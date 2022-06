Gabinete Mid Tower: 6 modelos por a partir de R$ 259

Já o Fortrek Holt é compatível com até cinco coolers de 120 mm e sistema de refrigeração por cerca de R$ 300. Outra opção é o Corsair CC-9011199-WW, que conta com sistema de gerenciamento de cabos e lateral em vidro temperado por valores que partem de R$ 649. Confira a seguir seis gabinetes Mid Tower para comprar no Brasil em 2022.

1 de 7 Gabinete Mid Tower: veja 6 modelos por preços que variam entre R$ 259 e R$ 649 — Foto: Divulgação/PCYes Gabinete Mid Tower: veja 6 modelos por preços que variam entre R$ 259 e R$ 649 — Foto: Divulgação/PCYes

Quanto custa um PC gamer? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

O PCYes Venus entrega um visual futurista com estrutura plástica. O modelo tem acrílico fumê e dois coolers com iluminação de LED na parte frontal. O modelo comporta coolers e radiadores entre 80 mm e 120 mm e possui poucas opções para montagem de um sistema de refrigeração, mas compensa ao entregar suporte para gerenciamento de cabos e organização interna dos componentes de hardware. A estrutura do produto ainda conta com uma USB 3.0 e outras duas entradas USB 2.0, filtro de poeira removível e compatibilidade para placa-mãe micro ATX e mini-ITX. Ele é comercializado por valores que partem de R$ 259.

Avaliado com uma nota média de 4,5 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o equipamento recebeu nota máxima em 68% de suas avaliações e se destaca por seu custo-benefício e estilo. Porém, é importante destacar que, segundo compradores, embora possua uma excelente estrutura de organização, o modelo é consideravelmente pequeno.

Prós: valor acessível e gerenciamento de cabos

valor acessível e gerenciamento de cabos Contras: pouco espaço interno

2 de 7 PCYes Venus traz iluminação RGB — Foto: Divulgação/PCYes PCYes Venus traz iluminação RGB — Foto: Divulgação/PCYes

2. Aerocool Shard - a partir de R$ 269

O Aerocool Shard traz um design moderno, que une a iluminação RGB com 13 modos de iluminação. O modelo ainda apresenta lateral translúcida construída em acrílico e o clássico corpo preto. O produto possui uma boa estrutura de refrigeração, sendo compatível com o uso de até três coolers de 120 mm e um radiador de 240 mm, que pode ser substituído ainda por outros três coolers. Além disso, conta com duas conexões USB 2.0 em sua estrutura e compatibilidade para placa-mãe ATX, micro ATX e mini-ITX. O equipamento é vendido por preços a partir de R$ 269.

Avaliado com uma nota média de 4,6 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 80% de suas avaliações. O Aerocool Shard se destaca por seu custo-benefício e estilo, sendo indicado para setup gamer. Vale ressaltar que em comentários de compradores, muitos elogios se direcionam ao bom espaço interno para acomodação do hardware da máquina.

Prós: valor acessível e bom espaço interno

valor acessível e bom espaço interno Contras: poucas portas USB e tamanhos limitados para cooler

3 de 7 Aerocool Shard conta com duas entradas USB 2.0, uma USB 3.0, entrada para fone de ouvido, microfone (P2) e botões power e reset — Foto: Divulgação/Aerocool Aerocool Shard conta com duas entradas USB 2.0, uma USB 3.0, entrada para fone de ouvido, microfone (P2) e botões power e reset — Foto: Divulgação/Aerocool

3. Fortrek Holt - a partir de R$ 300

O Fortrek Holt é um gabinete minimalista com traços retos, quinas bem marcadas, malha de ferro na parte frontal e o detalhe da iluminação RGB com uma fita de LED. O equipamento possui um design irreverente, mas é importante mencionar que não é possível controlar as cores da luz do equipamento. Ele pode ser adquirido por cifras a partir de R$ 300.

Além disso, o produto é compatível com até cinco coolers de 120 mm, que podem ficar localizados nas faces superior e frontal, porém não permite grandes upgrades no sistema de refrigeração. Avaliado com uma nota média de 4,7 de 5 estrelas pelos consumidores, o dispositivo recebeu nota máxima em 81% de suas avaliações. O modelo se destaca por seu custo-benefício e qualidade no material.

