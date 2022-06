Como identificar e bloquear spam no WhatsApp

Receber spam no WhatsApp, além de inconveniente, pode ser perigoso. As mensagens enviadas em massa geralmente vêm na forma de anúncios, promoções falsas ou boatos e podem ter conteúdos maliciosos como links de phishing, malwares e "trava zap", capazes de bloquear o celular. Ao espalhar esses textos no mensageiro, disponível para download em celulares Android e iPhone (iOS), os spammers têm o objetivo de fazer com que os usuários acessem o material suspeito e entreguem dados financeiros ou bancários. Outra possibilidade é a contração de vírus capazes de roubar informações confidenciais. Veja, a seguir, como evitar spam no WhatsApp.