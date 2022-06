Gabinete Aerocool: 7 modelos para armazenar os componentes do PC

A Aerocool apresenta grande portfólio de gabinetes no Brasil. O produto é responsável por armazenar os componentes do computador e podem ser interessantes para montar um PC gamer ou um desktop para produtividade. O modelo mais barato da lista é o Aerocool RGB Shard, que traz iluminação RGB e formato Mid Tower por preços a partir de R$ 269 .

Já o Aerocool Si-5100 conta com visual clean e lateral em acrílico por valores que partem de R$ 294. Outra alternativa é o Aerocool Aero One Frost, que tem ventoinhas RGB e filtros de poeira removíveis por cerca de R$ 599. Veja abaixo sete gabinetes da Aerocool à venda em 2022.

1. Aerocool RGB Shard - a partir de R$ 269

O Aerocool RGB Shard pode ser uma boa opção para quem deseja um gabinete que não agregue somente ao hardware, mas também ao visual do setup. O modelo é Mid Tower com parede lateral em acrílico que possui 13 modos de iluminação, sendo sete estáticas e seis com fluxos RGB. Além disso, a estrutura é compatível com coolers de 120 mm e 140 mm e radiadores de 120 mm, o que promete um bom fluxo de ar e sistema de refrigeração. Este produto é encontrado por valores a partir de R$ 269.

Avaliado com uma nota média de 4,6 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o gabinete recebeu nota máxima em 81% de suas avaliações e se destaca por seu estilo e custo-benefício, sendo indicado para gamers.

Prós: valor acessível

valor acessível Contras: sistema de refrigeração mais simples

2 de 8 Aerocool RGB Shard possui 13 modos de iluminação — Foto: Divulgação/Aerocool Aerocool RGB Shard possui 13 modos de iluminação — Foto: Divulgação/Aerocool

2. Aerocool Cylon - a partir de R$ 279

O Aerocool Cylon é indicado para os usuários que buscam gabinetes maiores para acomodar um hardware mais robusto. Seu design elegante e moderno conta ainda com lateral em acrílico, e o sistema de iluminação contempla 13 modos diferentes, sendo sete estáticos e seis com fluxo RGB. O componente é visto por preços a partir de R$ 279.

Além disso, o modelo acomoda um radiador de até 240 mm e uma série de coolers de 120 mm. Avaliado com uma nota média de 4,7 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o gabinete recebeu nota máxima em 81% de suas avaliações e se destaca por seu estilo e custo-benefício.

Prós: iluminação RGB de qualidade e bom sistema de refrigeração

iluminação RGB de qualidade e bom sistema de refrigeração Contras: poucas vantagens em relação aos modelos mais baratos

3 de 8 Aerocool Cylon é indicado para usuários que buscam gabinetes maiores para acomodar um hardware mais robusto — Foto: Divulgação/Aerocool Aerocool Cylon é indicado para usuários que buscam gabinetes maiores para acomodar um hardware mais robusto — Foto: Divulgação/Aerocool

O Aerocool Si-5100 é um gabinete voltado para quem busca um gabinete com design mais minimalista e elegante. Ele apresenta formato Mid Tower com lateral em acrílico e frente construída em malha. O modelo une um visual clean com a possibilidade de ver o hardware em ação, além de promessa de uma boa circulação de ar. O componente traz suporte para placa mãe ATX, coolers de até 160 mm e radiadores de 240 mm. O produto é vendido por cerca de R$ 294.

Avaliado com uma nota média de 4,6 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o gabinete recebeu nota máxima em 68% de suas avaliações e se destaca pela qualidade de seu material, tamanho reduzido e custo-benefício.

Prós: sistema de ventilação e refrigeração

sistema de ventilação e refrigeração Contras: não possui iluminação RGB

4 de 8 Si-5100, da Aerocool, é voltado para quem busca um gabinete com design mais minimalista e elegante — Foto: Divulgação/Aerocool Si-5100, da Aerocool, é voltado para quem busca um gabinete com design mais minimalista e elegante — Foto: Divulgação/Aerocool

4. Aerocool Bolt - a partir de R$ 315

O Aerocool Bolt é mais um gabinete para quem gosta de modelos Mid Tower com iluminação RGB. Ele se destaca por seu sistema de refrigeração, comportando coolers de 120 mm e radiadores de até 240 mm, o que tende a um fluxo de ar mais intenso. Em relação ao seu design, o produto oferece o que há de mais moderno, com painel lateral em acrílico e 13 modos de iluminação, sete estáticos e seis com fluxo RGB. O produto é visto por valores a partir de R$ 315.

