Dez emojis curiosos que você tem, mas provavelmente nunca usou

A seguir, o TechTudo preparou uma lista com dez emojis que costumam ficar esquecidos dentro do catálogo e mostra em qual contexto eles podem ser utilizados. As opções, que você talvez nunca tenha visto, vão desde o "troll," figura famosa no folclore escandinavo, até o símbolo de duas cordas entrelaçadas, representando um nó. Confira nas próximas linhas.

1. Emoji do braço mecânico

O emoji faz referência a um item de acessibilidade, como mais um passo na inclusão de PCDs no catálogo de carinhas. O ícone mostra um braço mecânico e foi criado para representar uma prótese, embora também possa ser inserido em outros contextos de conversa, como robôs e tecnologia.

2. Emoji do troll

Muita gente nunca percebeu um troll em meio às opções do catálogo, mas ele está lá. Ele representa a criatura “feia” criada pelo folclore escandinavo, e faz parte da lista de emojis de fantasia. Na maioria dos dispositivos, o emoji aparece de corpo inteiro, como uma figura grande e verde que segura um pedaço de madeira. Já no WhatsApp e no Twitter, a imagem está aproximada e mostra apenas a cabeça com grandes dentes e orelhas.

O ícone pode ser usado em diferentes contextos, tanto para representar o troll de forma literal, quanto nas situações em que a pessoa não sai de casa ou não toma banho há dias, por exemplo. Outra opção é utilizá-lo para definir que algo é “estranho”, fora do comum.

3. Emoji das cordas entrelaçadas

Cada plataforma oferece um tipo de emoji para representar cordas entrelaçadas, com variações nas cores e na amarra. O fato é que essa é mais uma opção aleatória do catálogo que costuma passar despercebida, já que nem sempre o significado do que representam fica tão claro.

O símbolo pode ser usado para falar de um nó ou de cordas em geral, mas também é bom para metáforas em assuntos como casamento (“amarrar” uma pessoa à outra”) ou laços fortes com amigos e familiares, por exemplo.

4. Emoji da linha na agulha

A representação da linha na agulha é ideal para conversas sobre bordados, costuras ou qualquer outra atividade relacionada a essas artes manuais. As cores podem variar entre as plataformas, mas a figura é sempre a mesma: uma linha que passa por dentro da agulha. Em outros contextos, o símbolo também pode se referir aos pontos que médicos dão nos pacientes, ou até mesmo sobre “remendar” uma situação com alguém.

5. Emoji dos ovos em um ninho

O emoji mostra um ninho com diversos ovos azuis; em algumas plataformas, como Twitter, ele está em cima de um galho. O ícone é ideal para ser usado em assuntos sobre pássaros, ninhos, ovos e natureza em geral.

Também pode, por exemplo, estar presente em uma conversa sobre uma nova vida. “Lar” e proteção dos pais também são bons contextos, visto que os pássaros cuidam o tempo todo dos ovos até que eles estejam prontos.

6. Emoji de líquido sendo derramado

A figura mostra um copo derramando um líquido, que parece água em algumas plataformas, mas em outras, como as da Apple, é colorido e enigmático; o emoji pode ser usado para falar de derramar algo, no sentido literal. Também dá para liberar a criatividade e encaixá-lo em contextos metafóricos, como para se referir à sensação de estar esgotado com algo ou alguém.

7. Emojis do M e do P

Dentro dos emojis de sinalização, existem opções com as letras “M” e “P”. O "M" é mostrado dentro de um círculo azul e é uma representação das placas que indicam estações de metrô. Já o "P" aparece em um quadrado, e representa locais de estacionamento — o P faz referência à palavra park”, que, em inglês, significa estacionar.

É importante dizer que tais figuras não fazem tanto sentido para brasileiros e esse talvez seja o motivo de estarem esquecidas no catálogo. Um possível uso fora desse contexto é para usar as iniciais ou nomes de marcas, como o McDonald’s. Além disso, de acordo com o Emojipedia, o “P” também é usado nas mídias sociais por associação com a música “Pushing P”, do rapper americano Gunna.

8. Emoji da chave com uma mala

O emoji de mala com chave em um quadrado azul é mais um emoji da lista de sinalizações. Ele faz alusão à placa vista nas estações de trem japonesas, as "coin lockers", que armazenam bagagens por uma taxa diária. A chave mostra que a mala está segura no local.

O símbolo pode ser usado em uma conversa sobre viagens, como para afirmar que as malas já estão prontas e fechadas. Também pode indicar que alguém está tomando conta de uma bagagem, deixando-a segura.

9. Emoji do olho grego

O símbolo do “olho grego” tem ficado cada vez mais popular como um amuleto de proteção contra energias ruins. O que nem todo mundo sabe é que ele também está no catálogo de emojis. A figura é representada com um “olho” em seu centro, na cor azul, assim como o objeto real. No design do WhatsApp e do Facebook, ele vem com um pequeno furo, como um pingente a ser pendurado.

É uma boa opção para desejar sorte e boas energias para alguém, juntamente com o conhecido emoji do trevo-de-quatro folhas. Também se encaixa em legendas de fotos, caso uma pessoa mais supersticiosa queira afastar o mau-olhado e a inveja.

10. Emoji de abraço

Um emoji de abraço teria muito potencial para ser famoso, mas não é bem isso que acontece. Talvez ele seja esquecido pela falta de personalização, já que as duas pessoas são azuis (ou roxas, em algumas plataformas) e não apresentam detalhes no rosto.

Ainda assim, ele pode servir para representar afeto, gratidão ou consolo em momentos difíceis. Também serve para aquelas situações em que se deseja fazer as pazes com alguém depois de um desentendimento.

Com informações de Emojipedia

