Como saber se um carregador de iPhone é original? Conheça 5 dicas

A Apple não manda mais o carregador junto com o iPhone, o que tornou ainda mais importante o ato de checar se o equipamento é original. Carregadores falsificados ou sem certificação podem ocasionar problemas no smartphone. Sendo assim, o TechTudo traz uma série de dicas para que você verifique se o carregador do iPhone é original. Cabe lembrar que o acessório original (com 20W) beira os R$ 200 na loja online oficial.

A compra de carregadores de origem duvidosa não é recomendável. Além da baixa qualidade do material utilizado, que pode deixar de funcionar em um curto tempo, há ainda o risco de choques elétricos e superaquecimento.

2 de 10 Carregadores falsificados ou não certificados podem gerar acidentes ao usuário — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Carregadores falsificados ou não certificados podem gerar acidentes ao usuário — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

1. Verifique se o acessório é certificado

Os preços dos acessórios originais comercializados pela Apple podem ser bem elevados, mas isso não significa que você não possa economizar. Várias fabricantes produzem carregadores e cabos que são certificados por agências regulatórias.

No Brasil, usamos a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Já na Europa, utiliza-se por padrão o “CE”, sigla francesa que indica “Conformidade Europeia”. Um acessório certificado por alguma dessas agências passou por uma série de testes de segurança e de qualidade, o que significa que não deve causar acidentes.

3 de 10 Produtos originais adquiridos no exterior não terão o selo da Anatel, mas sim a presença de algum órgão equivalente que garantirá a segurança, como o selo "CE" — Foto: Reprodução/Amazon Produtos originais adquiridos no exterior não terão o selo da Anatel, mas sim a presença de algum órgão equivalente que garantirá a segurança, como o selo "CE" — Foto: Reprodução/Amazon

Busque por equipamentos com o selo da agência. A própria Apple recomenda o uso de acessórios de outras marcas, desde que sejam certificados. Desta forma, se você recentemente comprou um iPhone que não acompanha carregador na caixa, poderá usar o adaptador de outra marca confiável sem perder a garantia do produto.

2. Tenha atenção aos detalhes dos acessórios

4 de 10 Conectores Lightning devem ser dourados e de tamanho uniforme — Foto: Paulo Alves/TechTudo Conectores Lightning devem ser dourados e de tamanho uniforme — Foto: Paulo Alves/TechTudo

Acessórios falsificados ou não certificados possuem uma baixa durabilidade. Um dos problemas mais comuns com o uso desses produtos é o mau contato com pouquíssimo tempo de uso. Em alguns casos, a ponta do conector pode se soltar dentro do aparelho ou os pinos da tomada podem quebrar, devido a fragilidade acima do normal da peça. Alguns detalhes visuais podem dedurar se um cabo Lightning, por exemplo, é falsificado.

5 de 10 Os conectores de um cabo Lightning da Apple são arredondados, enquanto que produtos falsificados tem o mesmo detalhe mais quadriculado ou menos uniforme — Foto: Reprodução/Apple (com edições) Os conectores de um cabo Lightning da Apple são arredondados, enquanto que produtos falsificados tem o mesmo detalhe mais quadriculado ou menos uniforme — Foto: Reprodução/Apple (com edições)

6 de 10 Produtos falsificados apresentam um acabamento mais grosseiro — Foto: Reprodução/Apple (com edições) Produtos falsificados apresentam um acabamento mais grosseiro — Foto: Reprodução/Apple (com edições)

Os produtos originais possuem as pontas dos conectores bem acabadas, enquanto os cabos não certificados tendem a ter um acabamento mais irregular e, em alguns casos, variação no tamanho dos conectores. Detalhes do conector USB também devem ser observados. O TechTudo preparou um tutorial específico que detalha como verificar a autenticidade do cabo Lightning a partir do conector USB-A.

3. Localize a inscrição “MFi”

7 de 10 Acessórios certificados pela Apple possuem o selo "MFi" na caixa — Foto: Reprodução/Apple Acessórios certificados pela Apple possuem o selo "MFi" na caixa — Foto: Reprodução/Apple

O selo “MFi" (Made for iPhones, ou “feito para iPhones”) significa que um produto é certificado pela própria Apple e apresenta compatibilidade total com iPhones, iPads e iPods. O acessório passou por uma inspeção rigorosa de qualidade, em que foi verificado não apenas a segurança do produto, como outros aspectos importantes, dentre eles a durabilidade.

A Apple informa que acessórios certificados de terceiros têm o selo MFi na embalagem. Existem dois tipos de versões do selo. O mais novo apresenta a maçã da Apple, enquanto o modelo anterior conta com figuras ilustrativas do produto.

4. Procure um selo no cabo USB

8 de 10 Cabos originais da Apple possuem uma discreta inscrição da empresa ao longo do fio — Foto: Danilo Paulo/TechTudo Cabos originais da Apple possuem uma discreta inscrição da empresa ao longo do fio — Foto: Danilo Paulo/TechTudo

Uma das formas mais fáceis de descobrir se um cabo Lightning é realmente original da Apple é verificar se o fio tem uma inscrição da empresa impressa a cerca de 18 cm da ponta USB (aquela que é conectada na porta do computador ou do adaptador de parede). Pode ser um pouco difícil achá-la, já que a fonte é muito pequena e clara.

9 de 10 Cabos autênticos da Apple devem possuir alguma dessas inscrições ao longo do fio, seguidas pelo número de série de 12 dígitos — Foto: Reprodução/Apple Cabos autênticos da Apple devem possuir alguma dessas inscrições ao longo do fio, seguidas pelo número de série de 12 dígitos — Foto: Reprodução/Apple

O fio deve ter as indicações "Designed by Apple in California" seguidas de "Assembled in China", "Assembled in Vietnam" ou "Indústria Brasileira". Ainda deve trazer um número de série de 12 dígitos.

5. Considere o tempo de carregamento

10 de 10 Carregadores não originais tendem a ser mais lentos — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo Carregadores não originais tendem a ser mais lentos — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo

Outra característica comum de carregadores não certificados é o tempo de recarga mais lento. Alguns deles podem precisar de até cinco horas para levar a bateria de um iPhone de zero a cem por cento. Mesmo os adaptadores que não possuem tecnologia de carregamento rápido não precisam de tanto tempo assim de tomada, já que conseguem manter uma corrente contínua durante o processo.

Carregador MagSafe original da Apple tem recarga contínua e não costuma ficar muito quente durante a operação — Foto: Reprodução/Apple

Vale ficar atento também aos carregadores sem fio que imitam o MagSafe, da Apple. Apesar de visualmente idênticos e de prometerem a mesma potência do original, também tendem a oferecer um tempo de recarga lento. Além disso, é preciso ter atenção com a temperatura do acessório. Carregadores magnéticos falsificados ou não certificados costumam aquecer mais do que o normal durante o carregamento.

Com informações de Apple