Avaliado com uma nota média de 4,7 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 82% de suas avaliações e se destaca por seu estilo, durabilidade e custo-benefício.

Prós: iluminação RGB de qualidade e bom sistema de refrigeração

iluminação RGB de qualidade e bom sistema de refrigeração Contras: poucas vantagens em relação aos modelos mais baratos

5 de 8 O gabinete Bolt da Aerocool possui composição semelhante ao que foi apresentado no modelo RGB Shard — Foto: Divulgação/Aerocool O gabinete Bolt da Aerocool possui composição semelhante ao que foi apresentado no modelo RGB Shard — Foto: Divulgação/Aerocool

5. Aerocool RGB Rift - a partir de R$ 362

O Aerocool RGB Rift é voltado para os usuários que se interessam por gabinetes minimalistas com iluminação RGB. O modelo conta com 13 modos de iluminação, sete estáticos e seis fluxos em RGB, lateral em acrílico e painel frontal em malha, o que deve proporcionar um aumento significativo no fluxo de ar da máquina. Além disso, o produto conta com leitor de cartão de memória com suporte para diferentes formatos, o que nem sempre é encontrado com facilidade nos computadores. Esta opção pode ser adquirida por cifras que partem de R$ 362.

Avaliado com uma nota média de 4,6 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, ele recebeu nota máxima em 76% de suas avaliações e se destaca pela qualidade do seu material e seu custo-benefício.

Prós: design que otimiza a circulação de ar

design que otimiza a circulação de ar Contras: gabinete minimalista, sem grandes detalhes

6 de 8 Aerocool RGB Rift apresenta leitor de cartão de memória — Foto: Divulgação/Aerocool Aerocool RGB Rift apresenta leitor de cartão de memória — Foto: Divulgação/Aerocool

6. Aerocool ATX Aero ONE - a partir de R$ 448

O Aerocool ATX Aero ONE é indicado para usuários que dão preferência à praticidade na manutenção da máquina. Embora seu design seja mais simples e minimalista, detalhes como a lateral em vidro temperado e filtro de poeira removível nas partes frontal, superior e inferior do modelo contribuem para uma maior durabilidade. Além disso, o modelo é classificado como gabinete gamer premium, tem padrão Mid Tower com suporte para duas ventoinhas, water cooler frontal, superior e traseiro e suporte para as placas-mãe ATX, Micro-ATX e Mini-ITX. O modelo é vendido por preços que partem de R$ 448.

Avaliado com uma nota média de 4,8 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, ele recebeu nota máxima em 83% de suas avaliações e se destaca pela qualidade do material e custo-benefício.

Prós: modelo robusto, com bom suporte para refrigeração e facilidade na higienização

modelo robusto, com bom suporte para refrigeração e facilidade na higienização Contras: valor elevado

7 de 8 Aerocool ATX Aero ONE é indicada para usuários que dão preferência à praticidade na manutenção — Foto: Divulgação/Aerocool Aerocool ATX Aero ONE é indicada para usuários que dão preferência à praticidade na manutenção — Foto: Divulgação/Aerocool

7. Aerocool Aero One Frost - a partir de R$ 599

O Aerocool Aero One Frost é mais um gabinete gamer premium no padrão Mid Tower. Ele traz uma lateral de vidro temperado e filtros de poeira removíveis na parte frontal, superior e inferior do produto. Seu frontal construído em malha intensifica o fluxo de ar interno e permite a exibição das três ventoinhas RGB de 12 cm já inclusas no produto, porém é importante ressaltar que os LEDs presentes nos fans possuem coloração fixa, não sendo possível personalizar o esquema. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 599 para adquirir o produto.

Além disso, o modelo é compatível com placas-mãe ATX, Micro-ATX e Mini-ITX, além de suportar até dois ventiladores dedicados à placa de vídeo e um water cooler na parte frontal, superior ou traseira do produto. Avaliado com uma nota média de 4,6 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, recebendo nota máxima em 82% de suas avaliações, o modelo se destaca por seu estilo e custo-benefício.

Prós: modelo robusto, com bom suporte para refrigeração e facilidade na higienização

modelo robusto, com bom suporte para refrigeração e facilidade na higienização Contras: valor elevado

8 de 8 Aerocool Aero One Frost apresenta três ventoinhas com iluminação RGB — Foto: Divulgação/Aerocool Aerocool Aero One Frost apresenta três ventoinhas com iluminação RGB — Foto: Divulgação/Aerocool

