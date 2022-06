Dia dos namorados 2022: 8 eletrônicos de sucesso para presentear

O Dia dos Namorados, comemorado no Brasil em 12 de junho, é a data que celebra o relacionamento romântico. A escolha do presente pode não ser fácil, mas eletrônicos de sucesso como Kindle , fone e caixa de som da JBL , PS4 e outros são capazes de agradar a pessoa amada. Vendidos no site da Amazon , estes e mais artigos podem ser encontrados na página oficial do evento , que está separada por categorias e tipos de produtos.

A caixa de som smart Amazon Echo Dot de 4ª geração é útil para reproduzir músicas e realizar outras tarefas apenas por comando de voz com a assistente virtual Alexa. O preço do item fica a partir de R$ 299, com mais desconto de 5% para compras à vista. Já o Xbox Series S é uma opção para gamers que desejam imagens em 8K e que preferem games digitais, por investimentos que começam em R$ 2.289. Conheça a seguir oito opções de eletrônicos para acertar no presente.

A caixa de som JBL GO 2 apresenta um design compacto e quadrado, mas com as bordas arredondadas. Ela conta com quatro botões físicos: power, para ativar a conexão Bluetooth, para reduzir o volume, para aumentar o volume e play. Além disso, traz entradas USB e P2 para fone de ouvido. A promessa é de que a bateria dure até cinco horas no dispositivo que ainda tem resistência à água e recurso interno para cancelamento de ruídos.

A caixinha pode ser interessante para ouvir a playlist favorita, ambientar um clima íntimo entre o casal, ou mesmo para levar a encontros e passeios, como na praia. O aparelho possui um único alto-falante, potência de 3 Watts e frequência entre 180 Hz e 20 mil Hz. Avaliado com uma nota 4,8 de 5 na Amazon, os usuários destacam a rápida conexão sem fio via Bluetooth. No entanto, alguns reclamam que o volume é baixo. O artigo mais barato da lista está disponível por a partir de R$ 175.

2. Echo Dot (4ª Geração) – a partir de R$ 299

A caixa de som smart Amazon Echo Dot de 4ª Geração, da Amazon, apresenta design mais robusto que a "irmã" de 3ª geração. O aparelho pode ser operado por meio de comando de voz para executar diversas tarefas, como tocar música, fazer pesquisas online, ler notícias e até controlar outros dispositivos smart. O modelo precisa estar ligado a uma tomada para funcionar e pode ser conectado via app a outros dispositivos inteligentes. O item é interessante para administrar tarefas quando se está com as mãos ocupadas, perfeito para momentos em que o casal estiver cozinhando juntos e precisar fazer uma ligação ou tocar uma música sem parar o que está fazendo.

Ainda, o driver com áudio direcional promete uma melhora razoável na qualidade de som se comparado com as versões anteriores, além de o alto-falante de 1,6 polegada trazer graves mais equilibrados e sons mais nítidos. Avaliado com uma nota 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores pontuam o bom reconhecimento da voz e o som nítido, mas criticam a dificuldade do aparelho em conectar-se com outros dispositivos smart. Interessados podem comprar a caixa por a partir de R$ 299, ou à vista por cerca de R$ 284.

O fone Tune 125TWS, da JBL, possui design intra-auricular e sem fio, características que propiciam maior conforto e imersão ao usuário. Com uma autonomia de bateria de até 32 horas, o dispositivo integra um microfone para a realização de chamadas telefônicas e conectividade com assistentes virtuais, como Alexa e Google Assistente. O estojo para guardar os fones serve como carregador e deve ser conectado via USB para recarregar.

O aparelho traz conexão Bluetooth para pareamento com smartphones e PCs. O sistema interno carrega drivers de 12 mm com promessa de graves precisos, e uma resposta de frequência de 20 Hz a 20 mil Hz. Com 4,3 das 5 estrelas da Amazon, os consumidores destacam a alta durabilidade da bateria e a rápida conexão com o celular. No entanto, relatam que os fones escorregam do ouvido durante uma corrida e que não conseguem isolar os ruídos externos. O modelo pode ser comprado por cerca de R$ 299.

O Fire TV Stick, da Amazon, é um dongle que transforma TVs comuns em smart por meio da conexão HDMI. O item permite que os usuários acessem serviços de streaming como Netflix, Disney+, Amazon Prime Video e Amazon Prime Music. O modelo ainda acompanha um controle remoto com um botão específico para se conectar à assistente virtual Alexa, e as demais teclas funcionam para configurar mídias, controlar o volume e pausar.

O Kindle de 10ª Geração é um leitor digital da Amazon. Com o dispositivo, o usuário pode comprar ebooks diretamente na loja virtual, além de conseguir transferir arquivos em vários formatos, como PDF, por meio da conexão USB. Todos os arquivos ficam organizados em uma biblioteca e o aparelho ainda oferece uma luz embutida, que auxilia o processo de leitura, promete bateria de longa duração e tela sem reflexo. É um presente interessante para fãs de literatura, pois armazena centenas de livros em um pequeno eletrônico que cabe na palma da mão.