Prós: valor acessível e design elegante

valor acessível e design elegante Contras: sistema de refrigeração limitado e cores fixas na iluminação

4 de 7 Fortrek Holt traz iluminação RGB na parte frontal — Foto: Divulgação/Fortrek Fortrek Holt traz iluminação RGB na parte frontal — Foto: Divulgação/Fortrek

4. Aerocool Bolt - a partir de R$ 315

O Aerocool Bolt segue na linha de gabinetes elegantes. Além das linhas retas, quinas bem marcadas e iluminação RGB, o modelo ainda conta com um painel lateral acrílico, que agrega mais sofisticação ao conjunto. O detalhe está nos efeitos de luz, que dão vida ao gabinete com os 13 modos de iluminação disponíveis, sendo seis modos de fluxo RGB e sete modos de cor. O equipamento é vendido por cerca de R$ 315.

O produto é compatível com placa-mãe ATX, micro ATX e mini-ITX. Ele conta com três entradas USB e acomoda uma grande quantidade de coolers 120 mm, além de suportar ventilação dedicada à placa de vídeo. Avaliado com uma nota média de 4,7 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o Aerocool Bolt recebeu nota máxima em 82% de suas avaliações e se destaca por estilo e durabilidade, recebendo elogios de seus compradores em relação ao seu acabamento e espaço interno.

Prós: modelo com bom design e acabamento, materiais duradouros e bom espaço interno

modelo com bom design e acabamento, materiais duradouros e bom espaço interno Contras: não dá liberdade para variar no tipo e tamanho do sistema de refrigeração

5 de 7 Aerocool Bolt segue na linha de design elegante — Foto: Divulgação/Aerocool Aerocool Bolt segue na linha de design elegante — Foto: Divulgação/Aerocool

5. PCYes NOVPT7C1FCA - a partir de R$ 400

O PCYes NOVPT7C1FCA é um modelo minimalista que entrega design simples e marcante. O gabinete deve ser ideal para compor um setup que visa uma composição clean. Ele traz uma janela acrílica fumê na lateral e detalhe em LED na parte frontal. O usuário pode escolher entre sete cores diferentes para os efeitos de iluminação do produto. Esta opção é encontrada por cifras a partir de R$ 400.

Além disso, sua estrutura conta com dois filtros de poeira removíveis, capacidade para até sete coolers e um water cooler de até 240 mm, compatibilidade com placa-mãe ATX, micro ATX e mini-ITX e três entradas USB, sendo uma USB 3.0 e outras duas USB 2.0. Avaliado com uma nota média de 4,8 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 90% de suas avaliações.

Prós: gabinete com design que se diferencia dos apresentados na lista e amplo espaço interno

gabinete com design que se diferencia dos apresentados na lista e amplo espaço interno Contras: segundo compradores, pode apresentar problemas no acabamento e na refrigeração

6 de 7 PCYes NOVPT7C1FCA traz uma janela acrílica fumê — Foto: Divulgação/PCYes PCYes NOVPT7C1FCA traz uma janela acrílica fumê — Foto: Divulgação/PCYes

O Corsair CC-9011199-WW é um gabinete minimalista para quem busca qualidade mesmo por um valor mais alto. O modelo traz linhas retas e design simples com lateral em vidro temperado. O modelo ainda conta com filtros de poeira frontal, superior e inferior, além de um sistema de gerenciamento de cabos, compatibilidade com placa-mãe ATX, micro ATX e mini-ITX, com radiadores de até 360 mm e dois coolers de 120 mm inclusos.

Avaliado com uma nota média de 4,7 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 83% de suas avaliações. Porém, vale destacar que alguns consumidores reclamaram da fragilidade do produto, com sua parede lateral em vidro temperado se quebrando com facilidade. Os consumidores interessados precisam desembolsar cerca de R$ 649 para adquirir o produto.

Prós: gabinete com bom fluxo de ar, excelente suporte para sistema de refrigeração e gerenciamento de cabos

gabinete com bom fluxo de ar, excelente suporte para sistema de refrigeração e gerenciamento de cabos Contras: segundo compradores, o modelo é bastante frágil

7 de 7 Corsair CC-9011199-WW traz um design simples com vidro temperado — Foto: Divulgação/Corsair Corsair CC-9011199-WW traz um design simples com vidro temperado — Foto: Divulgação/Corsair

Produtos eletrônicos mais vendidos na Amazon Brasil em 2022