Como enviar pelo Melhor Envio? Guia completo sobre o serviço de frete

O Melhor Envio é uma plataforma gratuita de cotação e gestão de frete que barateia a postagem de produtos em até 80%. Disponível para lojistas virtuais de todos os portes, o serviço permite cotar valores diretamente com os Correios e transportadoras privadas como Jadlog e LATAM Cargo. Assim, o vendedor consegue avaliar diferentes modalidades de frete, sem a necessidade de negociar contratos individuais com as empresas de transporte. O Melhor Envio é integrado a grandes marketplaces do mercado, como Amazon e Americanas .

Além da versão web, a plataforma tem aplicativo disponível para celulares Android e iPhone (iOS), pelo qual é possível acompanhar o rastreio da encomenda de forma simples. Na lista a seguir, o TechTudo esclarece sete dúvidas comuns sobre o Melhor Envio e explica em detalhes o funcionamento do serviço.

1. Como funciona o Melhor Envio?

Melhor Envio (melhorenvio.com.br) é uma plataforma gratuita que integra lojas virtuais aos Correios e às principais transportadoras privadas do Brasil. Essa integração otimiza o processo de cotar, gerar e rastrear fretes, já que permite ao lojista cotar várias opções por diferentes empresas e escolher a que melhor se adequa às suas necessidades e orçamento.

O site não cobra mensalidade ou taxas, uma vez que os rendimentos da empresa vêm da intermediação de cada etiqueta de frete gerada pela plataforma. Entretanto, só é possível fazer um envio sem ter a conta verificada. Após enviar alguns documentos e ter seu cadastro aprovado, este número sobre para três, podendo chegar até 10 envios simultâneos.

Além disso, a plataforma também tem a opção de adicionar cupons recebidos. Para isso, basta clicar na barra lateral em "Gerenciar", e depois em "Cupons". Adicione o código do cupom no campo "Adicionar Cupom" e selecione "Adicionar". Assim, seu cupom estará cadastrado na plataforma.

2. Quem pode usar o melhor envio?

O Melhor Envio é aberto a qualquer lojista, independente do canal de venda usado: o comerciante pode comercializar produtos por redes sociais como Facebook e Instagram, ter um perfil cadastrado em marketplaces ou mesmo um site próprio. Não é preciso ter contrato individual com a transportadora para ter acesso aos descontos fornecidos pelo Melhor Envio, o que faz do serviço uma boa solução para quem tem uma loja virtual, mas não tem volume de vendas suficiente para firmar um contrato com as empresas de frete.

3. Quais são as plataformas integradas ao Melhor Envio?

O Melhor Envio está integrado às principais plataformas de e-commerce do mercado. A lista de parceiros inclui Amazon, gigante do comércio virtual, Americanas Marketplace e também plataformas como VTEX e Nuvemshop.

4. Como fazer simulação na calculadora Melhor Envio?

Fazer uma simulação de frete na calculadora do Melhor Envio é útil para escolher a melhor empresa e a melhor modalidade de transporte para o produto. Para fazer o cálculo, é preciso ter um cadastro na plataforma e efetuar login. Em seguida, o lojista deve acessar a opção "Calculadora" e preencher os campos com os dados pedidos, como CEP de origem e de destino, valor segurado total (valor do produto) e informações do produto (quantidade, altura, largura, comprimento, peso). Ao clicar em "Calcular", são exibidas as opções de frete e transportadoras disponíveis para aquela encomenda.

5. Como enviar pelo Melhor Envio?

O processo de envio de uma encomenda pelo Melhor Envio começa a partir da simulação feita na Calculadora. Após ver as empresas e modalidades de frete disponíveis para a sua encomenda, escolha a opção que melhor atende às suas necessidades. Vale lembrar que as opções mais baratas geralmente têm maior prazo de entrega; as com valor mais alto, por sua vez, entregam a mercadoria mais rápido.

Em seguida, preencha as informações de Nota Fiscal ou Declaração de Conteúdo e escolha a unidade da transportadora para enviar a encomenda. Na próxima tela, adicione as informações do destinatário e do remetente. Para finalizar, clique em "Adicionar ao Carrinho" e efetue o pagamento do frete. É possível pagar com cartão de crédito, débito online (transferência), boleto ou saldo virtual da conta do Melhor Envio. O serviço trabalha ainda com as principais de ferramentas de pagamento online, como Mercado Pago, PayPal, PagSeguro e PicPay.

6. Como gerar etiqueta no Melhor Envio?

O Melhor Envio gera as etiquetas de frete automaticamente, conforme o lojista preenche as informações sobre remetente e destinatário da encomenda. Após efetuar o pagamento do frete, as etiquetas estarão liberadas para impressão. Elas podem ser acessadas no menu "Painel de Controle", em "Meus Envios: Envios Liberados". Vale lembrar que é importante conferir se todas as informações estão corretas antes de imprimir.

7. Como rastrear encomenda no Melhor Envio?

Depois que o pacote é despachado, os Correios ou a transportadora geram um código de rastreio cujo status pode ser consultado pelo Melhor Envio. Para localizar a encomenda, vá em "Meus Envios", na barra lateral do site, e depois clique em "Envios Postados". Feito isso, a plataforma exibirá uma lista com todos os produtos despachados. Clique no código de rastreamento da encomenda que você deseja acompanhar para verificar o status. A informação também podem ser consultada pelo app do Melhor Envio, disponível para Android e iPhone (iOS).