O aparelho traz ajustes de brilho da tela, do tamanho da fonte do texto, opção de marcar as páginas lidas e até de traduzir palavras. Disponibiliza uma tela touch de 6 polegadas com resolução de 167 PPI, enquanto o armazenamento interno tem 8 GB. O Kindle ainda é compatível com Wi-Fi e traz conectividade USB para transferência de arquivos e para carregar a bateria. Avaliado com uma nota 4,9 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o custo-benefício e a boa capacidade de memória para armazenamento. Porém, criticam o fato de a bateria descarregar rápido, mesmo com o Wi-Fi desligado. Os namorados que quiserem comprar o leitor precisam desembolsar valores a partir de R$ 449, ou com desconto de 5% à vista, por aproximadamente R$ 426.

O mouse Viper Ultimate Hyperspeed, da Razer, é um dispositivo sem fio e ultraleve, compatível com desktops e notebooks. O design apresenta duas teclas lateralizadas para atalhos, e o símbolo da fabricante na extremidade inferior. O item é recarregado em uma base RGB de conexão USB, cuja bateria alcança a autonomia de até 70 horas. O sistema interno apresenta switches dedicados às duas teclas maiores, recurso que deve tornar os cliques mais eficientes.

O produto é bastante indicado para os gamers, o que facilmente agradaria o parceiro se este for um amante dos jogos. Ainda, traz sensibilidade altíssima de 20 mil DPI, útil em tarefas que exijam máxima precisão. A fabricante oferece o mouse nas cores preto clássico e branco mercúrio. Avaliado com uma nota 4,6 de 5 na Amazon, os usuários destacam a precisão do cursor e a textura do produto. Todavia, criticam a presença de som excessivo nos cliques. O modelo é visto por a partir de R$ 682.

O Xbox Series S apresenta design minimalista e compacto em um console branco com detalhe em uma grade preta. Acompanha um controle para jogos, e a fonte traz uma única entrada para alimentação. Diferente de outros produtos da marca, este não oferece slot para discos físicos: apenas reproduz jogos digitais, que podem ser adquiridos na loja da fabricante. O modelo permite resolução altíssima de 8K, mas apenas em TVs e conteúdos compatíveis. Com 120 frames por segundo, traz um valor razoável para boa performance na maioria dos jogos. A nota fica em 4,9 de 5 na Amazon, e os consumidores destacam a boa qualidade do item e dos gráficos. No entanto, criticam a entrega demorada e outros problemas com a transportadora. A opção mais barata dos novos consoles da Microsoft é vista por a partir de R$ 2.289.

Já o Xbox Series X é um produto mais indicado para entusiastas, com ótima qualidade gráfica e desempenho acima da média. O console integra um SSD personalizado, que acelera a reprodução dos jogos e melhora a fluidez. Diferente do anterior, este modelo permite a leitura de discos, mas também conta com 120 frames por segundo em uma resolução 4K. Ainda, o áudio apresenta qualidade 3D, que promete máxima imersão durante a jogatina. Também acompanha um único controle para jogar. Avaliado com 4,9 das 5 estrelas na Amazon, os usuários elogiam o poder de desempenho do console. Todavia, relatam que a entrega sempre atrasa e que a transportadora não facilita o contato. O modelo está disponível por a partir de R$ 4.899.

Uma das versões do PS5 admite a execução de jogos físicos e digitais. O sistema interno promete altíssimo poder de processamento, além de contar com um SSD integrado que aprimora a velocidade de encadeamento dos jogos e sua fluidez. A fabricante garante que o carregamento dos games é quase instantâneo, uma característica bastante atraente para usuários exigentes. A máquina também disponibiliza a leitura de arquivos no formato Blu-Ray, além de acompanhar um controle para os jogos. Avaliado com uma nota 4,9 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a entrega rápida e o ótimo desempenho. Entretanto, criticam o descuido com a embalagem e relatam que algumas unidades chegaram com defeitos de fábrica. Quem optar por este modelo terá que pagar aproximadamente R$ 4.499.

Já o PS5 Digital Edition, ao contrário do modelo anterior, oferece apenas leitura de jogos digitais. Já o restante do sistema operacional é bastante similar: conta com SSD integrado para fluidez e rápido carregamento dos jogos, além de altíssima definição de imagem. Também acompanha um único controle. Avaliado com 4,9 de 5 estrelas, os consumidores destacam a ótima qualidade dos jogos na TV, mas criticam a pouca disponibilidade de jogos digitais, considerando que é o único tipo de game possível para jogar na máquina. Interessados precisam desembolsar cerca de R$ 3.999. Vale lembrar que o estoque do console apresenta instabilidade, como já noticiado anteriormente pelo TechTudo.

