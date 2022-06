Como remover anúncios do celular? Truques podem ajudar; conheça

Remover anúncios do celular Android e iPhone ( iOS ) em forma de pop-up é possível de algumas maneiras. Os usuários podem, por exemplo, alterar as configurações do smartphone e usar um navegador ou um aplicativo bloqueador de propagandas, como o AdBlock VPN, disponível para download na Google Play e App Store . Esses procedimentos podem ser muito úteis, já que evitam que os anúncios atrapalhem a navegação no telefone e ainda impedem o redirecionamento à sites maliciosos que causam infecção por adwares .

Vale ressaltar que, se o celular já exibir muitas publicidades indesejadas via notificação ou pop-up, pode ser que ele já esteja infectado com vírus de propaganda. Confira, a seguir, três formas de remover anúncios no celular e como se proteger de adwares.

1 de 7 Saiba como se livrar dos anúncios pop-ups que aparecem no celular — Foto: Marcela Franco/TechTudo Saiba como se livrar dos anúncios pop-ups que aparecem no celular — Foto: Marcela Franco/TechTudo

Como remover anúncios no celular?

1. Alterar configurações do smartphone para remover anúncios

O iPhone conta com um recurso nativo que permite bloquear anúncios do Safari na forma de pop-up. Para isso, vá em "Ajustes" e busque pela opção "Safari". Depois, toque em "Bloquear pop-ups". Já em celulares Android, o usuário consegue desabilitar as propagandas pop-up diretamente no Chrome.

O procedimento consiste em abrir o navegador e tocar no ícone de três prontos na vertical, que fica localizado no topo da tela. Em seguida, é preciso ir em "Configurações" e, depois, em "Configurações do site". Busque por "Pop-ups e redirecionamentos" e toque no botão exibido na tela para bloquear as janelas. Vale destacar que o Chrome bloqueia apenas propagandas consideradas invasivas.

2 de 7 Google Chrome permite desativar anúncios e pop-ups nas configurações do navegador — Foto: Reprodução/Marcela Franco Google Chrome permite desativar anúncios e pop-ups nas configurações do navegador — Foto: Reprodução/Marcela Franco

2. Baixe apps bloqueadores de anúncios

Outra forma de se livrar de propagandas indesejadas no celular é baixando aplicativos bloqueadores de anúncios - que, vale mencionar, também podem funcionar como extensão de navegador. Em alguns serviços, como no AdGuard, os bloqueios têm como base filtros específicos, como para impedir pop-ups, que precisam ser ativados. No Android, o app tem suporte para os navegadores Samsung Internet e Yandex. Já no iPhone, ele funciona no Safari.

Outra opção de apps do tipo para Android é o AdBlock VPN, no qual a estratégia de bloqueio utilizada é o rastreio de cookies usados pelos anunciantes. No app, basta apertar o botão na tela inicial e conectar o celular. Assim, o app consegue bloquear os anúncios e rastreadores que aparecem durante a navegação em qualquer browser do smartphone.

Já para celulares iPhone, o AdBlock Pro for Safari é uma das opções de bloqueador de anúncios. Assim como o AdGuard, o usuário pode ativar filtros de bloqueio para fugir das propagandas.

3 de 7 Aplicativos de bloqueadores de anúncios estão disponível em aparelhos Android e iOS — Foto: Reprodução/Marcela Franco Aplicativos de bloqueadores de anúncios estão disponível em aparelhos Android e iOS — Foto: Reprodução/Marcela Franco

3. Instale um navegador com bloqueador de anúncios e pop-ups integrado

O Brave Browser é um navegador para Android e iPhone (iOS) que possui bloqueador de anúncios e pop-ups integrado. Diferentemente do Chrome, que elimina somente propagandas invasivas, o navegador é capaz de suspender todo tipo de anúncio das páginas acessadas. Ele bloqueia rastreadores de anunciantes e ainda exibe estatísticas de privacidade, por exemplo. Além disso, remunera em criptomoedas os usuários que optarem por manter anúncios ligados.

4 de 7 Bloqueador de anúncio é destaque no app Brave — Foto: Reprodução/Marcela Franco Bloqueador de anúncio é destaque no app Brave — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Dicas para se proteger de pop-ups maliciosos

Usar antivírus e fazer scan de segurança para captar malwares

Antivírus contam com recursos que identificam e removem ameaças do celular. É preciso baixar uma opção nas lojas oficiais disponíveis, como Google Play Store e App Store, e fazer a instalação. Então, é possível realizar uma análise segurança para verificar se existem malwares no smartphone.

Em caso de detecção, alguns antivírus conseguem remover a ameaça. Por isso, é importante manter o aplicativo atualizado e realizar check ups diários para estar sempre protegido. Nesse sentido, alguns apps fazem varredura uma vez por dia, como Avast!, AVG e Dfndr security.

5 de 7 Celular Android escaneado com antivírus do Power Clean — Foto: Reprodução/Raquel Freire Celular Android escaneado com antivírus do Power Clean — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Verificar configurações do navegador usado no aparelho

Sites maliciosos costumam enviar pop-ups que direcionam o usuário para páginas com malwares. A dica, nesse caso, é conferir nas configurações do navegador se o recurso de redirecionamento por anúncios que aparecem na tela está ativado. Caso sim, desative a função. Dessa forma, ao acessar algum site malicioso, os navegadores impedirão que pop-ups infectados com adwares apareçam na tela.

Evite fazer o download de apps fora das principais plataformas, como App Store e Google Play Store

Aplicativos instalados fora da App Store e Google Play Store não são protegidos pelo sistema de segurança implementados pela Apple e Google. Dessa forma, fazer o download de apps em serviços externos aumenta as chances de infectar o celular com anúncios maliciosos. Por isso, busque sempre baixar apps em plataformas oficiais.

6 de 7 Play Store e App Store possuem sistema de segurança para impedir a presença de apps com malwares nas lojas virtuais — Foto: Marcela Franco/TechTudo Play Store e App Store possuem sistema de segurança para impedir a presença de apps com malwares nas lojas virtuais — Foto: Marcela Franco/TechTudo

Desativar permissões de aplicativos suspeitos

Alguns aplicativos acessam permissões além do necessário para o seu funcionamento. Apps com permissões invasivas, como acesso ao serviço de acessibilidade ou à memória do celular, por exemplo, podem causar determinadas vulnerabilidades no sistema. Nesse caso, vale checar as permissões dos apps instalados no celular e desativar aquelas que não são essenciais para o funcionamento dos serviços.

Para conferir e desativar as permissões de aplicativos, acesse às configurações do celular e toque em "Apps". Depois, vá em "Gerenciar permissões". Na aba, é possível verificar e alterar as permissões de acesso ao armazenamento, câmera, localização e contatos do smartphone, entre outras, de cada app.

Uma das medidas de segurança implementada no Android 12 mostra ao usuário quando um aplicativo acessa à câmera ou o microfone do dispositivo. O recurso exibe um ícone verde no topo da tela, com desenhos de câmera ou microfone, ao detectar a utilização das ferramentas por um app.

7 de 7 Checar as permissões de apps é um passo importante para identificar apps suspeitos — Foto: Reprodução/Clara Fabro Checar as permissões de apps é um passo importante para identificar apps suspeitos — Foto: Reprodução/Clara Fabro

