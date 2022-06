Como usar o Google Opinion Rewards para ganhar recompensas

O Google Opinion Rewards , aplicativo para celulares Android e iPhone ( iOS ), recompensa usuários que respondem pesquisas de opinião na plataforma. Para quem possui smartphone com sistema operacional do Google , o pagamento é feito em créditos, a serem utilizados na Play Store — como para assinar YouTube Premium e Google One . Os usuários de iOS , porém, recebem os valores em conta PayPal . Os formulários liberados, baseados em histórico de localização e busca, têm prazo para serem respondidos. Veja, no tutorial seguir, como usar o Google Opinion Rewards .

Como usar o Google Opinion Rewards

Passo 1. Abra a Google Play Store ou a App Store e faça o download do Google Opinion Rewards. Após a conclusão do processo, abra o app e faça login com as credenciais do Gmail, ou faça cadastro manualmente.

Passo 2. Após permitir acesso ao histórico de localização, o app pedirá a configuração do perfil com o preenchimento de informações diversas, como país, CEP, idade e sexo. Os dados serão utilizados para definir o tipo de pesquisa a ser enviada.

Passo 2. Após responder um questionário teste, o usuário é redirecionado para a página inicial do aplicativo. Então, quando o Google Opinion Rewards liberar a primeira pesquisa oficial, toque em "Nova pesquisa disponível”. Depois, aceite os termos ao pressionar “Ok, entendi” e comece a responder ao questionário. Observe que há um aviso que explicita que a pesquisa expira em seis horas e deve ser respondida dentro do prazo estipulado pelo app para ser computada.

Passo 3. Quanto mais pesquisas o usuário responder rapidamente, mais serão enviadas a longo prazo. O valor pago por pesquisa é variável, mas gira em torno de menos de um real. Para aumentar o número de pesquisas enviadas pelo Google, deixe a localização do celular ativada.

Passo 4. Após acumular saldos, é possível resgatar recompensas na Play Store, se for usuário de Android. Para isso, abra a loja de aplicativos do Google e selecione o app que deseja comprar. Em formas de pagamento, toque na opção "Saldo do Google Play" e, então, pressione "Comprar" para iniciar o download. Já para assinaturas premium, os procedimentos podem ser realizados dentro dos próprios apps. Se tiver celular iPhone, basta acessar a conta PayPal cadastrada para pegar o saldo obtido no aplicativo Google Opinion Rewards.

Pronto. Aproveite para baixar o Google Opinion Rewards e ganhar dinheiro respondendo pesquisas.

