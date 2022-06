Gabinete Cougar: veja 5 modelos para montar seu computador

A Cougar é uma empresa que oferece amplo catálogo de gabinetes no Brasil. O componente é essencial para quem busca montar um computador porque armazena todas as peças de um computador. O modelo mais barato da lista é o Cougar Gemini M, que apresenta formato Mini Tower e iluminação RGB por preços a partir de R$ 388 .

Já o Cougar MX331 Mesh-G traz duas portas USB 3.0 e comporta coolers de até 120 mm por valores que partem de R$ 489. Outra opção é o Cougar MX410 Mesh-G conta com construção interna planejada para otimizar o fluxo de ar por cerca de R$ 699. Veja a seguir cinco gabinetes Cougar para comprar em 2022.

1. Cougar Gemini M - a partir de R$ 388

O Cougar Gemini M é um gabinete indicado para quem busca uma alternativa com design arrojado e valor acessível. Embora seja pequeno, no formato Mini Tower, o modelo possui compatibilidade com placa-mãe mini ITX ou micro ATX e comporta coolers de até 140 mm e water coolers de até 280 mm. Além disso, traz painel frontal em metal escovado com efeito de iluminação RGB e lateral completa em vidro temperado. O modelo é visto por preços a partir de R$ 388.

Avaliado com uma nota média de 4,6 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 73% de suas avaliações. Porém, alguns dos compradores alertam para o fato de que o produto não possui botão reset, o que deve ser um ponto de atenção no momento da compra.

Prós: valor acessível

valor acessível Contras: gabinete pequeno

2. Cougar MX330 - a partir de R$ 399

O Cougar MX330 é uma opção interessante para quem deseja um gabinete Mid Tower que não comprometa grande parte do orçamento. Ele traz um visual mais simples, sem grandes efeitos de iluminação. Além disso, apresenta grade frontal em malha de metálica e lateral em vidro temperado. O produto possui ainda suporte para coolers de até 120 mm e water coolers de até 240 mm, além de ser compatível com placa-mãe ATX, micro ATX e mini ITX.

Avaliado com uma nota média de 4,6 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 71% de suas avaliações. Aos interessados, é possível adquirir o gabinete MX330, da Cougar, por valores a partir de R$ 399.

Prós: valor acessível

valor acessível Contras: sem grande apelo estético

3. Cougar MX331 Mesh-G - a partir de R$ 489

O MX331 Mesh-G, da Cougar, é ideal para usuários que necessitam de uma grande quantidade de aparelhos periféricos conectados. Com duas portas USB 3.0 e outras duas portas USB 2.0 localizadas no painel frontal do item, o modelo ainda comporta coolers de até 120 mm, water coolers de 240 mm e placa-mãe ATX, micro ATX e mini ITX. O produto pode ser encontrado por cifras que partem de R$ 489.

Além disso, seu visual alia a modernidade da iluminação RGB à clássica grade frontal em malha metálica e ao visual clean de uma lateral em vidro temperado. Avaliado com uma nota média de 4,9 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 85% de suas avaliações.

Prós: grande quantidade de portas USB com fácil acesso

grande quantidade de portas USB com fácil acesso Contras: por se tratar de uma lateral de vidro, é necessário um cuidado extra ao transportar

4. Cougar QBX - a partir de R$ 589

O Cougar QBX é um gabinete Mini Tower com pouco mais de 25 cm de altura, sendo indicado para quem deseja ocupar o menor espaço possível com a sua máquina. Porém, apesar de suas dimensões pequenas, os compradores apontam para um interior espaçoso e bastante organizado, otimizando o fluxo de ventilação e auxiliando na refrigeração do gabinete, que conta com espaço para até sete ventiladores entre 80 mm e 120 mm.

Além disso, é importante ressaltar que o modelo só é compatível com placa-mãe mini ITX. Avaliado com uma nota média de 4,4 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 67% de suas avaliações. Este gabinete pode ser adquirido por cerca de R$ 589.

Prós: compacto

compacto Contras: design simples

5. Cougar MX410 Mesh-G - a partir de R$ 699

O Cougar MX410 Mesh-G é um gabinete indicado para quem busca uma opção que auxilie na refrigeração do computador. Ele apresenta o formato Mid Tower com uma construção interna planejada para otimizar o fluxo de ar. O modelo possui ainda compatibilidade com placa-mãe ATX e quatro entradas USB no painel superior. Esta opção é vendida na Amazon por cifras a partir de R$ 699.

Além disso, a grade metálica e os efeitos de iluminação RGB presentes na face frontal e nos ventiladores do gabinete se unem à lateral em vidro temperado para construir um produto de visual moderno. Avaliado com uma nota média de 4,4 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 71% de suas avaliações.

Prós: design moderno, boa refrigeração e iluminação RGB

design moderno, boa refrigeração e iluminação RGB Contras: valor elevado

