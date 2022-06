Como transferir WhatsApp do Android para iPhone? Veja 4 maneiras

Apesar disso, existem outras maneiras de transferir as conversas, seja com programas e apps terceiros ou com recursos do próprio mensageiro — como a função para exportar chats, por exemplo. Veja, a seguir, como migrar o WhatsApp do Android para iPhone (iOS) de quatro formas.

1 de 4 Como transferir WhatsApp do Android para iPhone? Lista reúne dicas para importar chats do mensageiro entre sistemas diferentes — Foto: Rubens Achilles/TechTudo Como transferir WhatsApp do Android para iPhone? Lista reúne dicas para importar chats do mensageiro entre sistemas diferentes — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

Como passar conversas do Whatsapp do Android para iPhone?

1. Migrar pelo recurso nativo do WhatsApp

O WhatsApp liberou um recurso para transferir conversas do Android para o iPhone (iOS) de forma nativa. Com a função, é possível importar chats e mídias compartilhadas pela plataforma sem precisar usar apps terceiros ou recorrer a outros métodos alternativos. O recurso, no entanto, só está disponível para celulares Samsung com Android 10 ou superior, e também requer que o usuário tenha em mãos um cabo com saída USB-C para Lightning.

Além disso, para concluir a transferência, é necessário que o celular Samsung esteja resetado com as configurações de fábrica, que tenha o app Samsung Smart Switch instalado no sistema, e que o número de celular seja o mesmo nos dois dispositivos. Para começar o procedimento de transferência do WhatsApp, ligue o celular Samsung e conecte os dois dispositivos via cabo.

Na sequência, siga os passos descritos no app Samsung Smart Switch e escaneie o código QR que aparecerá na tela do iPhone. Para continuar, abra o WhatsApp no celular Samsung, faça login com o mesmo número de telefone e toque em "Importar" para migrar as informações de um dispositivo para o outro.

2. Transferir WhatsApp com o programa MobileTrans

Para transferir os dados do WhatsApp do Android para o iPhone (iOS) mesmo que o seu celular não seja Samsung, é possível usar o MobileTrans. A plataforma é paga, e a licença de um ano para a transferência do WhatsApp custa cerca de R$ 149,99. Apesar disso, o programa promete ser simples de usar e, para migrar os dados, basta instalar o MobileTrans no PC e conectar os dois dispositivos no computador.

Com o software aberto no computador, toque sobre a opção "Transferência de WhatsApp", selecione a aba "WhatsApp" e, depois, aperte em "Transferir mensagens do WhatsApp". A plataforma identificará os celulares conectados ao PC, e o usuário deve selecionar os dados que deseja transferir de um dispositivo para o outro. Na sequência, pressione "Iniciar" e aguarde a importação dos dados ser concluída.

2 de 4 O MobileTrans é uma plataforma paga para transferir o WhatsApp do Android para iPhone (iOS) — Foto: Divulgação/MobileTrans O MobileTrans é uma plataforma paga para transferir o WhatsApp do Android para iPhone (iOS) — Foto: Divulgação/MobileTrans

3. Mudar o Whatsapp do Android para iOS com o app Wutsapper

Outra forma de transferir os dados do WhatsApp do Android para o iPhone (iOS) é por meio do Wutsapper. O app está disponível para Android e permite migrar o histórico de conversas e as mídias do mensageiro sem precisar de um computador. Para concluir o procedimento, no entanto, é necessário ter um cabo com saída USB-C para Lightning para conectar os dois dispositivos. Vale dizer que a solução também é paga e custa R$ 104,99.

Para importar os dados do WhatsApp com o Wutsapper, é preciso abrir o app e conectar os dois dispositivos via cabo. Na sequência, faça o backup do mensageiro e espere alguns minutos até o app analisar a cópia de segurança. Em seguida, confirme os dados de transferência tanto no iPhone (iOS) quanto no Android e aguarde até o procedimento ser concluído.

3 de 4 Wutsapper permite transferir o WhatsApp do Android para iPhone sem precisar usar o computador — Foto: Divulgação/MobileTrans Wutsapper permite transferir o WhatsApp do Android para iPhone sem precisar usar o computador — Foto: Divulgação/MobileTrans

4. Enviar conversas e dados mais importantes por e-mail

Se as dicas acima não funcionarem, outro truque que pode ajudar a transferir as mídias do WhatsApp do Android para o iPhone (iOS) é enviá-las por e-mail. É possível fazer o backup dos chats no dispositivo e enviar dados de contatos e as mídias mais importantes, por exemplo.

Além disso, o WhatsApp possui um recurso que permite exportar conversas e, assim, é possível salvar os chats em arquivos no formato .txt fora do app de mensagens. O recurso permite enviar o histórico dos chats por e-mail, mas impõe alguns limites: ele suporta a exportação de até 10 mil mensagens se forem incluídos os arquivos de fotos e vídeos. Sem as mídias, o número sobe para 40 mil mensagens.

4 de 4 Exportando dados de uma conversa do WhatsApp no iPhone — Foto: Reprodução/Marvin Costa Exportando dados de uma conversa do WhatsApp no iPhone — Foto: Reprodução/Marvin Costa

Com informações de MobileTrans (1/2/3), Tenorshare, iMobie e WhatsApp

