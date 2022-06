Como funciona a BeReal, app 'anti-rede social' e sem filtros

A BeReal , rede social disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ), traz uma proposta diferente dos padrões usuais. Com o intuito de incentivar usuários a serem mais autênticos , o aplicativo permite realizar apenas uma postagem por dia, além de não apresentar filtros. Ele funciona assim: o app envia uma notificação para todas as contas da plataforma em um horário aleatório e, então, os usuários têm até dois minutos para registrar o que estão fazendo naquele momento e compartilhar no feed da rede.

Caso perca a notificação, é possível realizar a postagem depois, mas o app vai exibir um selo de "atraso" no post. Outro funcionalidade diferente da plataforma é que as fotos são feitas com a câmera frontal e traseira de forma simultânea. Assim, é possível ver o que a pessoa está fazendo "de verdade" durante o momento do post. Veja, a seguir, como usar o aplicativo BeReal.

Saiba como usar a BeReal, rede social sem filtros e que só permite um post por dia

Como usar a rede social BeReal

Passo 1. Toque na notificação exibida no topo da tela e capture o que estiver fazendo no momento ao pressionar a bola branca. Note que, na parte de cima da tela, um tempo limite para o registro é exibido;

2 de 9 Ação para fazer a captura de uma foto no app BeReal — Foto: Reprodução/Marcela Franco Ação para fazer a captura de uma foto no app BeReal — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 2. Vale lembrar que enquanto o aplicativo tira a foto com a câmera frontal, ele também captura o momento com a câmera traseira. Para continuar, toque na bola azul com a seta branca. Antes de fazer a postagem, é possível selecionar uma das opções de compartilhamento exibidas na tela ao tocar sobre os locais indicados. Feito isso, aperte em "Enviar";

3 de 9 App BeReal tira foto na câmera frontal e na traseira de forma simultânea — Foto: Reprodução/Marcela Franco App BeReal tira foto na câmera frontal e na traseira de forma simultânea — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 3. Pressione em "Adicione uma legenda", caso queira escrever algo sobre a postagem. Depois, vá ao ícone de "check" para concluir a ação;

4 de 9 Ação para adicionar legenda na postagem do BeReal — Foto: Reprodução/Marcela Franco Ação para adicionar legenda na postagem do BeReal — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 4. Com o conteúdo publicado, o usuário pode alterar a configuração da postagem. Para isso, toque nos três ícones na vertical ao lado do nome do perfil. Depois, basta apertar sobre uma das opções para realizar a ação indicada;

5 de 9 Configurações da foto pode ser alterada após postagem — Foto: Reprodução/Marcela Franco Configurações da foto pode ser alterada após postagem — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 5. De volta ao feed, toque sobre o local indicado pela seta para acessar às configurações do perfil. Depois, vá em "Editar meu perfil". Note que também é possível conferir as fotos postadas nos últimos 14 dias através da aba;

6 de 9 Ação para editar perfil do BeReal — Foto: Reprodução/Marcela Franco Ação para editar perfil do BeReal — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 6. Aperte no ícone de câmera e escolha uma das opções para importar sua foto. Aproveite também para adicionar uma biografia no local indicado. Depois de personalizar o perfil, vá ao ícone de "check" para salvar as alterações;

7 de 9 Personalize seu perfil no BeReal adicionando foto e biografia — Foto: Reprodução/Marcela Franco Personalize seu perfil no BeReal adicionando foto e biografia — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 7. No feed, toque no ícone de "+" para visualizar os contatos da sua agenda com conta no BeReal. Também é possível buscar um usuário pelo nome de perfil na barra de pesquisa. Vá em "Adicionar" para mandar uma solicitação de amizade;

8 de 9 Ação para adicionar amigos no BeReal — Foto: Reprodução/Marcela Franco Ação para adicionar amigos no BeReal — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 8. Vá em "Discovery" para visualizar o feed público. Nele, estão postagens de usuários do mundo todo. Role a tela para baixo para ver mais conteúdos. Toque em "Adicionar meu BeReal ao Discovery", caso deseje aparecer na aba "Discovery". Note que ao lado do nome de perfil há um aviso: "16h Atrasado", isso significa que a postagem foi feita 16 horas depois do envio da notificação em massa.

9 de 9 Visualize fotos no feed público do BeReal — Foto: Reprodução/Marcela Franco Visualize fotos no feed público do BeReal — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Pronto! Agora que você já sabe como usar o BeReal aproveite para entrar na rede social.

