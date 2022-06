Como escolher ar-condicionado quente e frio? Saiba comprar o modelo ideal

Um ar-condicionado quente e frio, como o próprio nome já sugere, é um equipamento elétrico com a capacidade de resfriar e também aquecer o ambiente. É um modelo interessante para utilizar o ano inteiro, acompanhando todas as mudanças de clima e estações. Esta opção é diferente do modelo tradicional, que comporta sistemas mecânicos que absorvem o ar quente do ambiente e o refrigeram para manter a temperatura baixa.

Desta forma, o ar-condicionado quente e frio pode ser uma opção versátil para o inverno. Outros equipamentos, como o aquecedor a gás ou de ambiente, também ajudam a oferecer banhos quentes e cômodos confortáveis durante a estação mais fria do ano. Veja a seguir algumas dicas para acertar na compra de um ar-condicionado que refrigera e aquece.

O ar condicionado quente e frio é capaz de não apenas refrigerar o ambiente, mas também de aquecê-lo

1. Verifique a potência

É necessário considerar diversos fatores na hora de calcular a quantidade de BTUs necessária para um ambiente

Verificar a potência do ar condicionado é um dos principais pontos antes de escolher o modelo certo. Isso porque é um fator que impacta diretamente no desempenho da máquina dentro do ambiente em que será instalado. Sendo assim, é coerente escolher um produto cuja performance alcance todo o cômodo e seja capaz de refrigerar ou aquecer as pessoas presentes. Uma forma simples de avaliar este aspecto é analisar a quantidade de BTUs: uma medida que informa o potencial do dispositivo para exercer suas funções. Quanto maior for o número de BTUs de um ar condicionado, mais potente é a capacidade do motor da máquina.

Atualmente, há diversas formas de calcular o valor médio de BTUs antes da compra: uma informação importante para escolher o ar condicionado certo é saber a metragem do ambiente em que o usuário deseja instalá-lo. Assim, as próprias fabricantes podem informar a relação m² x BTU.

2. Consumo de energia

Verificar o consumo de Kilowatts dos aparelhos é bastante útil para evitar surpresas desagradáveis na conta de luz no final do mês

Todos os dispositivos conectados à tomada precisam consumir energia elétrica para funcionar. Desta forma, é conveniente examinar quantos Kilowatts este aparelho absorve durante o mês enquanto estiver em operação; principalmente se o modelo for usado constantemente durante estações quentes e frias. Esta informação encontra-se em um rótulo adesivo normalmente anexado na superfície dos aparelhos, embora seja possível conferi-lo, também, na caixa e no manual de instruções. Consultar as características de consumo de energia elétrica é imprescindível para evitar surpresas na conta de luz no final do mês, e pode ser útil para consumidores que costumam calcular em planilhas os gastos de cada eletrônico em casa.

Geralmente, o consumo de energia elétrica está intrinsecamente atrelado à potência do dispositivo. Logo, quanto mais potente for a performance dele, maior pode ser a quantidade de energia necessária para fazê-lo funcionar. Pensando nisso, muitas empresas oferecem ar-condicionados que prometem economizar até 70% de energia elétrica no fim do mês. Estes modelos operam com a tecnologia Inverter: uma solução que mantém o funcionamento do compressor de forma constante, para não gerar picos de consumo.

3. Análise de preço

Como já dito anteriormente, o consumo de energia está ligado à potência que a máquina proporciona. Então, um aparelho capaz de refrigerar e aquecer detém uma potência superior aos modelos convencionais, o que o torna mais caro.

Por isso, o consumidor deve verificar a necessidade de usufruir de ambas as funções. Caso contrário, pagaria por um serviço que não vai utilizar e a conta de luz no final do mês seria maior do que se utilizasse um ar condicionado convencional.

4. Atenção ao ruído

Modelos silenciosos de ar condicionado são imprescindíveis para não perturbar o trabalho, o lazer, e o sono dos consumidores

Outro detalhe essencial é verificar a quantidade de ruído que a máquina faz. Isso porque barulhos constantes podem perturbar a concentração durante o trabalho e estudo, ou o relaxamento durante o sono. Até mesmo nas reuniões com amigos e família, o som pode ser inconveniente.

Os modelos de ar condicionado mais silenciosos costumam ser aqueles com a tecnologia Inverter, pois como o compressor fica constantemente ligado, evita alterações sonoras causadas pelo desligamento e acionamento do equipamento. A tecnologia Split também é altamente recomendada, já que não possui condensador ou evaporador dentro de uma mesma repartição, o que distancia a máquina dos cômodos e reduz os os ruídos emitidos.

5. Observe a voltagem

É necessário verificar a voltagem de sua cidade antes de adquirir qualquer equipamento eletrônico

A voltagem das tomadas muda de acordo com a região de um país, logo, é necessário escolher produtos que se adequem à fonte de energia disponível na sua cidade. Este é um ponto muito importante, já que conectar o dispositivo em uma voltagem incorreta pode causar problemas para o equipamento e para a instalação elétrica do local.

Por exemplo, se um dispositivo que precisa de 110 V para funcionar for ligado em uma tomada de 220 V, o aparelho queima em virtude da exposição a uma tensão superior àquela suportada. Já se o contrário acontecer, o equipamento tende a funcionar com metade da potência necessária, pois a corrente não fornece tensão o bastante, e esta utilização por muito tempo pode avariar o produto.