Dia dos Namorados: 8 jogos cooperativos para jogar em casal

No Dia dos Namorados, jogos cooperativos são opções atrativas para casais que buscam experiências diferentes, mas divertidas. É possível encontrar títulos com histórias, mecânicas e visuais voltados para diversos gostos e plataformas, como PlayStation ( PS4 e PS5 ), Xbox ( One , Series X / S ) e PC. Em alguns, como Minecraft e It Takes Two , tudo acontece à distância, através da Internet, enquanto outros exigem que os jogadores estejam no mesmo ambiente, como em Unravel Two . Confira, a seguir, oito dos melhores games cooperativos para os apaixonados testarem a sua sintonia, amor e habilidade juntos.

Unravel Two é um jogo de puzzle desenvolvido pelo estúdio sueco Coldwood Interactive e publicado pela Electronic Arts em 2018. Como novidade, o game trouxe as alternativas de jogar sozinho ou com duas pessoas no multiplayer local. No entanto, vale ressaltar que a gameplay do segundo game da franquia funciona bem melhor com dois jogadores. No game, os dois Yarnys, pequenos seres de lã, ficam na tela simultaneamente — unidos por um fio que os impede de se afastar demais um do outro. Essa característica, inclusive, torna a resolução de quebra-cabeças mais desafiadora.

3. Lovers in a Dangerous Spacetime

Assim como Unravel Two, Lovers in a Dangerous Spacetime é um jogo multiplayer cooperativo que testa a união e coordenação do casal. Nessa produção do estúdio independente Asteroid Base, até quatro jogadores precisam controlar uma nave de guerra, incluindo as torres, lasers, escudos e outros equipamentos que podem ser melhorados. Quanto mais forte for a sua nave, maiores serão as chances de vencer as forças maléficas do Anti-Amor. É possível encontrar Lovers in a Dangerous Spacetime no Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Mac e Linux (via Steam). Os preços variam de R$ 27,99 até R$ 79,90.

Lançado originalmente em novembro de 2011, Minecraft é um jogo da Mojang que permite moldar o ambiente ao redor à vontade. Por isso, o jogo é um prato cheio para os casais que desejam desafiar sua própria imaginação ao construir e customizar a sua casa dos sonhos, cultivar plantações ou simplesmente explorar o mundo enquanto matam zumbis e esqueletos do mal. É possível jogar Minecraft em todos os consoles da atual geração, computadores e celulares Android e iPhone ( iOS). Cabe lembrar que o game está no catálogo do Xbox Game Pass e conta com uma versão gratuita e online (classic.minecraft.net) para até 10 jogadores.

We Were Here é mais um nome da seleção que exige cooperação entre dois jogadores para decifrar puzzles. Presos em áreas distintas de um castelo abandonado e sombrio, vocês só podem interagir por voz para resolver os complexos enigmas de cada cômodo. Logo, em certos momentos, será necessário confiar cegamente na sua alma gêmea para escapar do lugar. We Were Here é o episódio piloto de uma série com mais três títulos que seguem a mesma fórmula. O jogo da Total Mayhem Games pode ser comprado para consoles Xbox e PlayStation, embora esteja de graça para PC e Mac (via Steam e Epic Games Store).

7. LittleBigPlanet 3

Nesta sequência, Sackboy, o carismático mascote da Sony se une a três personagens inéditos — Oddsock, Swoop e Toggle — para explorar todos os cantos da Imagisphere e derrotar o terrível Newton. O jogador e o seu player 2 devem agir juntos para resolver quebra-cabeças divertidos no modo multiplayer, que permite até quatro pessoas. LittleBigPlanet 3 é um jogo eletrônico de plataforma criado pelo estúdio Sumo Digital exclusivamente para PS3 e PS4, mas disponível também para PS5 por R$ 99,50 na PlayStation Store.

8. Guacamelee! 2

Guacamelee! 2 é uma alternativa para quem prefere curtir o Dia dos Namorados sem sair de casa. Ao som de uma animada trilha sonora mexicana, junte até quatro pessoas no modo cooperativo local para bater em tudo que estiver pela frente e salvar o Mexiverso. Uma sugestão para curtir a aventura é convidar um casal de amigos para aproveitar também. Desenvolvido pelo DrinkBox Studios, o jogo 2D pode ser adquirida para Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC (via Steam, GOG e Humble Bundle) por pelo menos R$ 37,99.

