplay na loja de apps do aparelho. Depois, basta clicar em “Entrar” e escanear o QR Code exibido na tela usando um smartphone. Feito isso, é preciso fazer login com a Conta Globo e sincronizar os dispositivos usando o código alfanumérico exibido na tela. A liberação é feita imediatamente.

O procedimento é semelhante em outros dispositivos de mídia, como Roku e Android TV. No Chromecast, por sua vez, é necessário baixar o aplicativo do streaming no celular e transmitir os vídeos desejados por meio de um ícone de transmissão existente no player.

5. Quantas telas oferece o Globoplay?

A assinatura do Globoplay permite que até cinco aparelhos transmitam vídeos simultaneamente. Isso significa que uma mesma Conta Globo pode reproduzir conteúdos ao mesmo tempo em até cinco aparelhos distintos, sejam eles celulares, televisores ou computadores. O recurso é útil para que pessoas de uma mesma família consiga assistir a programas diferentes em um mesmo horário.

Vale lembrar que também é possível adicionar dependentes à conta, para que as outras pessoas acessem o Globoplay e criem sua própria lista de filmes e séries, por exemplo. Isso evita interferências nos conteúdos recomendados pela plataforma. A quantidade de dependentes que o usuário pode adicionar à sua conta varia de acordo com o plano contratado.

6. Como cancelar Globoplay?

Acesse o site dos Produtos Globo (meusprodutos.globo.com) e faça login com sua Conta Globo — a mesma que utiliza para acessar o Globoplay. Após a entrada, localize o registro do streaming no campo “Assinaturas” e vá em “Cancelar assinatura”. Depois, basta informar o motivo e confirmar o cancelamento. Você ainda poderá ter acesso à plataforma até o fim do período de pagamento vigente.

Caso tenha assinado o Globoplay por meio de empresas parceiras do streaming, acesse o site dos Produtos Globo (meusprodutos.globo.com), selecione a assinatura e vá em “Acessar”. Você será direcionado para o site do parceiro, onde poderá realizar o cancelamento.

