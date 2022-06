Elden Ring: confira alguns dos bosses mais difíceis do jogo

Como um Maculado, a missão principal do usuário é recuperar os pedaços do anel prístino para trazer glória de volta às Terras Intermédias. Entretanto, para fazer jus aos seus predecessores, Elden Ring presenteia os jogadores com diversos bosses que exigem paciência. Pensando nisso, o TechTudo selecionou alguns dos “chefões” mais complicados do game, veja a seguir.

Margit, o Agouro Caído

Margit é o primeiro teste de fogo para os jogadores de Elden Ring e o primeiro chefe que dispara uma conquista, inclusive. Aliás, talvez por aparecer tão cedo no game que Margit seja tão complicado. Ele guarda a entrada para Tempesvéu, castelo de Godrick. O Agouro Caído é difícil por impor ataques dolorosos, mas com grande alcance.

Além de ter uma área grande de impacto, Margit ainda não possui um padrão de ataques tão simples de se definir para impor esquivas. Ora ele ataca de forma rápida, ora ele levanta sua grande arma e segura até o último momento para decepar o oponente. Explore bastante a área para chegar em Margit em um bom nível e não apanhar tanto, mas sofrimento é inerente com ele.

Sentinela da Árvore Dracônico

Este não é aquele primeiro cavaleiro dourado do início do jogo (que já é bem chato). O Sentinela da Árvore Dracônico é uma versão melhorada, ou piorada, daquele primeiro mini boss de Elden Ring. Este aqui é muito mais violento e, normalmente, elimina os adversários com um simples golpe. Além disso, ele é extremamente ágil e está montado a cavalo. Outro detalhe é que o Sentinela Dracônico precisa ser derrotado para avançar na história. Então resta ao jogador usar e abusar de seu cavalo, Torrente, além de utilizar invocações para distrair o inimigo.

Godfrey, o Primeiro Lorde Prístino

Godfrey segue uma das tradições de chefões de videogame: ele possui várias fases. No entanto, se na maioria dos casos a primeira fase do chefão é relativamente tranquila, enquanto a segunda é muito díficil, aqui é um pouco diferente. Godfrey, enquanto uma sombra espiritual dourada, é muito difícil, já na forma física ele é infernal. A terceira e última forma, Hoarah Lux, é relativamente mais fácil que a anterior. Entretanto, enquanto a forma espiritual é uma batalha separada, as outras duas são em um confronto apenas.

Dessa forma, após derrotar a forma física de Godfrey, caso o jogador morra enquanto ele é Hoarah Lux, irá retornar para o início do confronto na fase física.Ou seja, não bastando o nível de dificuldade da segunda forma, com ataques que afetam áreas imensas, pode ser que o jogador tenha que vencê-la mais de uma vez, antes de realmente bater Godfrey, o Primeiro Lorde Prístino.

Radagon da Ordem Áurea

Assim como o chefe acima, Radagon possui mais de uma forma. De primeira, o jogador irá enfrentar o boss em formato mais humanóide, enquanto a forma final, Fera Prístina, é algo parecido com uma névoa cósmica com diversos ataques em área. Radagon possui golpes traiçoeiros, uma vez que se estendem pelo espaço que o jogador está. Dessa forma, é necessário calcular o tempo com precisão para não ser eliminado com poucos ataques do inimigo.

A Fera da Estrela Cadente Adulta

Este boss é uma mistura de escorpião e touro. Além disso, é um chefão opcional, mas não deixa de ser complicado por isso. Ela é encontrada na região de Mt. Gelmir, em um amplo cenário, que de nada vai ajudar o jogador. Isso porque a Fera possui uma velocidade de ataque impressionante e muita resistência contra danos físicos. Logo, para jogadores de ataque corpo a corpo, a situação é mais complicada. Vale ressaltar que um dos pontos de atenção de Adulta é, também, a velocidade que a mesma contra-ataca.

Alecto, Líder das Facas Negras

Ao invocar Alecto em um altar, o jogador pode arriscar uma felicidade ao ver o formato humanóide e de tamanho similar ao do boneco do usuário. Entretanto, o Líder das Facas Negras é complicado de se enfrentar, uma vez que sua movimentação é muito veloz. Prever seus ataques para conseguir defender ou escapar já é bem complicado, mas conseguir emplacar golpes em Alecto também não é tarefa fácil. Ele se desvia com muita facilidade do jogador e, nesta batalha, será necessário calcular cada ataque de forma bastante precisa.

Radahn, o Flagelo Estelar

Ver o gigantesco Radahn montado em um cavalinho pode proporcionar risadas pelo diferença de tamanho. Mas é garantido que em alguns minutos elas irão cessar para dar lugar ao desespero. Apesar de seu tamanho monstruoso, Radahn não é lento e não precisa de muito mais que dois golpes para acabar com o jogador.

Não bastando isso, ele possui sequências de ataques longas, que afetam uma área gigantesca. Radahn é tão difícil que a From Software deu uma mãozinha nessa boss fight. Uma das táticas para não sofrer tanto (você irá sofrer de qualquer forma) é invocar no campo de batalha vários dos soldados que Radahn já matou em sua história.

Dupla da Pele Divina

Estes chefes entram nessa lista não necessariamente por serem dos mais difíceis, mas sim dos mais chatos de se derrotar, já que é preciso matá-los ao mesmo tempo. Isso porque ao acabar com um deles, um contador começa e, caso você não elimine o outro, o primeiro voltará à vida. Não entenda mal, eles ainda possuem golpes perigosos e o jogador provavelmente irá passar um tempo até pegar a manha de movimentação para acabar com eles. Entretanto, o quesito dificuldade aqui entra realmente no fato de ter que eliminar todos em uma janela de tempo menor. Bombas de sono serão as melhores amigas dos usuários nessa batalha.

Maliketh, a Lâmina Negra

Se com alguns chefes não é necessário muito tempo para perceber os movimentos e golpes que ele possui, o mesmo não pode ser dito de Maliketh. Essa besta gigante possui uma movimentação que abusa do cenário de colunas em que o jogador o enfrenta. Além disso, não são poucos os combos de ataque que a Lâmina Negra possui. O conforto é que a batalha contra ele é apenas metade do duelo, uma vez que Maliketh é a segunda fase do Clérigo Bestial, que é relativamente fácil de se enfrentar.

Malenia, a espada de Miquella

Esqueça tudo que foi dito de dificuldade até o momento. Todo o percurso por Elden Ring irá parecer um passeio no parque ao chegar em Malenia. Ela é, com tranquilidade, a chefe mais difícil do novo jogo da From Software. Com uma velocidade gigantesca, Malenia não precisa de mais que dois golpes para finalizar a luta. Além disso, não existem brechas consideráveis para conseguir infligir dano na boss.

Caso consiga vencer Malenia, a platina de Elden Ring ficará fácil depois. Em um jogo desenvolvido por uma empresa famosa pelo nível de dificuldade que impõe em seus produtos, Malenia provavelmente entra no rol de chefes mais difíceis da From Software.

