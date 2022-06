Computador completo: 7 opções para usar no dia a dia ou em jogos

Computadores completos podem ser uma boa opção para quem precisa de um equipamento com funções mais simples para usar no dia a dia ou está iniciando no mundo dos jogos. Eles ainda podem ser interessantes para quem não tem experiência em montar uma máquina e querem um desktop com todas as peças.

O primeiro item da lista é o desktop de alto desempenho da F-New. Ele é equipado com o processador Intel Core i3 e memória RAM de 8 GB. O sistema operacional fica por conta do Windows 10 e a interface do SSD de 120 GB é do tipo Serial ATA-150. Também conta com adaptador para a rede Wi-Fi. Ele é vendido por preços a partir de R$ 1.750.

O monitor é uma tela de 19 polegadas com conexão VGA/HDMI e bivolt. O teclado é no padrão ABNT2 com cabo USB de 150 cm para conexão, enquanto o mouse utiliza tecnologia USB para conexão. O PC Pode ser utilizado para jogos e ainda está equipado para receber upgrades no futuro. O produto recebeu nota 4,1 de 5 por outros compradores no site da Amazon.

Prós: é equipado para receber upgrades no futuro

é equipado para receber upgrades no futuro Contras: relato de falhas com o adaptador de Wi-Fi

O EasyPC GO! é da fabricante WorldPC e traz processador Intel Core i5 com um cache de 6 MB. Ele Tem memória RAM de 8 GB que pode ser expandida até 16 GB e SSD com interface ATA-4 e 240 GB de tamanho. A velocidade de processamento chega a 7.200 RPM. A placa de vídeo integrada tem 4 GB, já o sistema operacional é Linux. O modelo é vendido por cifras que partem de R$ 1.750.

O gabinete é do tipo ATX, sendo o painel frontal totalmente de malha, para melhor resfriamento, melhorando assim a execução estável do PC. O equipamento ainda conta com fonte bivolt. O monitor de 19 polegadas é LED Widescreen e tem um tempo de resposta de 5 ms. A placa mãe traz as conexões HDMI, três entradas de áudio, LAN, PS2 e quatro portas USB. No site da Amazon, está indicado para uso doméstico e para jogos e recebeu nota 4 de 5, no entanto, há reclamações com relação à qualidade do monitor.

Prós: gabinete ATX

gabinete ATX Contras: compradores reclamam da qualidade do monitor

O computador da Positivo tem processador Intel Celeron N4000 com velocidade de 2,6 GHz. O sistema operacional é Windows 11 Home e a memória RAM é do tipo ‎DDR4 com 4 GB de tamanho. O equipamento oferece o modelo SSD, com interface Serial ATA e 120 GB em uma velocidade 5400 RPM. A placa de vídeo é integrada com memória do tipo Shared. O modelo é vendido por cerca de R$ 2.399.

Ele dispõe de um monitor de 22 polegadas FullHD com tecnologia IPS, com 7,2 mm de espessura e uma resolução de 1920 x 1080 Pixels. Conta ainda com cinco portas de entrada USB 3.0, Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) ‎A+, 85% e fonte de alimentação AC/DC.

Prós: webcam integrada, teclado e mouse sem fio

webcam integrada, teclado e mouse sem fio Contras: não deve ser suficiente para jogos

Este modelo da Skill Gaming é um PC indicado para gamer. Ele é composto por placa de vídeo integrada do modelo ‎AMD Radeon R5 Graphics com 2 GB de memória. O SSD traz interface Serial ATA-300 e 240 GB de armazenamento. A máquina conta com seis processadores AMD A6 que roda a uma velocidade de 3,8 GHz. Já o sistema operacional é Linux.

O monitor LED tem 19,5 polegadas. O produto ainda acompanha teclado e mouse sem fio. Para a conexão são utilizados cabos USB, Ethernet e HDMI. O produto pode ser encontrado por valores que partem de R$ 2.589.

Prós: monitor LED

monitor LED Contras: ‎‎relatos de que o sistema demora um pouco para responder aos comandos

Este computador da Chip7 tem processador Intel Core i5 e sistema operacional Windows 10. A memória RAM é do tipo DDR3 com 8 GB e o SSD com interface Serial ATA-300 tem 480 GB de armazenamento. O desktop é visto por cifras a partir de R$ 2.975.

O monitor LED tem 18 polegadas. Além disso, acompanha teclado, mouse e adaptador para a conexão Wi-Fi. No site da Amazon, recebe nota 4 de 5 e usuários ainda elogiam a rapidez em responder aos comandos.

Prós: processador Intel Core i5

processador Intel Core i5 Contras: monitor 18 polegadas

Este outro modelo da F-New é um PC gamer com processador Intel Core i5 com 8 GB de memória RAM e Windows 10. O disco rígido é HD e tem 500 GB para armazenamento. Com relação à placa de vídeo, o item conta com ‎a GeForce GT 730, da Nvidia.

O monitor é em LED e tem 19 polegadas. O teclado e o mouse se conectam via cabo USB. Na página da Amazon, onde está disponível para compra com preços a partir de R$ 4.299, recebeu nota 4,6 de 5 de usuários.

Prós: visor de LED

visor de LED Contras: não suporta jogos da nova geração

Este outro modelo da Chip7 conta com processador Intel Core i7 de 4° geração com uma velocidade de processamento de 3,1 GHz e soquete ‎LGA 1150. O sistema operacional é o Windows 10. Já o SSD tem 480 GB de armazenamento e interface Serial ATA-300. A placa de vídeo fica a cargo da GTX 550 Ti, da Nvidia.

O monitor LED é de 24 polegadas e para a conexão com a rede é utilizado um adaptador Wi-Fi. Além disso, acompanha cabo USB, headset, teclado e mouse. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 5.930 para comprar o produto.

Prós: placa de vídeo GTX 550 Ti

placa de vídeo GTX 550 Ti Contras: preço elevado

Com informações de WorldPC

